In Mehrfamilienhaus eingebrochen,

Limburg, Diezer Straße,

15.11.2022, 10:45 Uhr – 21:00 Uhr,

(mas) Am Dienstag brachen Unbekannte zwischen 10:45 Uhr und 21:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Diezer Straße in Limburg ein. Hier versuchte er zunächst eine Wohnungstür aufzuhebeln bevor er sie schließlich eintrat. Im Inneren der Wohnung durchsuchte er zwar sämtliche Räumlichkeiten, konnte jedoch keine Beute machen. Er flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Während des Abendspaziergangs eingebrochen,

Limburg, Karlsbader Straße,

15.11.2022, 20:55 Uhr,

(mas) Am Dienstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Limburg ein. Lediglich die kurze Abwesenheit für die abendliche Runde mit dem Hund reichte den Unbekannten aus, um in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus, wo sie Beute in noch unbekannter Höhe machten. Sie flohen in der Folge unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Autodiebin festgenommen,

Bad Camberg, Bad Sulza-Ring,

14.11.2022, 23:30 Uhr – 15.11.2022, 03:00 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Dienstag wurde ein PKW im Bad Sulza-Ring in Bad Camberg gestohlen, die Täterin konnte festgenommen werden. In der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 03:00 Uhr in der Nacht kam die Täterin nach Bad Camberg. Hier gelang es ihr ohne Schlüssel und ohne Schäden anzurichten, den Audi Q5 im Wert von ca. 50.000 EUR zu stehlen. Sie flüchtete zunächst unerkannt. Auf der A4 zwischen Dresden und Bautzen fiel die 32-Jährige jedoch durch eine unsichere Fahrweise auf. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei Sachsen konnten die Dame nach kurzer Flucht kontrollieren und festnehmen. Das Fahrzeug konnte wieder an die Besitzerin übergeben werden.

Sommerreifen in Bad Camberg gestohlen,

Bad Camberg, Carl-Zeiss-Straße,

11.11.2022, 00:40 Uhr – 01:25 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Freitag stahlen Unbekannte Sommerräder bei einem Autohändler in der Carl-Zeiss-Straße in Bad Camberg. Die Täter begaben sich im Zeitraum von 00:40 Uhr – 01:25 Uhr auf das Gelände des Autohändlers und montierten dort von zwei Autos die angebrachten Sommerräder ab. Die Fahrzeuge blieben aufgebockt zurück. Es entstand hierdurch ein Schaden von rund 6.000 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

In Kneipe zusammengeschlagen,

Limburg, Grabenstraße,

12.11.2022, 00:00 Uhr – 02:00 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Samstag, wurde zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr, ein Mann in einer Gaststätte in der Grabenstraße in Limburg zusammengeschlagen. Der 23-jährige Geschädigte befand sich auf der Toilette der Kneipe, als er und ein Begleiter grundlos und rücklinks von dem Unbekannten mit Faustschlägen attackiert wurden. Als der Täter nach dem Angriff flüchtete nahm der Geschädigte die Verfolgung auf und versuchte ihn zur Rede zu Stellen. Hierbei attackierte der Täter den 23-Jährigen erneut und setzte ihm mit Faustschlägen zu, bis er plötzlich von ihm abließ und in Richtung Bischofsplatz flüchtete. Der Geschädigte musste sich aufgrund seiner Verletzung selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Die Identität des Angreifers ist noch unklar. Er wird als circa 190m groß mit kurzen braun/schwarzen Haaren, leichtem Bartansatz und sportlicher Statur beschrieben. Er hatte eine helle Hautfarbe und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und ein T-Shirt. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.