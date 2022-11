Wiesbaden: Die Polizei-News

Exhibitionist auf dem Langenbeckplatz,

Wiesbaden, Langenbeckplatz,

15.11.2022, 12:47 Uhr,

(mas) Am Dienstagmittag kam es zu einer exhibitionistischen Handlung auf dem

Langenbeckplatz in Wiesbaden zum Nachteil einer 47-Jährigen. Die Geschädigte

querte gemeinsam mit ihrer Mutter den Platz, als sie einen Exhibitionisten

feststellte. Dieser saß auf einer Bank, beobachtete die Dame und manipulierte

hierbei an seinem Genital. Ihr gelang es ein Lichtbild zu fertigen bevor sie die

Polizei informierte. Sie konnte wenig später den mit knapp 2,8 Promille

betrunkenen, tatverdächtigen Mann aus Frankfurt fest- und zunächst in Gewahrsam

nehmen. Den 54-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Wohnungseinbrecher machen Beute,

Wiesbaden, Klopstockstraße, Irenenstraße, Karl-Marx-Straße, 15.11.2022, 07:30

Uhr – 19:10 Uhr,

(mas) Im Verlauf des Dienstages waren Einbrecher an mehreren Orten in Wiesbaden

erfolgreich. In der Klopstockstraße verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von

08:30 Uhr bis 13:00 Uhr Zutritt zu einer Wohnung, indem sie die Eingangstür

aufbrachen. Die Täter konnten beim Durchsuchen der gesamten Wohnung Beute in

Höhe mehrerer Tausend Euro machen. In der Irenenstraße konnten Einbrecher im

Zeitraum vom 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr ebenfalls eine Wohnungstür im 2.OG eines

Mehrfamilienhauses aufbrechen und Wertsachen in einer Höhe von geschätzt 1.000

EUR entwenden. Ein noch unbekannter Täter schlug in der Karl-Marx-Straße um

19:10 Uhr zu. Hier gelang es ihm, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Als er

die Wohnung durchsuchte, wurde er vom Eigentümer gestört und flüchtete. Er

konnte als 180 cm großer und schlanker Mann beschrieben werden, welcher dunkel

gekleidet war. Personen, die Hinweise gegeben können, werden gebeten sich unter

der Rufnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Heizkörper gestohlen,

Wiesbaden, Eisenacher Straße,

11.11.2022, 12:30 Uhr – 13.11.2022, 14:00 Uhr

(mas) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes waren Diebe auf einer Baustelle in

der Eisenacher Straße in Wiesbaden aktiv. Die noch unbekannten Täter begaben

sich zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, auf das

Baustellengelände und konnten hier zwei Heizkörper sowie ein Wachbecken im Wert

von mehreren Hundert Euro entwenden. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich

bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 zu wenden.

Fußgänger angefahren,

Wiesbaden, Brunhildenstraße,

15.11.2022, 18:30 Uhr,

(mas) Am Dienstagabend wurden zwei Fußgänger beim Versuch die Brunhildenstraße

in Wiesbaden zu überqueren von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. Ein 47- und

49-jähriges Ehepaar aus Wiesbaden wollte gegen 18:30 Uhr die Brunhildenstraße im

Bereich der Kreuzung „Schinkelstraße“ überqueren. Ein 61-Jähriger in seinem Opel

übersah die beiden augenscheinlich, als er die Brunhildenstraße aus Richtung

Weidenbornstraße in Richtung Schinkelstraße befuhr. Durch die Kollision mit dem

Fahrzeug wurden die Fußgänger verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht

werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schlägerei in Vertriebenenunterkunft,

Geisenheim, Dr-Schramm-Straße,

16.11.2022, 00:49 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Mittwoch kam es in einer Unterkunft für Vertriebene in der

Dr.-Schramm-Straße in Geisenheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines

Sicherheitsmannes. Gegen 00:50 Uhr verwies ein Sicherheitsmann drei männliche

Personen im Alter zwischen 19 und 24 der dortigen Unterkunft, da die stark

alkoholisierten Männer sich nicht entsprechend der Hausordnung benahmen. Aus der

nun entstandenen Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in

deren Verlauf die drei Männer gemeinsam auf den Sicherheitsmann einschlugen. Ein

Kollege konnte zur Hilfe eilen ehe die Polizei eintraf. Der Sicherheitsmann und

ein Angreifer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Die Angreifer

verbrachten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam und müssen sich in der Folge

einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.

Verletzte bei Unfall in Hünstetten,

Hünstetten, L3031,

15.11.2022, 07:10 Uhr,

(mas) Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Unfall auf der L3031 bei Hünstetten,

bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Gegen 07:10 Uhr befuhr ein 23-Jähriger

mit seinem Audi die L3031 aus Richtung der B417 kommend in Richtung Bad Camberg.

An der Kreuzung zur K 509/ Hünfelder Straße in Bechtheim, wollte eine 78-Jährige

mit ihrem VW auf die L3031 in Richtung B417 auffahren. Hierbei übersah sie

jedoch den Audi und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Insassen wurden

schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrbahn

musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten für drei

Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 EUR