Bergstrasse

Viernheim: Blumengeschäft im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (16.11.) brachen unbekannte

Kriminelle in einen Blumenladen in der Kreuzstraße ein. Hierzu hebelten die

Täter ein Fenster des Geschäfts auf. Anschließend entwendeten sie aus dem

Verkaufsraum drei Trinkgeldkassen samt Inhalt sowie Geld aus einer Wechselkasse.

Falls Sie in dem genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder

sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Rufnummer 06252/7060.

Bürstadt: Kriminelles Trio hat es auf E-Bike abgesehen

Bürstadt (ots) – Ein 29 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend (15.11.), gegen

18.30 Uhr, in der Straße „Die Lächner“ von drei Unbekannten auf seinem E-Bike

sitzend angehalten und mit Worten bedroht. Abgesehen hatten es die Kriminellen

auf das etwa 3500 Euro teure, schwarze E-Bike der Marke Bulls mit dem der

29-Jährige unterwegs war. Einer der Täter stieß ihn vom Rad und ein Mittäter

flüchtete anschließend mit dem Fahrrad vom Tatort. Die beiden weiteren

Unbekannten flüchteten zu Fuß.

Die flüchtigen Männer sind allesamt 25 bis 30 Jahre alt. Einer trug einen

schwarzen Vollbart und eine grau-braune Jacke. Ein weiterer Mann war dunkel

gekleidet und der Dritte trug bei Tatbegehung eine weiße Jacke.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10)

unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Südhessen: Zu günstig um wahr zu sein / Betrüger in Onlineshops

Südhessen (ots) – Schnell noch das passende Geschenk besorgen oder einen eigenen

Wunsch im Internet erfüllen. Das Netz bietet eine Vielzahl von Plattformen an,

welche gemeinsam ein beinahe unbegrenztes Sortiment darstellen. Rabatte sowie

Aktionen locken Käufer an und bieten oft die Gelegenheit, gesuchte Dinge zu

einem günstigen Preis zu erwerben. Besonders zur anstehenden Weihnachtszeit

zieht es viele Menschen auf die Seiten von Onlinehändlern, in der Hoffnung dort

auf günstige Geschenke für ihre Liebsten zu stoßen. Doch Vorsicht! Zwischen all

den Möglichkeiten und Angeboten lauern Gefahren.

Die südhessischen Betrugskommissariate warnen daher, auch im Hinblick auf den

anstehenden „Black Friday“, vor zunehmenden Betrügereien und Abzocken im

Internet.

Kriminelle betreiben betrügerische Seiten, um Kaufinteressenten hinters Licht zu

führen und sich an ihnen zu bereichern. Sie erstellen unter anderem

Internetseiten, die bereits existierenden Seiten ähneln und in vielen Fällen auf

den ersten Blick einen seriösen Eindruck vermitteln.

Der Preis auf diesen Seiten ist häufig deutlich niedriger als auf anderen

Seiten. Was oft erst zur Euphorie führt, stellt sich wenig später häufig als

Reinfall dar. Die Betreiber dieser Fake-Shops liefern meistens mangelhafte oder

gefälschte Ware. Als wäre das nicht schlimm genug, oft erhalten die Kunden

überhaupt nichts für ihr Geld.

So musste auch ein Mann aus Dieburg diese bittere Erfahrung machen. Nachdem

seine Küchenmaschine im vergangenen Jahr defekt gegangen war, machte er sich auf

die Suche nach einem Ersatz, um pünktlich zur Weihnachtszeit mit dem Plätzchen

backen starten zu können. Welche Maschine es werden sollte, wusste er bereits.

Eine Rabattaktion eines örtlichen Elektrofachhandels verpasste er knapp, daher

begab er sich mit seinem Anliegen in das Internet.

Er stieß bei seiner Suche auf den Onlineshop eines Elektrofachhändlers. Die

augenscheinlich seriöse Internetseite bot die gesuchte Küchenmaschine, sogar mit

besserer Ausstattung als ursprünglich gesucht, für unschlagbare 380 Euro an. Den

Namen der Seite hatte er zuvor nie gehört, aber weil die Seite einen

professionellen Eindruck auf ihn machte, traute er dem Angebot. Er überwies das

Geld auf eine Kontoverbindung, die ihm in der Rechnung per Mail mitgeteilt

wurde. Danach hörte er nichts mehr von seiner Bestellung und dem Onlineshop.

Auch die bestellte Küchenmaschine kam nie bei ihm an. Nachdem er realisierte,

dass er betrogen wurde, erstattete er Anzeige bei dem Betrugskommissariat in

Darmstadt. Außerdem kaufte er sich die ursprünglich ausgesuchte Küchenmaschine,

mit weniger Ausstattung, für 330 Euro bei einem örtlichen Elektrofachhandel.

Wegen des betrügerischen Onlineshops zahlte er insgesamt über 700 Euro für das

Küchengerät. Aus dem vermeintlichen Schnäppchen wurde somit ein teurer Einkauf.

Der auf dem Fake-Shop benutzte Firmenname gehörte tatsächlich zu einer

existierenden Firma. Diese warnte bereits auf ihren Social-Media-Profilen davor,

dass Betrüger deren Firmennamen nutzen, um Kunden hinter das Licht zu führen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.

Allein in Südhessen werden Monat für Monat mehrere hundert ähnlich gelagerte

Fälle angezeigt. Aktuell tauchen, aufgrund der hohen Nachfrage und

vergleichsweise geringen Angebots, vermehrt betrügerische Internetangebote für

günstiges Brennholz auf.

Damit Sie nicht auch auf solche Fake-Shops reinfallen, gibt die Polizei

nachfolgend Tipps:

Zuerst stellt sich die Frage, wie Sie solche Seiten beim Online-Shopping

frühzeitig erkennen können. Auffällig tiefe Preise und große Preisunterschiede

zu den herkömmlichen Angeboten sollten stets Ihr Misstrauen wecken. Vergleichen

Sie die Preise auf Ihnen bekannten und bewährten Internetseiten sowie dem

örtlichen Handel. Lassen Sie sich in keinem Fall zu Spontankäufen hinreißen.

Überprüfen Sie den Namen des Onlineshops auf Suchmaschinen nach bisherigen

Bewertungen von anderen Kunden. Dadurch erhalten Sie oft einen hilfreichen

Eindruck, wie zufrieden andere Kunden mit dem Shop waren.

Auch bei der Verbraucherzentrale finden Sie Informationen über bereits bekannte

unseriöse Onlinehändler. Viele Onlineshops versuchen, ihrer Seriosität mit

Gütesiegeln Ausdruck zu verleihen. Diese Gütesiegel können häufig als

Qualitätsmerkmal anerkannt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass auch Betrüger

ihre Fake-Shops mit falschen Gütesiegeln versehen, um damit Vertrauen zu

erwecken.

Zahlen Sie Ihre Einkäufe, wenn möglich, auf Rechnung. Dadurch haben Sie die

Möglichkeit, die bestellte Ware auf eventuelle Mängel zu überprüfen, bevor Sie

diese bezahlen. Auch beim Lastschriftverfahren können vorgenommene Abbuchungen

noch nach einigen Tagen rückgängig gemacht werden. Von Ihnen getätigte

Überweisungen können hingegen allenfalls kurzfristig rückgängig gemacht werden.

Bei dem Onlinekauf sollten Sie auch auf Zahlungsdienste wie Western Union oder

paysafecard verzichten.

Bestellen Sie in keinen Onlineshops, bei denen Sie sich unsicher fühlen oder

Zweifel haben. Greifen Sie auf örtliche Händler oder Ihnen bekannte und bewährte

Internetseiten zurück, um unschöne Überraschungen zu vermeiden.

Ich bin Betrügern beim Online-Shopping zum Opfer gefallen. Was soll ich machen?

Sollten Sie eine Überweisung getätigt haben, melden Sie sich bei Ihrer Bank und

informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die Überweisung rückgängig zu

machen. Dies ist in der Regel innerhalb eines bestimmten Zeitraums möglich.

Speichern Sie alle Daten, die sie im Zusammenhang mit dem Betrug haben. Dabei

kann es sich beispielsweise um Bestellbestätigungen, E-Mails, einen Kaufvertrag

oder Zahlungsnachweise handeln. Bringen Sie die Informationen zur Polizei und

geben Sie eine Strafanzeige auf. Zudem beraten und unterstützen wir Sie

selbstverständlich bei dem weiteren Vorgehen, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer

eines Betruges geworden zu sein.

Darmstadt-Kranichstein: Streit zwischen Männern ruft Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Der Streit zwischen zwei 30 und 34 Jahre alten Männern in der

Esselbornstraße hat am Dienstagabend (15.11.) die Polizei auf den Plan gerufen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung, die zunächst in einer Wohnung begonnen haben

soll und sich dann auf die Straße verlagerte, verletzten sich beide Männer nach

bisherigen Erkenntnissen gegenseitig leicht mit einem Messer. Die Verletzungen

des 30 Jahre alten Dieburgers wurden anschließend in einem Krankenhaus

vorsorglich behandelt. Der 34-jährige Darmstädter wurde vorläufig festgenommen

und für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Wache gebracht. Dort wurde

er nach Abschluss aller Maßnahmen wieder nach Hause entlassen. Beide Männer

werden sich nun zukünftig wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

verantworten müssen. Warum die Kontrahenten aneinander gerieten, ist Gegenstand

der weiteren Ermittlungen, mit denen das Kommissariat 43 in Darmstadt betraut

ist (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Trickdiebin im Multistore / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Eine noch unbekannte circa 30 bis 40 Jahre alte Frau von

kräftiger Statur hat am Dienstag (15.11.) ihr Unwesen in einem Multistore in der

Adelungstraße getrieben und ein Mobiltelefon im Wert von über 1000 Euro mitgehen

lassen. Gegen 10.45 Uhr soll die Täterin den Laden betreten und die Mitarbeiter

unter dem Vorwand, sich Stoff zuschneiden lassen zu wollen, abgelenkt haben.

Beschäftigt mit dem Anliegen der vermeintlichen Kundin, schnappte sich die

Kriminelle das im Kassenbereich liegende Mobiltelefon und verließ anschließend

den Laden. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass sie mit einem weißen

Oberteil, einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet war.

Zudem führte sie eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des

Verdachts des Trickdiebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise von Zeugen

werden an die Ermittelnden unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Eberstadt: 52-Jähriger nach verbalen Drohungen und Belästigung vorläufig festgenommen / Anzeige und Blutprobenentnahme

Darmstadt (ots) – Weil er eine 18-Jährige und ihr Freundin am Dienstag (15.11.)

verbal bedroht und sexuell beleidigt haben soll, wird sich ein 52 Jahre alter

Mann aus Darmstadt strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 20 Uhr hatte der

unter dem Einfluss von Alkohol stehende Tatverdächtige die jungen Frauen in der

Heidelberger Straße an der Haltestelle „Modaubrücke“ angesprochen und belästigt.

Die alarmierten und hinzueilenden Ordnungshüter nahmen den Darmstädter vorläufig

fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutprobenentnahme. Zuvor hatte ein

Atemalkoholtest den Wert von 0,8 Promille angezeigt. Nach Einleitung eines

Strafverfahrens und dem Abschluss aller polizeiliche Maßnahmen wurde der

52-Jährige nach Hause entlassen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Vermutlicher Raubversuch auf Tankstelle gescheitert / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Als die Angestellte einer Tankstelle in der Flughafenstraße am

Dienstagabend (15.11.) gegen 22 Uhr ihre Kasse abrechnete, versuchte ein bislang

Unbekannter in die Tankstelle zu gelangen. Der Kriminelle scheiterte jedoch

daran, die bereits verschlossene Tür zu öffnen. Daraufhin ließ er von seinem

Vorhaben ab und flüchtete fußläufig in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße. Sofort

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Der Täter trug zur Tatzeit einen Mundschutz und war komplett schwarz gekleidet.

Die Kapuze von seinem Pullover hatte er über seinen Kopf gezogen.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 –

Groß-Bieberau: Mehrere Straßenbäume zersägt / Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Bieberau (ots) – Bereits in der Nacht zum Sonntag (30.10.) sägten

Kriminelle drei Straßenbäume im Bereich der Flurbachstraße und Gumpacker Straße

ab. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden, der

sich nach momentanen Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro beläuft.

Das Kommissariat 41 in Dieburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und

nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0 entgegen.

Groß-Umstadt: Schlagbohrmaschine aus Fahrzeug entwendet / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Diebe entwendeten in der Nacht zum Dienstag (15.11.) eine

Schlagbohrmaschine aus einem weißen Opel in der Straße „Im Rech“. Um an ihre

Beute zu gelangen, öffneten sie gewaltsam eine Autoscheibe und flüchteten

anschließend unbemerkt. Der entstandene Schaden beträgt nach derzeitigen

Erkenntnissen mehrere tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151 /

969 – 0 entgegengenommen.

Reinheim: Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft / Zeugenaufruf der Polizei

Reinheim (ots) – Auf ein Bekleidungsgeschäft in der Darmstädter Straße hatten es

Kriminelle zwischen Samstagmittag (12.11.) und Dienstagmorgen (15.11.)

abgesehen. Sie versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln, um in das Gebäude zu

gelangen. Den Einbrechern gelang es nicht die Türe zu öffnen, woraufhin sie

unerkannt flüchteten. Durch ihre Tat beschädigten sie die Eingangstüre des

Geschäfts. Wie hoch der Schaden ist muss noch ermittelt werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer

06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Marihuanageruch aus Wohnung/Drogen sichergestellt

Während eine Streife der Polizeistation Kelsterbach am Dienstagmorgen (15.11.) wegen eines im Hausflur gemeldeten Randalierers in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt nach dem Rechten sah, vernahmen die Beamten aus einer dortigen Wohnung den deutlichen Geruch von Marihuana. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 40 Jahre alten Mannes fanden sie unter anderem über 60 Gramm Marihuana, knapp 17 Gramm Amphetamin und 10 Ecstasy-Pillen.

Der Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Der ursprünglich gemeldete Randalierer konnte in dem Mehrfamilienhaus von der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mörfelden-Walldorf (ots)

In den Morgenstunden des 16.11. ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 486. Ein 24 Jähriger Autofahrer aus Frankfurt verlor die Kontrolle über seinen BMW und kam von der Fahrbahn ab. Er durchbrach einen Wildzaun und kam ca. 50m im Wald zum stehen. Der Autofahrer verletzte sich, nach erstem Kenntnisstand, durch den Aufprall leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme und der, sich kompliziert gestaltenden Bergung des PKW, voll gesperrt werden.

Bischofsheim: Nachtragsmeldung zu „Radfahrer von Auto erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz“ – 60-jähriger Radfahrer in Klinik verstorben

Nachdem es am Dienstagvormittag (15.11.) in Bischofsheim, Am Schindberg in Höhe des Wertstoffhofes Sonnenwerk zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam (wir haben berichtet), ist der 60-jährige Fahrradfahrer auf Grund seiner schweren Verletzungen am Abend in einer Klinik verstorben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Odenwaldkreis

Odenwaldkreis: Polizei kontrolliert/Zwei berauschte Fahrer gestoppt

Beamte des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34 führten am Dienstag (15.11.) in Erbach, Michelstadt, Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach Kontrollen durch. Insgesamt wurden hierbei von den Ordnungshütern mehrere Auto- und Motorrollerfahrer genauer unter die Lupe genommen.

Für zwei Verkehrsteilnehmer mündeten die Überprüfungen anschließend in entsprechende Strafverfahren. Gegen 15.20 Uhr stoppten die Gesetzeshüter in der Hirschwirtstraße in Reichelsheim zunächst einen 38 Jahre alten Autofahrer. Bei ihm bestand der Verdacht auf vorherigen Konsum von Cannabis. Zudem konnte er den Kontrolleuren keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weiterhin kontrollierten die Polizisten gegen 17.40 Uhr einen 23-jährigen Motorrollerfahrer in der Heidelberger Straße in Reichelsheim. Er hatte an seinem Roller ein falsches Kennzeichen angebracht, um einen ordnungsgemäßen Versicherungsschutz vorzutäuschen. Auch bei ihm zeigten sich Hinweise auf Drogenbeeinflussung und eine Fahrerlaubnis konnte auch er nicht vorweisen. Es folgte ebenfalls eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Betäubungsmittelgesetz.

Reichelsheim/Kirch-Beerfurth: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Nach einem Wohnungseinbruch in der Kirchstraße am Dienstag (15.11.) hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter zwischen 12.10 Uhr und 22.00 Uhr Zutritt in das Haus. Sie entwendeten Schmuck, eine Handtasche sowie einen Messerblock. Mit der Beute suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt? Das Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.