Einbruch in Elektronikmarkt

Ludwigshafen (ots) – Am 14.11.2022 brachen Unbekannte gegen 02:15 Uhr in ein Elektronikgeschäft im Oggersheimer Industriegebiet ein. Sie gelangten über das Dach in das Geschäft und entwendeten mehrere hochwertige Smartphones aus dem Warenlager. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Wer hat im Hedwig-Laudien-Ring Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wohnungseinbruch in Ludwigshafen-Maudach

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Im Zeitraum zwischen 16:30-19:30 Uhr wurde am 14.11.2022 in ein Reihenhaus im Stadtteil LU-Maudach eingebrochen. Unbekannte überstiegen einen Zaun auf der Rückseite des Hauses und gelangten durch den Garten auf die Terrasse. Dort wurde die Terrassentür gewaltsam aufgehebelt.

Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke sowie Kommoden durchwühlt. Es wurde Schmuck und ein Mantel entwendet. Der Schaden beträgt ca. 1.200 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Mittagsweide/Im Brühlchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Friseursalon

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 13.11.2022 auf den 14.11.2022 Zugang in einen Friseursalon in der Rheingönheimer Straße. Aus der Kasse wurde Bargeld entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Weißdornhag kam es am 14.11.2022 im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte versuchten die Tür des Wintergartens aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR.

Wer hat im Bereich Raschigstraße/Weißdornhag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am 14.11.2022, 17:50 Uhr, ereignete sich im Bereich Heinigstraße/ Wredestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge infolgedessen der Fahrer des E-Scooters zu Boden stürzte.

Dieser erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 100 EUR.

Vermehrt Anrufe von Enkeltrickbetrügern

Ludwigshafen (ots) – Eine 79-jährige Geschädigte wurde am 14.11.2022 gegen 10:00 Uhr mit unterdrückter Rufnummer angerufen. Der unbekannte Mann gab an, dass er erkältet sei und fragte, ob die Geschädigte seine Stimme nicht erkenne. Als die Frau den Namen ihres Enkels nannte, bejahte dies der Anrufer.

Im weiteren Verlauf gab der Anrufer an, dass er ein Auto gekauft habe und nun noch mit der Bank wegen des Kredits sprechen müsse. Der Mann fragte die Geschädigte ob sie ihm finanziell helfen könne. Die Seniorin bemerkte daraufhin den Betrugsversuch, beendete das Gespräch und teilte den Sachverhalt der Polizei mit.

Am Montagvormittag kam es noch zu zwei weiteren Anrufen von Enkeltrickbetrügern in Ludwigshafen. Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden.

Die Polizei gibt folgende Tipps, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los. Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.