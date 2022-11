Verkehrskontrollen

Bellheim/Rülzheim (ots) – Am Montagmorgen im Zeitraum von 08:30-09:15 Uhr wurde durch die Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitsmessung Am Mühlbuckel in Bellheim durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden 2 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 61 km/h. Weiterhin konnten an drei Fahrzeugen Mängel festgestellt werden.

Bei einer anschließenden Geschwindigkeitsmessung in der Postgrabenstraße in Bellheim konnten innerhalb einer Stunde acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde der “Spitzenreiter” mit 49 km/h gemessen. Zudem konnten an zwei Fahrzeugen Mängel festgestellt werden.

Am Montagvormittag, im Zeitraum von 11:30-12:30 Uhr wurden weitere Kontrollen in der Neuen Landstraße in Rülzheim durchgeführt. Hierbei wurden sechs Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Die “Gurtmuffel” wurden kostenpflichtig verwarnt

Dieseldiebstahl

Lustadt (ots) – Im Zeitraum von Freitag 12.11.2022 um 16:00 Uhr bis Montag 14.11.2022 um 07:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt 300 Liter Dieselkraftstoff aus 2 Baumaschinen sowie einem LKW, welche im Tatzeitraum auf einer Stellfläche neben der Kreisstraße zwischen den Ortslagen Lustadt und Zeiskam abgestellt waren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.600 EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hagenbach (ots) – In den frühen Morgenstunden des 15.11.2022 wurde durch ein bislang unbekanntes größeres Fahrzeug in der Rheinstraße Höhe Hausnummer 1(vor einer Bäckerei) ein am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellter Kleinbus stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Der verantwortliche Fahrzeugführer des Unfallfahrzeuges ist derzeit noch unbekannt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter Telefon 07271 9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.