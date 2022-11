Bergstrasse

Heppenheim: Zigarettenautomat im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Ein Zigarettenautomat in der Bürgermeister-Metzendorf-Straße

rückte in das Visier Krimineller. Der Aufbruch ereignete sich in der Zeit

zwischen Montagnachmittag (14.11.), 15.30 Uhr und Dienstagmorgen (15.11.), 7.30

Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem

Automaten zu schaffen, rissen ihn aus der Verankerung und entwendeten im

Anschluss Zigarettenpackungen und Bargeld. Der Schaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41)

unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

Darmstadt

Darmstadt-Ost: Piaggio Motorroller gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Auf einen Motorroller vom Hersteller Piaggio hatten es Diebe

am Montagnachmittag (14.11.) in der Kiesstraße abgesehen. Die Täter entwendeten

das auf einem Hinterhof geparkte Fahrzeug und machten sich damit auf und davon.

An dem Motorroller war das Kennzeichen DA-HF51 angebracht. Nach bisherigen

Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr eingrenzt. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem

Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Nord: Einbrecher in Mehrfamilienhaus / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Die Abwesenheit von Wohnungsinhabern eines Mehrfamilienhauses

in der Ruthsstraße hat ein noch unbekannter Täter offenbar ausgenutzt und sich

Zugang zu den Räumen verschafft. Am Montag (14.11.) gegen 19.30 Uhr hatten

Nachbarn die offenstehende Tür bemerkt und die Polizei informiert. Von dem

ungebetenen Besucher fehlte bereits jede Spur, zurückblieb jedoch ein Schaden an

der Tür und die Frage, ob er etwas erbeutet hat. Dies ist abschließend noch

nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Kommissariat 21/22

von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

DA-Innenstadt: Von Unfallstelle geflüchtet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montag (31.10.) zwischen 10:00 und 12:00 Uhr beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Skoda Fabia, der in der

Tiefgarage des Staatstheaters abgestellt war. Etwa 1200 Euro wird den

Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen

Stoßstange beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Roßdorf: Einbrecher entwenden mehrere Pedelecs / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Kriminelle flüchteten in der Nacht zum Dienstag (15.11.)

zwischen Mitternacht und 5.15 Uhr mit vier neuen Pedelecs aus einem

Zweiradgeschäft in der Erbacher Straße. Zuvor zerstörten die Einbrecher eine

Scheibe, gelangten so ins Gebäude und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen

Erkenntnissen verursachten die Eindringlinge einen Schaden von mehreren Tausend

Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den

Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Radfahrer von Auto erfasst/Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer, der am Dienstagmorgen (15.11.), gegen 7.00 Uhr, „Am Schindberg“, in Höhe des Wertstoffhofs Sonnenwerk, die Fahrbahn kreuzen wollte, wurde hierbei aus bislang unbekannter Ursache von einem 44-jährigen Autofahrer erfasst und schwer verletzt. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde von der Polizei zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Fahrrad und das am Unfall beteiligte Auto wurden von den Ordnungshütern sichergestellt. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers machte zudem Luftaufnahmen von der Unfallstelle. Bei dem 44 Jahre alten Autofahrer wurde wegen Verdachts auf Alkoholeinwirkung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten musste die Strecke bis gegen 9.45 Uhr teils voll gesperrt werden. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (09.11.) gegen 16:00 Uhr, kam es in der Kirchgasse auf Höhe der Hausnummer 2 zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den ordnungsgemäß geparkten PKW, einen roten Nissan Micra, und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 – 40060 entgegen.