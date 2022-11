Mann entblößt sich vor 28-jähriger Frau

Mainz-Altstadt (ots) – Sonntag, 13.11.2022 – Die 28-Jährige befand sich gegen 03:00 Uhr in der Rheinstraße Höhe Hausnummer 23, als sie von einem fremden Mann angesprochen wurde. Der Mann fragte nach dem Weg zum Bahnhof. Er war lediglich mit einer Jacke bekleidet und hielt sein Glied in der Hand, während er mit ihr sprach.

Die Frau ergriff erschreckt die Flucht und meldete den Vorfall am nächsten Morgen der Mainzer Kriminalpolizei.

Täterbeschreibung:

Männlich, 28-31 Jahre, ca. 170-175 cm groß, gebräunte Haut, dunkle Haare, Seitenscheitel. Dunkle (Outdoor)-Jacke mit Kapuze. Ruhiges und besonnenes Auftreten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Nach Körperverletzung abgehauen

Mainz-Ebersheim (ots) – Bereits am späten Abend des 31.10. kam es zwischen 22:40 Uhr und 23:40 Uhr im Stadtteil Ebersheim zu einer Körperverletzung, bei der der Täter unbekannt flüchten konnte. Wie der 23-Jährige Geschädigte erst nachträglich bei der Polizei anzeigte, fuhr dieser am Montagabend durch Ebersheim, als ihm ein dunkles Fahrzeug sehr dicht auffuhr.

An der Kreuzung zur L425 musste er an der Ampel anhalten. Dort kam der Fahrer, der ihm folgte, an seine Fahrertür, schrie ihn in einer ihm unverständlichen Sprache an und zeigte ihm den Mittelfinger. Daraufhin stieg der 23-Jährige ebenfalls aus und wurde unmittelbar ins Gesicht geschlagen.

Der Angreifer fuhr danach mit quietschenden Reifen in Richtung Harxheim weg und ließ den Verletzten zurück.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrzeug beschädigt und weggegangen

Mainz-Altstadt (ots) – Am Montagmorgen parkte eine 32-jährige Mainzerin ihren BMW in der Mainzer Altstadt. Als sie gegen 11:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, parkte neben ihr ein Mercedes ein, aus welchem eine Frau ausstieg. Die Mercedesfahrerin schlug beim Aussteigen ihre Tür gegen das Fahrzeug der 32-Jährigen, woraufhin diese sie ansprach.

Die Fahrerin des Mercedes behauptete, dass nichts passiert sei und verließ den Parkplatz. Eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 konnte am BMW einen Schaden feststellen und hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gensingen (ots) – 14.11., L242, 18:35 Uhr – Ein Mann fuhr vom Sportplatz Gensingen auf die L 242 ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines dort Fahrenden. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol beim Unfallverursacher festgestellt. Ein vor Ort freiwillig ausgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille.

Baucontainer-Diebstahl

Bingen (ots) – Willy-Brandt-Allee, 11.11., ca. 24 Uhr – Auf der Baustelle eines zukünftigen Backzentrums wurde im genannten Zeitraum ein 900 kg schwerer Baucontainer entwendet. In dem weißen Container befanden sich ein Schreibtisch, 4 Schreibtischstühle und ein Aktenschrank.

Auf Video-Aufzeichnungen war dabei ein LKW im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.