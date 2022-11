Radmuttern an Anhänger gelöst (siehe Foto)

Weyher (ots) – Sämtliche Radmuttern am Reifen eines PKW-Anhängers löste ein unbekannter Täter im ungefähren Zeitraum 14.08.-14.11.22. Den Anhänger hatte sein Besitzer zuvor auf einem Parkplatz am Glockenbrunnen an der L506 bei Weyher abgestellt.

Falls jemand trotz des langen Tatzeitraumes Hinweise zum Sachverhalt geben kann, werden diese von der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit 3,19 Promille

Edenkoben (ots) – Am Montagmittag 14.11.2022, 12.50 Uhr wollte in der Luitpoldstraße ein 31-jähriger Autofahrer einen vorausfahrenden LKW überholen und scherte dabei zu früh ein, weshalb es zur Kollision mit leichtem Sachschaden kam. Bei der Unfallaufnahme konnte die Streife bei dem Unfallverursacher eine deutliche Alkoholfahne feststellen.

Sein schwankender Gang sowie seine verwaschene Aussprache führte dazu, dass er einen Schnelltest durchführen musste. Das Ergebnis von 3,19 Promille qualifizierte ihn zur Blutprobe. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B38

Billigheim/Appenhofen (ots) – Am Montag den 14.11.2022 gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Auffahrunfall auf der B38, kurz nach der Ortsausfahrt Appenhofen in Richtung Landau. Der Fahrer eines Transporters wollte berechtigt über die Gegenfahrbahn nach links auf einen befestigten Wirtschaftsweg abbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs anhalten.

Ein nachfolgender PKW erkannte dies und kam ebenfalls verkehrsbedingt zum Stehen. Ein wiederum nachfolgender 83-jähriger Kradfahrer, kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem vor im stehenden PKW. Die Person aus dem Kreis SÜW stürzte schwer und verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle.

Der betreffende Teilbereich der B38 musste im Zeitraum 15:15-17:45 Uhr voll gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen in den umliegenden Ortschaften waren die Folge.

Einbrüche in Vereinsheime

Offenbach an der Queich (ots) – Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag, 14.11.2022, gewaltsam in insgesamt 4 Clubheime unterschiedlicher Vereine im Conrad-Rauh-Weg in Offenbach/Queich ein, indem sie Türen bzw. Fenster aufhebelten. Betroffen sind die Grillhütte, die beiden Objekte des Radfahrvereins und des Geflügelzuchtvereins sowie das Vereinsheim “Deutsche Schäferhunde”.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Vereinsheime ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen etwa auf einen vierstelligen Betrag. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Landau bittet um Hinweise unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Autofahrer umfahren die Absperrung

Edesheim (ots) – Bei einer Schulwegüberwachung am gestrigen Morgen (14.11.2022, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr) umfuhren in der Staatstraße gleich 6 Autofahrer im Baustellenbereich die Absperrung. Weil sie dazu den Bürgersteig nutzten, wurden sie gebührenpflichtig jeweils mit 55 Euro verwarnt.

Verkehrskontrollen

Edenkoben/Edesheim (ots) – Gleich zwei Autofahrer müssen mit einem Bußgeldbescheid von über 90 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen, weil sie gestern zur Mittagszeit (14.11.2022, 12.45 Uhr) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage in der Luitpoldstraße in Edenkoben missachteten.

Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr wurden drei Autofahrer in der Speyerer Straße in Edesheim belangt, weil sie den Sicherheitsgurt nicht getragen hatten. Sechs weitere Autofahrer erhalten einen Bußgeldbescheid von 100 Euro sowie einen Punkt, weil sie mit dem Handy telefonierten.

Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück, wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.