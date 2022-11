Fahrzeug überschlägt sich

Limburgerhof (ots) – Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen auf der L532 in Richtung Waldsee die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei zog sich der Mann eine Verletzung am Hinterkopf zu.

Sein Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer leicht verletzt

Limburgerhof (ots) – Beim verlassen eines Geländes übersah ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer am Montag 14.11.2022 auf der K14 einen 42-jährigen Motorradfahrer aus Schifferstadt. Aufgrund des Fehlverhaltens des Pkw-Fahrers musste der Motorradfahrer stark abbremsen und kam daraufhin zu Fall.

Der Kradfahrer erlitt durch den Sturz diverse Schürfwunden und Verletzungen am Knie. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers entstand kein Schaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Silbergrauer Kleinwagen gesucht

Römerberg/Heiligenstein (ots) – Am 15.11.2022 ereignete sich gegen 09:18 Uhr in der Germersheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht in der Nähe der dortigen Sparkasse. Dabei stieß ein silberner oder grauer Kleinwagen, wahrscheinlich Opel Corsa, mit dem Heck gegen ein geparktes Fahrzeug. Beim Zusammenstoß verlor das verursachende Fahrzeug Teile der Heckleuchte.

Die Fahrer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca.600 Euro. Wer hat den Unfall beobachten oder ein passendes Fahrzeug gesehen? Zeugen oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Firmengelände

Harthausen (ots) – In der Zeit vom 13.11.2022, 22:00 Uhr bis 14.11.2022, 10:30 Uhr versuchten unbekannte Täter auf ein Gelände in der Modenbachstraße zu gelangen. Sie scheiterten jedoch an einem dort befindlichen Tor, welches mehrfach gesichert war. Dabei beschädigten sie einen Hebel an dem Tor.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zwei Einbrüche in Firmen, ein Versuch

Limburgerhof (ots) – In der Zeit vom vergangenen Freitag bis vergangenen Montag hebelten unbekannte Täter zwei Lagerhallen in der Mutterstadter Straße auf. Aus einem dort ansässigen Metallbetrieb wurde unter anderem ein Fass mit Messing, Werkzeug sowie andere Gegenstände im Wert von knapp 3.500 Euro entwendet. Aus einem anderen Betrieb, einer Abbruchfirma, wurde Werkzeug entwendet.

Die Schadenshöhe steht hier noch nicht fest. Auf dem Gelände einer Gartenbaufirma wurden zudem eine Halle sowie ein Baucontainer aufgehebelt. Hieraus wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.