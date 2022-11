Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Landau (ots) – Am Montag 14.10.2022 gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 10-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Gefährt die Queichheimer Hauptstraße in Landau, aus Richtung Mörlheim kommend. In Höhe der Einmündung Mühlweg rutschte der Fahrradfahrer von seinen Pedalen, kollidierte mit einem geparkten PKW, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei.

Am geparkten Fahrzeug sei ein geringfügiger Sachschaden entstanden. Der Fahrradfahrer begab sich in der Folge zu seinem Vater, mit welchem er wiederum direkt den Sachverhalt bei hiesiger Polizeidienststelle meldete. Das geparkte und möglicherweise beschädigte Fahrzeug konnte an der Unfallörtlichkeit nicht mehr festgestellt werden.

Der Besitzer des geparkten dunkelgrauen/schwarzen Fahrzeugs wird gebeten, sich bei hiesiger Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Versuchter Aufbruch eines Getränkeautomates

Landau (ots) . Im Zeitraum vom 13.11.2022, 22:00 Uhr bis 14.11.2022, 07:30 Uhr wurden die Räumlichkeiten einer Firma in der Bodelschwinghstraße in Landau unbefugt betreten und mittels Hebelwerkzeug versucht, ein im Gebäude befindlicher Getränkeautomat aufzubrechen. Der hierdurch entstandene Schaden am Automaten beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich

Landau (ots) – Am Montag 14.11.2022 zwischen 07:30-13:00 Uhr wurden im Innenstadtbereich von Landau diverse Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung durchgeführt. Im Rahmen dessen wurden 16 Handyverstöße, 8 Gurtverstöße sowie 2 Rotlichtverstöße festgestellt und entsprechend geahndet.