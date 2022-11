Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet. Der 17-Jährige war am Montag 14.11.2022 mit seinem Betreuer in Streit geraten. Der 17-Jährige schlug dem 37-jährigen Mann zunächst mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht, schubste ihn zu Boden und trat ihm wiederholt in die Rippen.

Die Auseinandersetzung eskalierte auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Gersweilerweg. Passanten beobachteten den Vorfall. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri