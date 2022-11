Weitergeleitete Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe: Bombenfund Güterbahnhof

Karlsruhe (ots) – Evakuierung und Sperrungen wegen Bombenfund beim Karlsruher

Güterbahnhof

Südstadt: 1000-Pfund-Bombe wird am 15. November 2022 entschärft

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe kommt es am Dienstag, 15. November

2022, in Karlsruhe im Bereich der Südstadt zu deutlichen Beeinträchtigungen. Auf

einer Baustelle im Bereich des Güterbahnhofs nahe Stuttgarter Straße wurde eine

Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie der Verwaltungsstab der

Stadt Karlsruhe mitteilt, handelt es sich um eine 500-Kilogramm-Bombe, die am

Dienstag, 15. November durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg

entschärft wird.

Zur ihrer Sicherheit werden die Anwohner des betroffenen Bereichs der

angrenzenden Südstadt evakuiert. Die Evakuierung startet am 15. November um 8

Uhr. Bis 13 Uhr sollen alle notwendigen Sperrungen vollzogen sein. Dies betrifft

neben den Straßen der zu räumenden Wohngebiete auch die Gleise der Deutschen

Bahn. Die Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach beziehungsweise

Mannheim – Basel werden ebenso gesperrt wie die Gleise des Güterbahnhofs.

Für die Zeit der Entschärfung wird zudem der Verkehr auf der Südtangente

beziehungsweise der B10 unterbrochen. Sie ist die Verbindungsstraße zwischen A5

Ausfahrt Karlsruhe-Mitte und der Rheinbrücke zwischen Baden und der Pfalz. Es

wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Gesperrt wird während der

Entschärfung auch der Luftraum über dem Fundort.

Die Lage wird durch den Verwaltungsstab in enger Abstimmung mit Polizei,

Bundespolizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Feuerwehr nach Abschluss der

Entschärfung beendet.

Von der Evakuierung betroffen sind folgende Straßen ganz oder teilweise:

Amelie-Baader-Straße, Anna-Lauter-Straße, Augartenstraße, Gervinusstraße,

Häusserstraße, Henriette-Obermüller-Straße, Klara-Siebert-Straße,

Langenbruchweg, Luisenstraße, Luise-Riegger-Straße, Marie-Juchacz-Straße,

Melitta-Schöpf-Straße, Morgenstraße, Rahel-Straus-Straße, Rankestraße,

Scherrstraße, Stuttgarter Straße, Südtangente, Sybelstraße, Teile des Cityparks,

Teile des Oberwaldes, Zimmerstraße.

Die zu evakuierenden Anwohner werden am Dienstag konkret von der Polizei zum

Verlassen ihrer Wohnung aufgefordert.

Hilfsbedürftige Personen, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können,

sollen sich bitte beim Bürgertelefon unter der Rufnummer 0721 133 3333 melden.

Für Evakuierte steht das Pflegeheim „ASB Seniorenresidenz am Park“ in der

Elisabeth-Großwendt-Straße 6 zur Verfügung.

Karlsruhe – Nach Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen beim KSC-Spiel gegen den FC St. Pauli sucht die Polizei Geschädigte und Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach dem massiven Einsatz von Pyrotechnik am vergangenen

Samstag auf der Südtribüne des BBBank Wildpark beim Spiel gegen den FC St. Pauli

bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen und Geschädigten.

Den Erkenntnissen zufolge haben unmittelbar vor Spielbeginn bislang unbekannte

Täter Rauchtöpfe, Bengalos, Feuerwerke sowie Böller abgebrannt und dabei mehrere

Menschen durch Rauchgase verletzt. Mindestens neun Besucherinnen und Besucher

seien von den Rettungsdiensten versorgt worden, eine noch unbekannte Person habe

gar Verbrennungen am Kopf erlitten. Zudem waren alle Stadionbesucher schädlichen

Rauchgasen ausgesetzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen wie auch Geschädigte, sich unter

0721 666-3311 zu melden.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass viele Stadiongäste das Geschehen aus

der Nähe mit ihrem Handy als Video aufgenommen oder auch Fotos geschossen haben.

Sie alle werden ebenfalls gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen und ihre

Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Karlsruhe – Mit dem Auto vor Polizei geflüchtet – Unfälle verursacht – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Karlsruhe Marktplatz wurden auf

einen Mercedes-Fahrer aufmerksam, als dieser im Bereich der Neureuter Straße in

Karlsruhe offenbar in „Schlangenlinien“ unterwegs war. Bei dem Versuch den

Fahrer anzuhalten, gab dieser Gas und fuhr über die Südtangente auf die

Liststraße und weiter zur Bannwaldallee. Hierbei legte der 29-Jährige eine

riskante und grob verkehrswidrige Fahrweise an den Tag. Nachdem er mehrere „rote

Ampeln“ missachtete, den Gegenverkehr gefährdete sowie andere Autos streife,

kollidierte er gar mit einem Streifenwagen. Dies hielt den Raser jedoch nicht

davon ab, seine Fahrt fortzusetzen. Schließlich fuhr er sich mit seinem Pkw auf

einen Fußgängerweg fest und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Den Polizeibeamten

gelang es schließlich, den 29-Jährigen einzuholen und vorläufig festzunehmen.

Die Ermittlungen zu dem Motiv seines Verhaltens sowie zu den begangenen

Verkehrsdelikten werden von der Verkehrspolizei Karlsruhe geführt.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte entwenden Rucksack aus unverschlossenem Auto

Karlsruhe (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten Unbekannte am

Montag um etwa 11:15 Uhr einen Rucksack aus einem unverschlossenen Ford in der

Brühlstraße. Darin soll sich unter anderem eine Geldbörse mit 1.000 Euro Bargeld

sowie mehrere EC-Karten und Ausweisdokumente befunden haben. Im Rahmen der

Fahndung konnte der Rucksack wenig später unweit des Fahrzeugs aufgefunden

werden. Das Geld sowie die Bankkarten fehlten jedoch.

Karlsruhe – Angebliche Teppichhändler erbeuten 600 Euro von Senior

Karlsruhe (ots) – Einen vermeintlich wertvollen Perserteppich wollten bislang

Unbekannte am Montag in Rintheim für 10.000 Euro an einen 88-Jährigen verkaufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen die mutmaßlichen Täter bereits am Freitag

telefonisch Kontakt mit dem Mann auf. Sie vereinbarten einen Termin für

Montagmittag. Hier erschienen zwei unbekannte Männer mit einem Teppich an der

Wohnanschrift des 88-Jährigen. Sie behaupteten, dass es sich hierbei um einen

Perserteppich im Wert von 10.000 Euro handeln würde. Der Kaufpreis wurde dann

auf 1.000 Euro heruntergehandelt. Letztendlich übergab der Senior der

unbekannten Täterschaft 600 Euro sowie mehrere Schmuckstücke. Eine Quittung

stellten die mutmaßlichen Täter nicht aus. Auch die Herkunft des Teppichs ist

derzeit noch unbekannt.

Ettlingen – Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Ettlingen (ots) – Mehrere hundert Euro Beute machten bislang unbekannte Täter,

nachdem sie am Montag in ein Mehrfamilienhaus in Ettlingen gewaltsam eindrangen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher zwischen 14:45

Uhr und 20:30 Uhr Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Drachenrebenweg. Sie

kletterten über die Regenrinne auf den Balkon im ersten Obergeschoss und

hebelten ein Fenster auf. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Räume und

Schränke nach Wertgegenständen. Mit der aufgefundenen Beute verschwanden die

Diebe bisher unerkannt.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Polizei sucht nach Auseinandersetzung in Karlsruher Südstadt Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend in

der Werderstraße zwischen einem Autofahrer und zwei Radfahrern sucht der

Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt noch unabhängige Zeugen.

Wie erste polizeiliche Erkenntnisse ergeben haben, war es zunächst gegen 22 Uhr

in der Marienstraße im Begegnungsverkehr zu einem Disput zweier Radfahrer im

Alter von 26 und 30 Jahren mit einem 32-jährigen Autofahrer gekommen. Offenbar

setzte sich die Auseinandersetzung in der Werderstraße fort, wobei der

30-Jährige Faustschläge ins Gesicht erhielt. Er kam anschließend per

Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Seinem 26-jährigen

Begleiter sei bei Abwehrbewegungen im Zuge eines Messerangriffs die Lederjacke

zerschnitten worden.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und

bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721

666-3411 zu melden.

Östringen – Rollerfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Montagmorgen an einem Kreisverkehr in

Östringen erlitt ein Rollerfahrer leichte Verletztungen.

Ein 67-Jähriger war gegen 09:15 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kraichgauer

Weinstraße unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr übersah ihn wohl ein 82-jähriger

Autofahrer. Bei der darauffolgenden Kollision stürzte der Rollerfahrer und

verletzte sich hierbei offenbar nur leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung

in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Bruchsal – Diebe auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Vom Außengelände eines Elektrofachmarktes in Bruchsal

entwendeten zwei Diebe am Montag gegen 21.30 Uhr mehrere Fernsehgeräte. Wenig

später wurden sie von der Polizei festgenommen.

Zwei Männer im Alter von 39 und 47 Jahren stemmten offenbar die Gitterstäbe

eines umzäunten Lagerplatzes eines Elektromarktes „Im Wendelrot“ auf. Von dort

stahlen sie mehrere Fernseher. Offenbar wussten sie nicht, dass die

Elektrogeräte ausgesondert und somit wertlos waren. Während sie das Diebesgut in

einen Lastwagen einluden, wurden sie von der Polizei entdeckt und schließlich

vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ordnete eine

Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Eurobetrag an. Beide Männer

müssen nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts eines besonders schweren

Diebstahls rechnen.

Sexuelle Belästigung im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Blankenloch (ots) – Montagnachmittag (14. November) kam es in der S9 auf der

Fahrt nach Hockenheim zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 13- und

eines 14-jährigen Mädchens.

Gegen 13:35 Uhr befanden sich die beiden Geschädigten als Teil einer Schulklasse

in besagtem Zug. Während der Fahrt onanierte ein bislang unbekannter

Tatverdächtiger vor den beiden Mädchen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und

informierte die Bundespolizei. Der Tatverdächtige verließ den Zug am Bahnhof

Blankenloch in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne

Erfolg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, Glatze, zwischen

45 und 55 Jahre alt. Zur Tatzeit war der Mann mit einer grünen Jacke, einer

blauen Jeans und dunklen Turnschuhen bekleidet und trug eine Brille. Er führte

zudem eine graue Laptoptasche sowie einen lilafarbenen Rucksack mit sich.

Ein Bild des Tatverdächtigen liegt der Polizei vor.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem bislang unbekannten

Täter geben können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer

0721 – 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de

erfolgen. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und

exhibitionistischer Handlungen aufgenommen.

Bruchsal – Ökumenische Gedenkfeier der im Dienst getöteten Polizeibeamten

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag den 20. November richtet das Innenministerium

Baden-Württemberg zusammen mit dem Kirchlichen Dienst in der Polizei und dem

Polizeipräsidium Karlsruhe die diesjährige Ökumenische Gedenkfeier aus.

Gemeinsam wird hierbei an die im Dienst getöteten oder tödlich verunglückten

Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten sowie Polizeifreiwilligen des Landes

Baden-Württemberg gedacht.

Die Ansprache hält Herr Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister

Thomas Strobl. Ein Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg wird

die Veranstaltung musikalisch begleiten.

Zu dem Gedenkgottesdienst sind alle Interessierten aus der Bevölkerung herzlich

willkommen.

Die Ökumenische Gedenkfeier findet am Sonntag, 20. November 2022, 15.00 Uhr, in

der Stadtkirche „Unsere Liebe Frau“ in der Anton-Wetterer-Straße 4, in Bruchsal

statt.