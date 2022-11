Mannheim-Neckarau: Unfall nach Vollbremsung eines Linienbusses – 27-jähriger Fahrgast verletzt

Mannheim-Neckarau (ots) – Am gestrigen Montag, gegen 14 Uhr missachtete ein

58-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Floßwörthstraße, Höhe des Anwesens 57, beim

Anfahren vom Fahrbahnrand den Vorrang eines Linienbusses der RNV. Um einen

Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, bremste der 56-jährige Busfahrer stark

ab. Hierbei zog sich ein 27-jähriger Fahrgast Verletzungen zu. Zum Zusammenstoß

zwischen dem Autofahrer und dem Linienbus kam es glücklicherweise nicht.

Der verletzte Fahrgast wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit

einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Mannheim-Seckenheim: Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten

Mannheim-Seckenheim (ots) – Zwischen Freitagnachmittag, 17:00 Uhr und

Montagmorgen, 7:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem

Kindergarten im Kaiserstuhlring eine bislang unbekannte Menge Bargeld, einen

Laptop sowie Lebensmittel. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang nicht

bekannt.

Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor, sodass das Polizeirevier

Mannheim-Seckenheim Zeugen sucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 48973 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Mannheim

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder

eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am 14.11.2022 zwischen 8:30

Uhr und 10:00 Uhr auf der Friedrich-Karl-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten,

grauen BMW. Im Anschluss entfernte sich der oder die Unbekannte von der

Unfallstelle ohne seinen/ihren Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Schwetzingerstadt bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer 0621 441125.

Mannheim-Käfertal: mehrere Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der

Straße Regenbogen zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 5:30 Uhr insgesamt vier

geparkte Fahrzeuge. An drei PKWs wurden jeweils die Scheibenwischer abgebrochen.

Bei dem vierten Fahrzeug wurde sowohl der Tankdeckel abgerissen und ein

Außenspiegel abgetreten als auch die Beifahrertür beschädigt. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf knapp 3000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der Nummer

0621 71849-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Hoher Schaden an PKW durch mutwillige Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – In der Keltenstraße kam es zwischen dem 12.11.2022,

16:30 Uhr und dem 14.11.2022, 16 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem

geparkten PKW. Neben dem Außenspiegel wurde auch die Windschutzscheibe des VW

mutwillig beschädigt. Insgesamt beträgt der Sachschaden etwa 4000 Euro. Hinweise

auf den unbekannten Täter oder die unbekannte Täterin gibt es bislang nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen machen konnte, wird gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Mannheim: E-Scooter-Fahrer drängt Radfahrerin ab und flüchtet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr befuhr eine 51-jährige

Radfahrerin die Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Renz Straße, als sie von

einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer abgedrängt wurde. In der Folge

stürzte die 51-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher

entfernte sich, ohne Erste Hilfe zu leisten und seine Pflichten nachzukommen.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

dringend nach Zeugen, die Angaben zu dem E-Scooter-Fahrer machen können sowie

den Unfallhergang beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.:

0621/ 174-4222 zu melden.