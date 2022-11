Rauenberg-Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Mann vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Rauenberg-Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Dienstag, den 08.11.2022, wird der

31-jährige Hasim S. aus Rauenberg vermisst. Er wurde letztmalig gegen 22 Uhr an

einer Wohnanschrift in Malsch gesehen. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht

ausgeschlossen werden. Hinwendungsorte sind nicht bekannt, weshalb die Polizei

nun mit einem Lichtbild nach dem 31-Jährigen sucht.

Der 31-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, 70 kg, schlank, Halbglatze, Vollbart, spricht Deutsch mit einem

Akzent. Er dürfte dunkel gekleidet sein.

Ein Bild des Vermissten ist unter folgendem Link einsehbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/malsch-vermisstenfahndung/

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hasim S. gesehen

haben, können sich unter der Tel.: 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei

Heidelberg melden oder den polizeilichen Notruf 110 wählen.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Zeugenaufruf – Täter schubst Fahrradfahrerin und klaut Handtasche

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte männliche

Person schubste am Montag gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung Bismarckstraße/

Friedrichstraße an einer dortigen Fußgängerampel eine Frau mit Fahrrad.

Infolgedessen stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Nach dem Stoß ergriff

der Täter die Handtasche der Frau und flüchtete mit einem mitgeführten Rad in

Richtung Karlsruher Straße. Ein aufmerksamer Passant fand die Handtasche kurze

Zeit später in Tatortnähe auf und verständigte die Polizei. Offenbar hatte der

Unbekannte das darin befindliche Bargeld entwendet und die Tasche im Anschluss

weggeworfen.

Täterbeschreibung:

ca. 25-30 Jahre alt, schlank, dunkle Kleidung, dunkle Kapuze, blaue OP-Maske.

Das Fahrrad, mit dem er geflüchtet ist, soll einen Fahrradkorb haben.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen

zum Tatgeschehen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu

melden.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Zeugenhinweis Verkehrsunfallflucht geklärt

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein aufmerksamer Passant verständigte

am 14.11.2022 gegen 16:40 Uhr die Polizei, nachdem ein Citroen-Fahrer mit seinem

PKW in der Neuhofer Straße gegen eine Hauswand gefahren war und sich im

Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Neckargemünd konnten den Unfallverursacher,

von dem das Kennzeichen bekannt war, schließlich ausfindig machen und zur Rede

stellen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht

ermittelt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.