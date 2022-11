Heidelberg-Bergheim: 24-jähriger ohne Fahrerlaubnis flüchtet unter Drogeneinfluss vor Polizei

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am frühen Montagmorgen mussten die Beamtinnen und

Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einem 24-jährigen BMW-Fahrer die

Weiterfahrt untersagen, nachdem dieser, offenbar unter dem Einfluss von Drogen

stehend, den Uniformierten keinen Führerschein vorzeigen konnte.

Vorausgegangen war dem Ganzen ein Rotlichtverstoß des 24-Jährigen, welcher an

der Kreuzung Kurfürstenanlage / Rohrbacher Straße wohl gegen 3:20 Uhr die rot

zeigende Verkehrsampel missachtete und seine Fahrt durch den Gaisbergtunnel in

Richtung Altstadt fortsetzte.

Nachdem die Beamtinnen und Beamten den jungen Mann einer Kontrolle unterziehen

wollten, hielt dieser sein Fahrzeug zunächst in der Friedrich-Ebert-Anlage an.

Sein Beifahrer versuchte hierbei zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch

durch die Polizei eingeholt und festgehalten werden.

Währenddessen nutze der bis dahin noch unbekannte, 24-jährige Fahrzeugführer die

Situation und flüchtete mit seinem Pkw. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte

der BMW ausfindig gemacht und der Fahrer im Bereich der Eppelheimer Straße

festgenommen werden.

Im Zuge weiterer polizeilicher Maßnahmen, bei welchen der 24-Jährige die

Ermittlerinnen und Ermittler auf das Polizeirevier begleiten musste, stellte

sich heraus, dass der zuvor Flüchtende nicht die erforderliche Fahrerlaubnis

besaß und erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Der 24-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss

sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Das Führen von Kraftfahrzeugen

wurde ihm bis auf Weiteres untersagt.

Heidelberg-Wieblingen: Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruch in Kindergarten

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte

zwischen Freitagabend, den 11.11.2022, 19 Uhr, und Montagmorgen, den 14.11.2022,

11 Uhr, in einen Kindergarten in Heidelberg-Wieblingen einzubrechen. Entwendet

wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 100 Euro.

Hinweise auf die Täterschaft sind bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten

Heidelberg-Wieblingen bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich

der Wallstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221 830740 zu

melden.

Heidelberg-Weststadt: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Maschinen & Werkzeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte

sich im Zeitraum von Freitag, den 11.11.2022 bis Montag, den 14.11.2022

gewaltsam Zutritt auf ein Baustellengelände in der Eppelheimer Straße und

entwendete aus einem dort verschlossenen Gebäude mehrerer Maschinen und

Werkzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1600 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.