Frankfurt-Sossenheim: Polizisten mit Messer bedroht

Frankfurt (ots) – (di) Am gestrigen Abend (14. November 2022) bedrohte ein

68-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in Sossenheim Polizisten mit einem Messer

und einem Holzstock. Der Mann wurde festgenommen und in eine Psychiatrie

verbracht.

Vorangegangen waren Streitigkeiten mit einem Nachbarn, bei denen der 68-Jährige

mehrfach gegen die Wohnungstür schlug und im Treppenhaus randalierte. Als die

Polizei vor Ort eintraf, bedrohte der 68-Jährige die Polizisten im Treppenhaus

mit einem Messer und einem Holzstock.

Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray und mehrfacher Aufforderung mit gezogener

Schusswaffe ließ sich der Mann durch die Polizisten zum Ablegen des Messers und

des Stockes bewegen. Gegen die anschließende Festnahme wehrte er sich, drohte

während des Transports zur Dienststelle weiter seinem Nachbarn und behauptete,

Opfer einer Verschwörung von Faschisten und Neonazis zu sein.

Die Vorstellung in einer psychiatrischen Abteilung sowie die anschließende

Unterbringung durch den diensthabenden Arzt war die Folge. Gegen den 68-Jährigen

wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und

tätlichen Angriffs eingeleitet.

Frankfurt-Flughafen: Ohne Fahrschein – 23-Jähriger mit Drogen gerät in Kontrolle

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am gestrigen Montag, den 14. November

2022, einen 23-jährigen Mann festgenommen und bei ihm mehrere hundert Gramm an

Drogen sichergestellt.

Der 23-Jährige war in einem ICE von Mannheim zum Frankfurter Flughafen

unterwegs, führte jedoch keinen gültigen Fahrschein mit sich. Beamte der

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main unterzogen ihn einer

Kontrolle und durchsuchten ihn nach Ausweispapieren. In seinem mitgeführten

Reisegepäck fanden sie schließlich über 480 Gramm Marihuana auf sowie bei der

näheren Durchsuchung über 130 Gramm Amphetamin im Rektalbereich des Mannes.

Neben den aufgefundenen Drogen hatte der 23-Jährige in seinem Rollkoffer noch

eine Machete sowie darüber hinaus ein Klappmesser, mehrere Mobiltelefone, zwei

auf andere Personen ausgestellte Aufenthaltsgestattungen und eine zur Fahndung

ausgeschriebene Bankkarte einstecken. Alle Beweismittel wurden sichergestellt.

Für den jungen Mann ging es nach einer Übergabe an das 19. Revier in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt, um ihn richterlich vorzuführen. Das

Rauschgiftkommissariat der Frankfurt Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Verkehrsunfall mit U-Bahn

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagabend (14. November 2022) kam es gegen 23.00 Uhr

zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw und einer U-Bahn der Linie 7

am Bahnübergang Am Erlenbruch. Der Fahrer des Pkw wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Fahrer des Pkw vom Vorplatz der

PSD-Bank-Arena, dem Richard-Herrmann-Platz, über den unbeschrankten Bahnübergang

auf die Straße Am Riederbruch abbiegen.

Dabei übersah er die aus Richtung Johanna-Tesch-Platz herannahende U-Bahn. Trotz

einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die U-Bahn nicht rechtzeitig

anhalten – es kam zum Zusammenstoß.

Der Pkw wurde in der Folge gegen einen Oberleitungsmast gedrückt. Der 60-jährige

Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem

Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde leicht verletzt und anschließend in ein

nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der 42 Jahre alte Fahrer der U-Bahn erlitt

einen Schock. Er wurde ambulant betreut.

Sowohl an der U-Bahn, als auch am Oberleitungsmast entstand erheblicher

Sachschaden. Dieser lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau

beziffern. Der Bahnübergang, sowie die Straße Am Riederbruch waren von 23.15 Uhr

bis 02.30 Uhr gesperrt.

Frankfurt-Griesheim: Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagabend (14. November 2022) kam es gegen 20.30 Uhr

zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Supermarktes im Bereich

Ernst-Wiss-Straße. Ein Täter wurde festgenommen.

Mehrere Täter entnahmen diverse Gegenstände aus den Regalen des Supermarktes und

verließen diesen ohne zu bezahlen. Ein 16-Jähriger wurde beim Versuch zu

flüchten von Mitarbeitern des Marktes festgehalten. Das konnte er auch durch den

Einsatz von Pfefferspray nicht verhindern.

Der 16-Jährige wurde durch die hinzugerufene Streife festgenommen. Er wurde nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die

Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

Frankfurt-Bockenheim: Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

Frankfurt (ots) – (di) Im Verlauf des Wochenendes (12. – 14. November 2022) kam

es auf einer Baustelle in Bockenheim zum Diebstahl einer größeren Menge

Kupferkabel.

Die unbekannten Täter verschaffen sich mutmaßlich über die geöffnete Toreinfahrt

Zugang zur Tiefgarage eines Rohbaus an der Ludwig-Landmann-Straße und

entwendeten dort Kupferkabel. Circa drei Kilometer Kabel mit einem Gesamtwert

von über 20.000 Euro waren die Beute. Der genaue Tatzeitpunkt ist derzeit nicht

bekannt. Bauarbeiter stellten den Diebstahl erst am Montagmorgen fest.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder verdächtige Beobachtungen in

diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich

zuständigen 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 11100 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Seckbach: Streit um Bierpreis eskaliert – Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Am gestrigen Abend (14. November 2022) rief eine

Auseinandersetzung an einem Kiosk in Seckbach die Polizei auf den Plan. Der

Streit zwischen einem Kunden und dort anwesenden Gästen eskalierte. Eine Person

wurde festgenommen.

Ein 65-Jähriger suchte gestern gegen 19.40 Uhr einen Kiosk in der Vatterstraße

auf. Hier geriet er mit dem Betreiber und Gästen über die dortigen Bierpreise in

Streit. Der Kioskbetreiber beschied, dem 65-Jährigen keine weiteren Getränke zu

veräußern, und bat diesen, die Örtlichkeit zu verlassen. Der 65-Jährige

reagierte hierauf, indem er den Betreiber sowie zwei weitere anwesende Personen

massiv ausländerfeindlich beleidigte, drohte sie zu töten und mehrfach den

Hitlergruß zeigte.

Nicht zuletzt stieß der 65-Jährige sein mitgeführtes Fahrrad gegen das geparkte

Auto eines Zeugen. Als dieser ihn darauf zur Rede stellte, versuchte der Täter

auch noch mit einem Bierkasten nach diesem zu schlagen, was letztlich durch den

Zeugen abgewehrt werden konnte.

Die alarmierten Polizisten konnten die Situation befrieden und den Täter

festnehmen. Es wurde vor Ort festgestellt, dass der 65-jährige Wohnsitzlose

erheblich alkoholisiert war. Er muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung

und versuchter Körperverletzung verantworten.

Er wurde am Folgetag nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: Renitente 14-Jährige wirft mit Kastanien – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Eine Jugendliche beschmierte am gestrigen Abend in der

Innenstadt auf der Zeil zunächst zwei Polizeifahrzeuge mit weißer Farbe und warf

dann Kastanien auf Streifenbeamte. Bei ihrer Festnahme reagierte sie besonders

aggressiv.

Gegen 18.25 Uhr bewarf eine Jugendliche vor dem 1. Revier mehrere Polizeibeamte

mit Kastanien, verfehlte diese jedoch knapp. Nach kurzer Flucht gelang es den

Beamten die Jugendliche festzunehmen. Hierbei stellt sich heraus, dass die erst

14-Jährige kurz zuvor zwei Polizeifahrzeuge mit weißer Farbe beschmiert hatte.

Bei ihrer Festnahme zeigte sie sich besonderes renitent und verpasste einem der

Polizeibeamten einen Kniestoß gegen den Oberschenkel.

Ein weiterer Beamter erhielt von ihr zudem einen Ellenbogenschlag in den

Magenbereich. Die Beamten verbrachten die aggressive 14-Jährige für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen zum 1. Revier. Hierbei kam es ebenfalls zu strafbaren

Handlungen, darunter Tritte und Beleidigungen gegen Polizeibeamte. Nach

Abschluss aller Maßnahmen, übergaben die Beamten die Jugendliche an ihre

Erziehungsberechtige.

Die 14-Jährige büxte später jedoch wieder aus, was zur Folge hatte, dass eine

Streife die nun Vermisste gegen 22.00 Uhr im Bereich der Konstablerwache antraf.

Aufgrund von suizidalen Gedanken kam die Jugendliche letztlich in eine

psychiatrische Klinik.

Frankfurt-Niederrad: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (15. November 2022),

gegen 02.10 Uhr, kam es in einer Niederräder Wohnung zu einem schweren Raub, als

eine Frau gewaltsam die Zigaretten eines 63-jährigen Mannes erbeutete.

Der Geschädigte hielt sich zunächst im Bahnhofsviertel auf, als er auf der

Straße eine Frau kennenlernte, die ihn um Obdach bat. Der 63-Jährige stimmte zu

und gemeinsam fuhren beide mit einem Taxi zur Wohnung des Mannes in die

Heinrich-Seliger-Straße. Kurz nach Betreten der Wohnräume urinierte die Frau

jedoch unerwartet in den Flur, worauf der 63-Jährige sie aus seiner Wohnung

verwies. Daraufhin forderte die Frau unvermittelt 30 Euro und bedrohte den Mann

mit einem Küchenmesser.

Als der 63-Jährige ihr mitteilte, kein Bargeld zu haben, sprühte die Unbekannte

ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und raubte ihm zwei Packungen Zigaretten.

Anschließend flüchtete die Frau aus der Wohnung und weiter in unbekannte

Richtung.

Eine Fahndung nach der Täterin verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Weiblich, circa 30 Jahre alt, circa 160 cm groß, hagere Statur, dunkle Haare.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der

Rufnummer 069 – 755 51299 bei der Polizei zu melden.

Wohnungsbrand in Sossenheim

Frankfurt am Main (ots)

Gegen 03:00 Uhr, am 15.11.2022, wurde über Notruf ein Wohnungsbrand im Stadtteil Sossenheim, Sossenheimer Riedstraße, gemeldet. Aufgrund der Uhrzeit und Meldung wurden noch Personen im Gebäude vermutet und das entsprechende Personal- und Fahrzeugaufgebot alarmiert. Gebrannt hatte es im ersten Obergeschoss im Wohnzimmer. Die Bewohner waren bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus der Brandwohnung geflohen. Die Wohnung oberhalb der Brandwohnung wurde sicherheitshalber geräumt. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst ambulant versorgt, eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Der Brand konnte schnell gelöscht und die Bereiche vom Rauch befreit werden. In der ersten Alarmierung wurde 48 Einsatzkräfte aus Berufs- und Freiwilliger-Feuerwehr, sowie Rettungsdienst in Bewegung gesetzt. Aufgrund des schnellen Eingreifens und der entschärften Lage vor Ort konnte das Personal- und Einsatzmittelaufgebot schnell reduziert werden. Die Brandwohnung ist aufgrund des Brandgeschehens unbewohnbar. Über die Brandursache und Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.