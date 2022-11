Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: gezündelt und verbotenes Zeichen hinterlassen

Unbekannte verursachten im Laufe des vergangenen Wochenendes im öffentlichen Toilettenhäuschen am Covid-Testzentrum neben dem Kurpark Schäden in vierstelliger Höhe, indem sie in der Herrentoilette mehrere Klopapierrollen ansteckten und diese auf dem Fliesenboden abbrennen ließen. Außerdem wurde, offenbar mittels Rußes einer Feuerzeugflamme, ein etwa 40x 40cm großes Hakenkreuz an der weiß getünchten Decke verursacht. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Tatzeitraum aktuell eingrenzen auf Freitag, 18 Uhr bis Montag, 9.15 Uhr. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zur genannten Tat unter Tel. 06031/6010.

Florstadt: Einbrecher ertappt

Während sie gerade dabei waren, die an der Rückseite des Einfamilienhauses gelegene Terrassentür aufzuhebeln, überraschte am Montagabend dessen Bewohner gegen 18 Uhr zwei Einbrecher. Daraufhin flüchteten die beiden dunkel gekleideten Personen Hals über Kopf vom im Landwehrweg gelegenen Grundstück und weiter in unbekannte Richtung. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen. Hatten weitere Personen die beiden Tatverdächtigen, ggf. bereits vor der Tat, beobachten können? Wem sind die beiden Unbekannten bei ihrer anschließenden Flucht begegnet?

Altenstadt: Langfinger stehlen Bargeld

Einbrecher verschafften sich am Montagabend über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Mittelstraße im Ortsteil Höchst. Zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Kripo ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Vilbel: Mountainbike gestohlen

Ein an einem Fahrradständer auf dem Gelände des Berufsförderungswerkes in der Huizener Straße angeschlossenes, grau braunes Mountainbike von Cube (Modell „Access WS Race“) stahlen Diebe am Montag zwischen 6.20 Uhr und 16.20 Uhr. Das etwa 1.000 Euro teure Fahrrad war zum Abstellzeitpunkt mit einem Kettenschloss gegen Diebstahl gesichert worden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.