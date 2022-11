Haiger-Allendorf: Unfall an der Kreuzung zur Holzhäuser Straße

Nach einem Unfall an der Kreuzung der Bundesstraße 277 / Holzhäuser Straße sucht die Dillenburger Polizei nun Zeugen. Gestern Abend (14.11.2022) fuhr ein 45-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße 277 aus Richtung der Kalteiche kommend in Richtung Haiger. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Audi in entgegengesetzter Richtung. Der aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein stammende 45-Jährige beabsichtige nach links in die Holzhäuser Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich krachten beide der schwarze Opel Zafira und der graue Audi A6 ineinander. Der aus dem Landkreis Olpe stammende A6-Fahrer verletzte sich leicht. Er musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Die Dillenburger Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und fragt: Wer hat den Verkehrsunfall mitbekommen? Wer kann Angaben hinsichtlich der Ampelschaltung und des Abbiegevorgangs des Opels machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen- Diebe am Werk

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (11.11.2022), 15:00 Uhr und Montag (14.11.2022), 08:20 Uhr, drangen Unbekannte in eine Lagerhalle „Am Bahnhof“ ein. Sie brachen eine Tür zur Halle auf. Im Inneren stahlen sie das Kupfer aus den dortigen Sicherungskästen. In und um die Halle öffneten sie zudem mehrere Kabelschächte und stahlen die Kabel heraus. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Der Schaden an der Halle wird mit 5.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Am Bahnhof“ beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180, in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Seitenscheibe eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines silbernen Mercedes haben Unbekannte zwischen Samstag (05.11.2022), 15:00 Uhr und Sonntag (06.11.2022), 04:45 Uhr eingeschlagen. Sie griffen durch das kaputte Fenster in das Fahrzeuginnere und stahlen 400 Euro Bargeld, sowie die Zulassungsbescheinigung des Mercedes-AMG mit bulgarischer Zulassung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedenstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- mit Drogen erwischt

In der Breslauer Straße hielten Beamte der Wetzlarer Polizeistation gestern Abend (14.11.2022), um 23:00 Uhr einen 20-jährigen Honda-Fahrer an. Den Ordnungshüter ergaben sich schnell Hinweise auf Drogenkonsum bei dem jungen Mann. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Für den aus Solms stammenden Honda-Fahrer folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Im Auto des Mannes fanden die Polizisten zudem eine Tüte mit rund 50 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Auf den 20-Jährigen kommen Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes zu.

Wetzlar: Baubude aufgebrochen und Werkzeug geklaut

In eine Baubude brachen Diebe am vergangenen Wochenende ein. Sie knackten das Türschloss und stahlen aus dem Container eine Schlagbohrmaschine, eine Motorflex und eine Akkuflex. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 09:00 Uhr am Freitag (11.11.2022) und 08:15 Uhr am Montag (14.11.2022) im Beriech der „Drei Stämme“ aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Bischoffen und Hohenahr: Einbruch in Technikhäuschen legt Telefonnetz lahm

Bischoffen und Hohenahr:

Nach einem Einbruch in ein Technikhäuschen ist derzeit das Festnetz der Telekom, sowie das Internet in den Gemeinden Bischoffen und Hohenahr ausgefallen.

Die Diebe hatten sich über ein Fenster Zutritt verschafft und im Inneren des Gebäudes Kabel durchtrennt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Techniker sind derzeit mit den Reparaturarbeiten beschäftigt. Über die Dauer der Arbeiten können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehrgerätehäuser in den Gemeinden sind derzeit besetzt. In dringenden medizinischen Notfällen oder Bränden kann dort persönlich Kontakt aufgenommen werden. Die Notrufnummern 110 und 112 sind weiterhin über das Mobilfunknetz erreichbar.