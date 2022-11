Marburg-Wehrda: Parkplatzrempler

Die Besitzerin eines grünen Subarus hatte ihren Forester am Dienstag (08.11.2022) gegen 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes abgestellt. Als sie rund 25 Minuten später, gegen 17:40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts. Offenbar war ein unbekannter Unfallfahrer in dieser Zeit gegen den Subaru gestoßen und war ohne seine Personalien zu hinterlassen, von dem Parkplatz in der Straße „Am Kaufmarkt“ geflüchtet. Die Reparatur des Schadens wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Marburg- Kind mit Fahrzeug erfasst – Polizei sucht nach Zusammenstoß den Unfallfahrer

Am Freitagmittag (11.11.2022) fuhr ein 9-Jähriger mit der Buslinie 2 und stieg um 12:55 Uhr an der Bushaltestelle am Richtsberg in Höhe des Edeka-Marktes aus. Er überquerte vor dem stehenden Bus die Fahrbahn, als ein von links kommendes Fahrzeug ihn am linken Bein touchierte. Der Junge fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallfahrer hielt an und sprach mit dem 9-Jährigen. Danach stieg er in sein Fahrzeug und fuhr davon. Wahrscheinlich fuhr der Mann einen dunklen Pkw. Er wird als „älter mit weißen Haaren und Bart“ beschrieben. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer und bittet ihn, sich bei der Polizei in Marburg zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

Marburg-Marbach: in Wohnhaus eingebrochen

Zwischen 15:50 Uhr und 18:55 Uhr verschafften sich Unbekannte am Montag (14.11.2022) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Höhenstraße. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Die Diebe flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Fenster wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Marburg- Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Samstag (12.11.2022), um 09:50 Uhr auf der Gisselberger Straße aus Richtung Stadtwald kommend in Richtung Stadtmitte. Ein Radfahrer fuhr auf dem, rechtsseitig parallel zur Straße verlaufenden, Radweg. Während der aus Marburg stammende 18-Jährige an dem Fahrradfahrer vorbeifuhr, wechselte dieser den Fahrstreifen, und streifte mit dem Bike die hintere rechte Fahrzeugtür des 3-ers. Es entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Der Radfahrer blieb am Fahrbahnrand stehen, verließ jedoch die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der BMW-Fahrer, fuhr zunächst weiter, wendete an der Ampel-Kreuzung am „Affenfelsen“. Als er zur Unfallstelle zurückkehrte, war der Radfahrer bereits verschwunden. Die Polizei in Marburg bittet den Radfahrer, sich zu melden. Weiterhin werden Zeugen, die Hinweise zum Radfahrer oder dem Zusammenstoß geben können gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Diebin greift in Geldbörse

Während eines Bezahlvorgangs im Rewe-Einkaufsmarkt in der Straße „Am Kurpark“ griff eine Unbekannte am Freitagmittag (11.11.2022), gegen 13:15 Uhr in die Geldbörse einer 22-Jährigen. Diese bezahlte ihre Einkäufe per EC-Karte und hielt ihre Geldbörse in der linken Hand. Eine unbekannte Frau bedrängte währenddessen die junge Frau, griff offenbar in das geöffnete Portemonnaie der 22-Jährigen und stahl 15 Euro Bargeld. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer kleineren Frau mit kräftiger Statur, sie soll dunkle Haare haben. Laut Zeugenaussagen hatte sie ein rumänisches oder bulgarisches Erscheinungsbild haben. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Lohra-Kirchvers: Schrottdiebe in der Schwimmbadstraße

Diebe stahlen am Donnerstag (10.11.2022) rund einen Kubikmeter Metall von einem Lagerplatz in der Schwimmbadstraße. Festgestellt wurde der Diebstahl gegen 13:55 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.