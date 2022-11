24. Adventskonzert der Katholischen Polizeiseelsorge und des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen

Bereits zum 24. Mal laden die Katholische Polizeiseelsorge und das Polizeipräsidium Mittelhessen zu ihrem traditionellen Adventskonzert ein.

Am Samstag, 26. November 2022, ab 17.00 Uhr, tragen das Landespolizeiorchester Hessen, der Chor „Songlines“ aus Lich sowie der Handglockenchor Hüttenberg eine besinnliche und vorweihnachtliche Stimmung in die St. Thomas-Morus Kirche in der Grünberger Straße in Gießen.

„Ich freue mich nach der pandemiebedingten zweijährigen Pause sehr auf unser traditionsreiches Adventskonzert. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern mit diesem Konzert Dankeschön sagen und uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung bedanken. Namhafte Chöre und das Landespolizeiorchester Hessen werden an diesem Abend ihr Können darbieten und stimmen die Besucherinnen und Besucher auf eine festliche Weihnachtszeit ein. Auch in diesem Jahr folgen wir mit unserem Adventskonzert dem Benefizgedanken – Die Kollekte geht an einen wohltätigen Zweck“, so Polizeipräsident Bernd Paul vom Polizeipräsidium Mittelhessen.

Wir laden Sie herzlich ein, am Vorabend des 1. Advents die vorweihnachtliche Stimmung in der St. Thomas-Morus Kirche aufzunehmen und in Ihre Adventszeit mitzunehmen. Das Adventskonzert ist seit Jahren fester Bestandteil der St. Thomas-Morus Gemeinde. Anita Vidovic führt die Besucherinnen und Besucher charmant und gewohnt professionell durch das vielfältige und besinnliche Programm.

Weihnachtsstimmung durch Orchestermusik. Das bietet das Landespolizeiorchester Hessen mit Dirigent Laszlo Szabo. Die Vielseitigkeit des traditionsreichen Blasorchesters verspricht den Besucherinnen und Besuchern eine klangvolle und voluminöse Einstimmung in die Adventszeit.

Der junge und lebendige Chor „Songlines“ wurde 2008 von Peter Damm an der Musikschule Lich e.V. gegründet. Seither hat sich der temperamentvolle Chor durch zahlreiche Auftritte über die Grenzen Mittelhessens hinaus einen Namen gemacht. Große Leidenschaft für Musik, gepaart mit einer mitreißenden Energie, machen diesen Chor zu einem besonderen Hörgenuss.

Harmonische und nicht alltägliche Klänge verspricht der Handglockenchor Hüttenberg e. v. unter der Leitung seines Dirigenten Jonathan Harfst. Handglocken, die kleinen Schwestern der Kirchenglocken, sind keine Einzelgänger. Die mit viel Einfühlungsvermögen zum Klingen gebrachten Glocken verbreiten eine besonders festliche Weihnachtsstimmung.

Alle Mitwirkenden treten unentgeltlich auf und unterstützen so den Benefizgedanken des Adventskonzertes. Die Kollekte geht in diesem Jahr an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Gießen. Dieser begleitet in ehrenamtlicher Tätigkeit betroffene Familien kranker Kinder in der neuen Lebenssituation und den damit verbundenen Herausforderungen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Gießen: Kipper im Visier der Polizei – Über 70 Prozent der Fahrzeuge beanstandet

Die regionale Verkehrsdienste Gießen und Wetterau führten Freitagvormittag eine Verkehrskontrolle im Schiffenberger Weg durch. Im Fokus der Experten waren Baustellenfahrzeuge, sogenannte LKW-Kipper. Zwischen 08.30 und 12.30 Uhr stoppten sie über 20 Baustellenfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewischt zwischen 3,5 und 40 Tonnen. Die Kontrolleure beanstandeten über 70 Prozent der Fahrzeuge.

Bei vier Kippern waren die Reifen nicht in Ordnung und bei zwei Fahrzeugen befanden sich Steinschläge in den Frontscheiben. Bei einem Baustellenfahrzeug lief Öl aus und hatte zudem vermutlich eine undichte Bremsleitung, welche unverzüglich überprüft werden musste. An einem LKW war die TÜV-Plakette schon über drei Montage und die Sicherheitsprüfung über neun Monate abgelaufen. Zwei Fahrer verstießen gegen die Sozialvorschriften. Sie sind mehrfach ohne Fahrerkarte gefahren. Die Beamten informierten in diesem Fall Zentrale Ahndungsstelle des Landes Hessen in Hadamar. Erfahrungsgemäß ist hier mit Bußgeldern im vierstelligen Bereich zu rechnen. Gegen sechs Insassen leiteten die Experten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da diese nicht angeschnallt waren.

Gießen: Seat zerkratzt

In der Gutenbergstraße erwischte es den Besitzer eines roten Seat. Die Unbekannten zerkratzten das Fahrzeug, vermutlich mit einem Schlüssel. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatverlauf oder zum Täter erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555. 1327448

Gießen: E-Scooter geklaut

In der Straße „Neustadt“ kam es am Freitag (11.November) 21.30 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der Besitzer stellte seinen E-Scooter vor der Galerie Neustadt ab und sicherte ihn mit seinem Schloss. Der Unbekannte zerschnitt das Schloss und machte sich mit seiner rund 400 Euro Beute aus dem Staub.

Beschreibung des Unbekannten:

Männlich, weiße Schuhe, blaue Jeans, schwarze Jacke

Hinweisen zum Tatverlauf oder zum Täter erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: Außenspiegel beschädigt

Rund 300 Euro wird die Reparatur an einem weißen Toyota kosten, nachdem Unbekannte in der Straße „Wildemannsgasse“ den geparkten Pkw beschädigten. Am Samstag (12.November) zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr parkte der Besitzer seinen Wagen in einer Tiefgarage. Als er am Morgen zurück zu seinem Pkw kam, bemerkte er die Schäden am linken Außenspiegel. Hinweis erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Langgöns: Bargeld entwendet

In der Straße „Breitgasse“ entwendeten am Freitag (11.November) 06.00 Uhr Unbekannte Bargeld aus einem Auslieferungsfahrzeug einer Bäckerei. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit des Zeugen aus und entwendeten vier schwarzfarbige Banktaschen. Das Diebesgut befand sich in einer von außen für Jedermann einsehbaren Ablage unterhalb der Frontscheibe. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Motorrad entwendet

In Großen-Linden in der Warabistraße wurde zwischen Freitag (11.Novemer) 16.00 Uhr und Samstag (12.November) 8.30 Uhr ein Motorrad entwendet. Im Tatzeitraum wurde das Kraftrad KTM 350 EXC-F unter dem frei zugänglichen Carport des Besitzers abgestellt. Das Motorrad war mit einem Spiralschloss gegen einen Diebstahl gesichert. Der Unbekannte entwendete das KTM Motorrad und machte sich mit seiner rund 3.000 Euro Beute aus dem Staub. Hinweise zum Tatverlauf oder zum Täter erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebstahl gescheitert – Besitzer holt sich sein Handy zurück

Nachdem ein Dieb einem 32-jährigen Fahrgast dessen Handy stahl, holte sich der Besitzer das Telefon zurück. Beide saßen am Montag gegen 23.00 Uhr in einem Stadtbus, als der zunächst Unbekannte in der Grünberger Straße zuschlug und das Mobiltelefon von hinten aus der Hosentasche des 32-Jährigen zog. Das Opfer bemerkte den Diebstahl, holte sich sein Handy zurück und ließ über den Busfahrer die Polizei informieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten den 19-jährigen Tatverdächtigen wieder.

Hungen: Mehrere Monitore und technische Geräte entwendet

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Freitag (11. November) auf Samstag (12. November) das Gelände einer Firma auf. Sie brachen ein Bürogebäude und eine Lagerhalle auf und entwendeten eine Geldkassette, über ein Dutzend Monitore, Computer und diverse technische Geräte. Wer hat dort zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Pohlheim: Beim Ausparken Skoda gestreift

Zwischen Sonntag (13.November) 21.00 Uhr und Montag (14.November) 12.30 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken m Schwarzlachweg einen geparkten grauen Skoda Fabia an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Samstag (12.November) 18.00 Uhr und Sonntag (13.November) 6.00 Uhr die Thomastraße. In Höhe der Hausnummer 39 beschädigte der Unbekannte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Ford S-Max. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall beim Abbiegen

Montagfrüh (14.November) gegen 6.40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann in einem Bus die Bahnhofstraße in Richtung Busbahnhof. Beim Abbiegen in Höhe der Hausnummer 86 übersah der Busfahrer offenbar einen 58-jährigen Radler, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radler verletzt nach Unfall

Ein 27-jähriger Mann in einem Toyota befuhr Montagabend (14.November) gegen 22.00 Uhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 48 zu halten. Dabei übersah der Toyota-Fahrer einen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Skoda verkratzt

Unbekannte verkratzten am Donnerstag (10.November) zwischen 9.40 Uhr und 14.20 Uhr in der Licher Straße (Höhe 68) einen geparkten schwarzen Skoda Fabia auf der Beifahrerseite. Die Unbekannten konnten unerkannt entkommen. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Neue Erkenntnisse zum Einbruch in Juweliergeschäft in Linden – Zeugenaufruf

Wir berichteten am Dienstag der vergangenen Woche (08. November) über einen Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in Großen-Linden. Unbekannte Täter fuhren in den frühen Morgenstunden mit einem Golf IV gegen den Eingangsbereich eines Juweliergeschäfts. Nachdem sie aus dem Gebäude Schmuck mit einem Wert in fünfstelliger Höhe entwendet hatten, flüchteten sie mit dem VW Golf in unbekannte Richtung. Das Tatfahrzeug konnte noch am Tattag im Bereich eines Bahndammes nahe des Tatortes aufgefundenen werden. Die Ermittler stellten das Fahrzeug sicher.

Ein Zeuge berichtete einen Tag später, dass kurz nach der Tat zwei unbekannte Männer in der Straße „Die Tränke“ durch seinen Garten gelaufen seien. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den Männern um die Tatverdächtigen handelt. Die Auswertung von Zeugenhinweise und Spuren dauern noch an.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und fragen:

Wem ist der silberfarbene Golf IV mit KEL-Kennzeichen (Kehl, Baden-Württemberg) in den Abendstunden vor der Tat aufgefallen?

Wer hat am 08. November zwischen 04.30 und 05.00 Uhr zwei dunkle bekleidete Männer, die an der Jacke Reflektoren hatten und eine Taschenlampe mitführten, im Bereich Linden „Mühlberg“ beobachtet?

Wer hat in diesem Bereich „Gießener Straße/Tannenweg“ in den frühen Morgenstunden ein kleineres Fahrzeug mit auswärtigen Kennzeichen bemerkt, welches wartete und in das zwei Personen einstiegen?

Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.