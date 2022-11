Unfallflucht

In der Walburger Straße in Großalmerode-Rommerode ereignete sich heute Morgen eine Unfallflucht. Zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr wurde ein dort geparkter schwarzer Opel Astra im Bereich des linken Außenspiegels angefahren und entsprechend beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Dieseldiebstahl

Angezeigt wurde am heutigen Tag ein Dieseldiebstahl in Marzhausen, der sich bereits zwischen dem 03.11.22 und dem 04.22.22 ereignet hat. In der Straße „An der Molle“ wurde der Tankverschluss eines Autokrans durch Unbekannte aufgebrochen, um anschließend ca. 300 Liter Dieselkraftstoff zu entwenden. Inklusive der Sachbeschädigung wird der Schaden mit ca. 650 EUR angegeben.

Kabeldiebstahl

Ebenfalls am heutigen Tag wurde der Diebstahl eines ca. vier Meter langem Starkstromkabels mitsamt dazugehörigen Adaptern angezeigt. Demnach ereignete sich die Tat auf einer Baustelle „Am Kirchplatz“ in Witzenhausen zwischen dem 04.11.22 und dem 11.11.22. Unbekannte brachen einen Kabelkasten auf und durchtrennten das Kabel, um es entwenden zu können. Der Schaden wird mit ca. 350 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen in beiden Fällen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Auffahrunfall

Um 17:41 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag ein Auffahrunfall auf der B 27 zwischen Wichmannshausen und dem „Hoheneicher Rondell“. Nachdem eine 24-Jährige aus Eschwege ihren Pkw abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 45-Jährige aus Eschwege zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Während das Fahrzeug des 45-Jährigen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wurde die 24-Jährige durch den Aufprall leicht verletzt. Im Einsatz war auch die Feuerwehr; durch Aufräumarbeiten kam es auch zu vorübergehenden Rückstaus bis nach Wichmannshausen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird vom Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege gemeldet. Zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr wurde dort ein brauner Ford Kuga im Bereich des hinteren rechten Kotflügels angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Außenspiegeln

Nachträglich angezeigt wurde gestern der Diebstahl von zwei Außenspiegel in Bad Sooden-Allendorf, die an einem VW Golf angebracht waren. Die Spiegel wurden bereits in den Nachmittagsstunden am 10.11.22 fachgerecht und ohne weitere Beschädigungen zu hinterlassen abmontiert. Der weiße VW Golf war zum Tatzeitpunkt in der Leipziger Straße im Ortsteil Sooden geparkt. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 17:54 Uhr hatte gestern Nachmittag ein 66-Jähriger aus Gerstungen sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarkts in Herleshausen gegenüber dem Eingangsbereich geparkt. Als der 66-Jährige rückwärts ausparkte, übersah er das in der nächsten Parkreihe stehende Auto eines 46-Jährigen aus Krauthausen. Anschließend fuhr der 66-Jährige weiter in Richtung Parkplatzausfahrt. Da zu diesem Zeitpunkt ein weiteres Fahrzeug auf den Parkplatz einfahren wollte, fuhr der 66-Jährige wiederum rückwärts und dabei diesmal mit dem Heck des Autos gegen den geparkten Pkw eines 30-Jährigen aus Herleshausen. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Wildunfall

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die B 7 zwischen den Ortschaften Netra und Röhrda. Kurz vor der Ortslage von Röhrda kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Pkw entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Grundschule

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in das Gebäude der Grundschule in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau ein. Wie am gestrigen Montag festgestellt wurde, haben der oder die Täter zunächst eine Tür zum Gebäude 1 aufgebrochen und den Werkraum im Keller aufgesucht. Anschließend begaben sich der oder die Täter in das Gebäude 2, wo mehrere Türen zu den Klassenzimmern aufgetreten wurden. Nach erster Bestandsaufnahme wurde nichts entwendet; der angerichtete Sachschaden wird dagegen auf ca. 4000 EUR geschätzt. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung

Zwischen 14:00 Uhr und 21:40 Uhr wurde am gestrigen Montag die Verglasung des Schaukastens der evangelischen Freikirche in der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau mit einem vermutlich spitzen Gegenstand eingeschlagen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinwiese: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz am Nordbahnhof in Witzenhausen beschädigte gestern Nachmittag, um 16:59 Uhr, eine 18-jährige Witzenhäuserin beim Ausparken mit ihrem Pkw einen Pkw Hyundai, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.