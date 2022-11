ICE im Kasseler Hauptbahnhof mit Farbe besprüht

Bislang Unbekannte haben im Kasseler Hauptbahnhof einen

abgestellten ICE mit Farbe besprüht. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum 13.11.

(22.30 Uhr) bis 14.11. (4.40 Uhr) eingegrenzt werden.

In dieser Zeit war der Intercity-Express im Hauptbahnhof Kassel abgestellt. Die

Schmierfinken besprühten eine Fläche von rund 15 Quadratmetern. Der entstandene

Schaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Wohnungseinbrecher erbeuten Alkohol, Schmuck und Kleidung: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Nach einem Einbruch am gestrigen Montag in eine Wohnung in der Wilhelmshöher Allee, gegenüber der Pfeifferstraße, in Kassel suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:15 und 19:40 Uhr zunächst in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt und hatten dann die Wohnungstür im 1.Stock gewaltsam aufgehebelt. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit mehreren Flaschen Alkohol, einigen Schmuckstücken und neuer Kinderkleidung in Originalverpackung flüchteten die Täter letztlich durch die aufgebrochene Tür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Polizei nimmt Fahrraddieb mit gestohlenem Mountainbike bei Fahndung in Nordstadt fest

Kassel-Nord: Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am gestrigen Montagmittag in der Kasseler Nordstadt einen Fahrraddieb schnell festgenommen werden. Der Passant hatte gegen 13:30 Uhr in der Mönchebergstraße einen jungen Mann beobachtet, der mit einem Hebelwerkzeug das Schloss eines Mountainbikes knackte und anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Holländischer Platz flüchtete. Er alarmierte daraufhin sofort über den Notruf die Polizei und gab eine Beschreibung des Täters sowie des gestohlenen Mountainbikes durch. Streifen der Bereitschaftspolizei und des Polizeireviers Mitte entdeckten nur wenige Minuten später bei der Fahndung den beschriebenen Täter mit dem Fahrrad in der Holländischen Straße, wo für den 21-Jährigen nach der kurzen Flucht bereits die Handschellen klickten. Das Mountainbike beschlagnahmten die Polizisten. Am Nachmittag meldete sich der 12-jährige Fahrradbesitzer bei der Polizei, nachdem er den Diebstahl festgestellt hatte. Der Junge freute sich, dass er das Mountainbike gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Polizeirevier abholen konnte.

Die weiteren Ermittlungen gegen den in Kassel wohnenden 21-jährigen Tatverdächtigen, der bereits polizeibekannt ist, werden nun von den Beamten der AG Fahrrad der Kasseler Polizei geführt.

Unbekannter versucht 18-Jähriger in Reuterstraße das Handy zu rauben: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord: Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagnachmittag in der Reuterstraße versucht, einer 18-Jährigen aus Kassel beim Telefonieren das Handy aus der Hand zu reißen. Aufgrund der Gegenwehr des Opfers scheiterte der Täter aber letztlich und flüchtete ohne Beute in Richtung Erzbergerstraße. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die 18-Jährige erschien unmittelbar nach der Tat, die sich ihren Angaben zufolge gegen 15:30 Uhr ereignet hatte, auf der nahegelegenen Wache des Kriminaldauerdienstes und erstattete dort Anzeige. Die daraufhin von den Kriminalbeamten eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte nicht mehr zum Erfolg. Wie die 18-Jährige angab, hatte der Unbekannte ihr in der Reuterstraße, Höhe Rothenditmolder Straße, plötzlich versucht, das Handy aus der Hand zu reißen. Da das Mobiltelefon an einer Umhängekette befestigt war, scheiterte der Täter aber zunächst. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel um das Handy, bei dem sich die junge Frau an einem Finger verletzte. Als die 18-Jährige dem Mann zwischen die Beine trat, soll er schließlich ohne Beute in Richtung Erzbergstraße geflüchtet sein.

Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Mann mit schlanker Statur, dunklerer Hautfarbe, braunen Haaren, ungepflegtem Äußeren, verschmutzter blauer Steppjacke, verschmutzter Jeans und langen Fingernägeln gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Raubes werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.