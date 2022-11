Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin – Zeugenaufruf

Hünfeld. Am Donnerstag (10.11.), gegen 17 Uhr, ereignete sich auf der Leimbachshöfer Straße im Ortsteil Rückers ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 15-jährigen Fahrradfahrerin und einer Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen. Die Fahrerin des grauen Pkw entfernte sich mit dem Einverständnis der Fahrradfahrerin von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Personen, die Zeugen des Unfalles geworden sind, sich unter der 06652 / 96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Polizeistation Hünfeld

Verkehrsunfallflucht

Hohenroda. Am Sonntag (13.11.), gegen 1:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford Fiesta beim Ausparken in der Schloßstraße in Oberbreitzbach ein parkendes Fahrzeug. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Bei dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Sturz auf dem Vulkanradweg

Herbstein. Am Montag (14.11.), gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Mann aus Herbstein mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Vulkanradweg aus Herbstein kommend in Richtung Lauterbach. Zwischen dem Rixfelder Kreuz und Schloss Eisenbach verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über den Fahrstuhl und stürzte auf den Radweg. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden musste. An dem Krankenfahrstuhl entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Frau im Zug sexuell belästigt – Mann randaliert

Fulda / Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) (ots) – Opfer einer sexuellen

Belästigung wurde gestern Nachmittag (14.11.), während der Zugfahrt von Fulda in

Richtung Limburg, eine 25-jährige Frau aus Kassel. Ein 21-Jähriger aus Ägypten,

der derzeit offensichtlich unerlaubt in Deutschland unterwegs ist, war auf dem

Weg zur Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen.

Zuvor soll der Mann bereits in der Hünfelder Innenstadt straffällig geworden

sein. Gleich nach der Abfahrt in Fulda bedrängte der 21-Jährige eine 46-Jährige

aus Grebenau (Vogelsbergkreis). Die aus Kassel stammende 25-Jährige kam der

älteren Reisenden zur Hilfe.

Beide setzten sich anschließend von dem Mann weg. Dieser folgte den Frauen und

bedrängte sie erneut. Der Tatverdächtige hätte die Frau aus Kassel sogar mit

beiden Händen an die Brust gefasst.

Anschließend randalierte der Mann und trat dabei gegen die Innenausstattung des

Zuges der Hessischen Landesbahn (HLB).

Festnahme durch Bundespolizei

Beim Halt in Bad Salzschlirf verließ der 21-Jährige den Zug. Beamte des

Bundespolizeireviers Fulda nahmen den Mann kurz darauf fest. Für die

Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen kam der Mann, auf Anordnung des

Amtsgerichts Fulda, in das Gewahrsam der Polizei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 21-Jährigen ein erneutes

Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Opfer?

Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder möglicherweise ebenfalls Opfer des

Tatverdächtigen wurde, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de. zu melden.

Dieseldiebstahl

Wildeck. Unbekannte entwendeten zwischen Freitagnachmittag (11.11.) und Montagmorgen (14.11.) rund 610 Liter Diesel im Wert von circa 1.200 Euro aus einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine des Herstellers CAT. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einer Baustelle an der L3251b im Bereich Bosserode. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bebra. Zwischen Freitag (11.11.) und Montag (14.11.) versuchten Unbekannte in ein Haus in der Eisenacher Straße im Ortsteil Weiterode einzubrechen. Die Täter hebelten hierzu an der Hauseingangstür, welche jedoch stand hielt. Der dabei verursachte Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Lauterbach. Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (12.11.) und Montagmorgen (14.11.) zwei Baucontainer einer Baustelle an der Umgehungsstraße auf. Anschließend stahlen die Täter mehrere Werkzeuge, darunter Akkuschrauber und -bohrmaschinen sowie Ladegeräte der Marke Bosch, als auch Geräte der Marke Hilti. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.600 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de