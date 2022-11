Bei Elz gegen Baum geprallt,

Elz, B8, 15.11.2022, 02:10 Uhr,

(mas) Ein 42-Jähriger Limburger prallte in der Nacht auf Dienstag auf der B8 bei Elz gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Der Fahrer eines Opel Corsa befuhr die B8 aus Malmeneich kommend in Richtung Elz. Kurz bevor der Corsa-Fahrer den dortigen Wald verließ, kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am dem Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt 5000 EUR.

Traktor und Kastenwagen kollidieren,

Waldbrunn, L3109, 14.11.2022, 18:15 Uhr,

(mas) am Montagabend kam es auf der L3109 zwischen Waldbrunn und Merenberg zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Kastenwagen bei der insgesamt drei Personen verletzt wurden. Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Merenberger mit seinem Traktor die L3109 in Richtung Merenberg. Mit auf dem Traktor befand sich noch ein 15-Jähriger aus Merenberg. Am Traktor war ein Ackergerät angebracht. Ein 62-jähriger aus Weilburg befuhr mit seinem Kastenwagen gemeinsam mit seinem 29-jährigen Beifahrer die L3109 in gleicher Richtung hinter dem Traktor. An der Einmündung zur Straße „An den Eichen“ beabsichtige der Traktorfahrer nach rechts abzubiegen. Der Fahrer des Kastenwagens nahm das zu spät wahr und fuhr dem Vorausfahrenden auf. Das Fahrzeug des Weilburgers wurde durch die Kollision in den Straßengraben geschleudert und umherfliegende Trümmerteile beschädigten zusätzlich das Fahrzeug eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers. Durch den Zusammenstoß wurden die Personen im Traktor sowie der Beifahrer des Kastenwagens verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Drei Personen bei Unfall in Weilburg verletzt,

Weilburg, B456, 14.11.2022, 17:33 Uhr,

(mas) Am Montagabend kam es an der Einmündung B456 / Viehweg zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 38-Jährige aus Weilmünster befuhr gemeinsam mit ihrer 72-jährigen Beifahrerin die B456 aus Weilburg kommend in Richtung Weilmünster. An der Einmündung „Viehweg“ beabsichtigte eine entkommende 60-Jährige nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie den Suzuki der 38-Jährigen und beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeugführerinnen leicht verletzt, konnten aber vor Ort behandelt werden. Die 72-Jährige Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 EUR.