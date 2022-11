Wiesbaden: Die Polizei-News

28-Jähriger beraubt,

Wiesbaden-Biebrich, Goethestraße, 14.11.2022, 13.10 Uhr,

(pl)In Biebrich wurde einem 28-jährigen Mann am Montagmittag das Smartphone

geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 13.10 Uhr in der

Goethestraße von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden und habe dann das

Handy aus der Hand gerissen bekommen. Im Anschluss sei der Räuber mit dem

Smartphone des 28-Jährigen in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter soll

etwa 1,80 Meter groß sowie breit gebaut gewesen sein und einen dunkelblauen

Kapuzenpullover mit einem hellen Schriftzug getragen haben. Mögliche Zeuginnen

oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist in der Rüdesheimer Straße Wiesbaden, Rüdesheimer Straße,

14.11.2022, 15.20 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann zeigte sich am Montagnachmittag in der Rüdesheimer

Straße einem 12-jährigen Mädchen in schamverletzender Art und Weise. Die

12-Jährige lief gegen 15.20 Uhr in Höhe eines Friseursalons an einem zwischen

zwei geparkten Autos stehenden Mann vorbei, der sich an seinem entblößten

Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Der Exhibitionist soll etwa 30 Jahre alt

sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben.

Getragen habe er eine dunkle Wollmütze, eine dunkelblaue Jacke mit einem weißen

Aufdruck auf dem Rücken und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Rambach, Wellbornstraße, 12.11.2022, 17.00 Uhr bis 14.11.2022, 07.30

Uhr,

(pl)In der Wellbornstraße in Rambach wurde zwischen Samstagnachmittag und

Montagmorgen ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter

verschafften sich durch ein aufgehebeltes Gartentor Zutritt zum Grundstück und

brachen anschließend ein Fenster des Hauses auf. Durch dieses drangen sie dann

in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten die Zimmer und entwendeten unter anderem

Schmuckstücke, Uhren, eine Kamera sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen, Wiesbaden, Festgestellt:

14.11.2022,

(pl)Am Montag mussten drei Personen in Wiesbaden die Erfahrung machen, dass

Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. In

der Albrecht-Dürer-Straße schlugen Unbekannte zwischen Sonntagabend und

Montagabend zu und entwendeten aus dem Innenraum eines geparkten BMW eine

herumliegende Lautsprecherbox sowie weitere Wertgegenstände. Zwischen

Freitagnachmittag und Montagmorgen waren die Täter in der Winterstraße in

Kostheim zugange und erbeuteten aus einem dort abgestellten Opel Movano

Werkzeugkisten. Das dritte angegangene Fahrzeug, ein Chevrolet, war in der

Vikoriastraße abgestellt. In diesem Fall hatten es die Diebe auf eine

zurückgelassene Geldbörse abgesehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Geparkter Fiat 500 erheblich beschädigt, Wiesbaden, Klingholzstraße,

08.11.2022, 16.30 Uhr bis 14.11.2022, 09.40 Uhr,

(pl)In einem Parkhaus im Bereich der Klingholzstraße wurde zwischen Dienstag,

dem 08.11.2022, und Montag, dem 14.11.2022, ein dort abgestellter Fiat 500

Cabrio erheblich beschädigt. Unbekannte warfen die Heckscheibe des blauen Autos

mit einer Flasche ein und beschädigten zudem die Heckklappe des Fahrzeugs durch

Schläge oder Tritte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Pkw gegen Haus gekracht,

Wiesbaden, Möwenstraße, 14.11.2022, 15.30 Uhr,

(mas)Am Montagnachmittag kollidierte ein Pkw in der Möwenstraße in Wiesbaden mit

einer Hauswand, wobei die Fahrzeugführerin verletzt wurde. Eine 69-jährige

Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Kia gegen 15.30 Uhr die Möwenstraße aus Richtung

„Wasserrolle“ kommend in Richtung „Anglergasse“. Den Kreuzungsbereich

Flößergasse / Anglergasse / Möwengasse querte das Fahrzeug ungebremst und schlug

in der Hausfassade eines dortigen Wohnhauses ein. Hierbei entstand Sachschaden

sowohl an der Hauswand sowie an den davor geparkten Motorrädern. Die 69-Jährige

musste schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt an, es gibt jedoch

Anhaltspunkte dafür, dass der Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls bei

der Fahrzeugführerin ausgelöst wurde.

Kind angefahren – Verursacherin flüchtet, Wiesbaden, Kneippstraße,

14.11.2022, 17.45 Uhr,

(mas)Am Montagnachmittag wurde ein Junge in der Kneipstraße in Wiesbaden bei

einem Unfall verletzt, die Verursacherin flüchtete. Der 11-Jährige wollte gegen

17.45 Uhr die Kneippstraße überqueren, als er von einem roten Kleinwagen auf der

Straße erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Hierbei verletzte sich der Junge

leicht. Die Fahrzeugführerin habe sich zwar noch kurz nach dem Jungen erkundigt,

sei aber im Anschluss davongefahren. Der rote Kleinwagen soll über gelbliche

Scheinwerfer verfügt haben, welche erst nach der Kollision eingeschaltet worden

sein sollen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier

unter der Rufnummer 0611/345-2540 in Verbindung zu setzen.

Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. belobigt Bürgerinnen und Bürger für mutiges Einschreiten

Wiesbaden (ots) – Am 14. November 2022 empfing der Polizeipräsident des

Polizeipräsidiums Westhessen, Felix Paschek, im Namen der Gesellschaft Bürger

und Polizei e.V., Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden in den Räumlichkeiten des

Polizeipräsidiums Westhessen.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, belobigte Herr Paschek die insgesamt vier

Personen, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besondere Leistungen

erbrachten. Leider war die fünfte zu belobigende Person, Herr Schwarz, am Tag

der Belobigung kurzfristig verhindert, so dass er an den Feierlichkeiten nicht

teilnehmen konnte. Die Geladenen zeigten in der Vergangenheit bei der

Verhinderung und Aufklärung von Straftaten ein besonderes Maß an Zivilcourage

und Hilfsbereitschaft. Der Polizeipräsident bedankte sich bei allen vier

Anwesenden und lobte insbesondere deren Solidarität: „Sie haben in einer

schwierigen Situation schnell entschieden und sind eingeschritten, auch wenn Sie

sich dabei selbst in Gefahr gebracht haben. Für diese solidarische Hilfe, die

Sie gegenüber Ihren Mitmenschen geleistet haben, bedanke ich mich persönlich, im

Namen der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. und im Namen des

Polizeipräsidiums Westhessen, bei Ihnen.“

Die couragierte und entschlossene Zeugin Manuela Wehner hinderte am 31. Mai 2022

auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Steinern Straße in Mainz-Kastel

einen 41-jährigen Mann daran, mehrere Kinder anzugreifen. Der 41-Jährige

bespuckte und beleidigte zuerst zwei Mädchen auf sexueller Grundlage und

versuchte diese zu schlagen. Nachdem Frau Wehner dazwischen ging, wechselte der

Mann die Straßenseite, um anschließend auf zwei Jungen loszugehen. Die Zeugin

eilte dem 41-Jährigen hinterher und ging auch hier dazwischen, um die beiden

Jungen zu schützen. Infolgedessen wurde sie von dem Mann angespuckt, den beiden

Jungen gelang es jedoch zu flüchten. Ein Passant hatte zwischenzeitlich die

Polizei verständigt, welche den 41-Jährigen kurze Zeit später festnahm.

Ein 65-jähriger Mann verdankt dem couragierten Eingreifen eines 48-jährigen

Wiesbadeners, dass er während einer körperlichen Auseinandersetzung nur leicht

verletzt wurde. Der Zeuge sah am 26. Mai 2022 im Bereich der Borsigstraße in

Wiesbaden, wie mehrere Männer auf einen anderen am Boden liegenden 65-jährigen

Mann einschlugen und diesen an seinem Fahrradhelm würgten. Beherzt lief der

Zeuge schreiend auf die Männer zu, worauf diese sogleich die Flucht ergriffen.

Am 13. Juli 2022 vereitelte der Filialleiter der Wiesbadener Volksbank in

Biebrich, Mike Brendel, einen Betrug mit der Masche des sogenannten

Schockanrufs. Ein 82-jähriger Wiesbadener war von Telefonbetrügern angerufen

worden, welche eine Notsituation in der Verwandtschaft vorgaukelten. Die

rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen schafften es, ein so

bedrohliches Szenario darzustellen, dass sich der geschockte Senior zu einer

Bankfiliale begab, um dort bei Herrn Brendel die geforderte Geldsumme abzuheben.

Mike Brendel schöpfte jedoch Verdacht und zog die Polizei hinzu, sodass der

Schwindel aufflog und der Senior vor einem finanziellen Schaden bewahrt werden

konnte.

Herr Paschek erklärte, dass aktuell die Betrugsmasche über verschiedene

Messengerdienste wie beispielsweise WhatsApp in Mode sind. Die Nutzer werden

hierbei von einer unbekannten Nummer angeschrieben, unter Vorwand, dass der Sohn

oder die Tochter eine neue Nummer hätte. Im Anschluss schreiben die Betrüger,

dass man angeblich Probleme mit den Onlinebanking aufgrund der neuen Rufnummer

habe und deswegen eine dringende Überweisung benötigt. Kommt man dem nach, sind

mehrere Hunderte oder sogar Tausende Euro weg. Die Polizei macht durch

verschiedene Präventionsprogramme auf diese Betrugsmaschen aufmerksam und

sensibilisiert die Bevölkerung.

Dem mutigen Einschreiten und schnellen Handeln des Zeugen Tim Sohnemann ist es

zu verdanken, dass ein jugendlicher Räuber am 02. Juli 2022 durch Polizeikräfte

festgenommen werden konnte. In der Friedrich-Ebert-Allee wurde ein 15-Jähriger

von einem 14-jährigem Jugendlichen unter Androhung von Gewalt aufgefordert,

seinen Rucksack auszuhändigen. Tim Sohnemann beobachtete dies und fuhr mit

seinem E-Bike zu dem flüchtenden Jugendlichen. Er forderte ihn auf stehen zu

bleiben und den Rucksack fallen zu lassen. Der Jugendliche blieb daraufhin

stehen und übergab dem Zeugen das Diebesgut. Als der 14-Jährige jedoch weiter

flüchtete, nahm Herr Sohnemann auf seinem Fahrrad die Verfolgung des

Jugendlichen auf und wählte den Polizeinotruf. Während der Verfolgung gab er

durchgehend die Position des Flüchtenden durch, so dass die Polizei den

14-jährigen Räuber wenig später festnehmen konnte. Das Diebesgut konnte dem

Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Am 12. August 2022 kaufte Richard Schwarz aus Eltville in einem Supermarkt im

Liliencarré ein, als er eine Frau bemerkte, die mehrere Zigarettenschachteln in

ihre Tasche steckte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Herr

Schwarz stellte sich der 39-jährigen Frau in den Weg und machte den Kassierer

des Marktes auf den Diebstahl aufmerksam. Die Frau schubste Richard Schwarz zur

Seite und flüchtete in Richtung Ausgang. Er überlegte nicht lange, eilte der

Frau hinterher und holte sie wenig später außerhalb des Liliencarrés ein.

Mithilfe des zwischenzeitlich alarmierten Ladendetektivs und des

Supermarktkassierers gelang es Richard Schwarz die 39-Jährige bis zum Eintreffen

der Polizei festzuhalten.

„Wegschauen ist immer die einfache Alternative, doch Sie sind Ihrem Bauchgefühl

und Ihrem Herzen gefolgt und haben das Richtige getan. Dafür möchte ich Ihnen

ganz herzlich danken“, mit diesen Worten überreichte Herr Paschek jedem Geehrten

eine Belobigungsurkunde. Aus charmanter Hand überreichte die Leiterin der

Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als zusätzliche Anerkennung

sowie zum Dank allen vier Anwesenden zwei Geschenke der Gesellschaft Bürger und

Polizei e.V..

Treffen der Innenministerinnen und Innenminister der G7-Staaten vom 16. bis 18. November im Rheingau und in Wiesbaden – Informationen des Polizeipräsidiums Westhessen – Hinweis auf Bürgertelefon

Wiesbaden (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 16.11.2022, bis Freitag, 18.11.2022,

kommen auf Einladung der Bundesministerin des Innern und für Heimat, Frau Nancy

Faeser, die Innenministerinnen und Innenminister der G7-Staaten zu einer

Konferenz im Kloster Eberbach in Eltville, im Kurhaus Wiesbaden und im Schloss

Vollrads in Oestrich-Winkel zusammen. Vor diesem Hintergrund kann es im

Rheingau-Taunus-Kreis, insbesondere in den Kommunen Eltville, Kiedrich und

Oestrich-Winkel sowie in der Wiesbadener Innenstadt, temporär zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Darüber hinaus wird die L 3320 in Eltville

vom Donnerstag, 17.11.2022, 08:00 Uhr, bis Freitag, 18.11.2022, 16:00 Uhr, im

Bereich des Klosters Eberbach zwischen der Abfahrt der Vitos Klinik Eichberg und

der Domäne Steinberg, für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung

ist ausgeschildert. Das Polizeipräsidium Westhessen hat am Donnerstag,

17.11.2022, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr, unter der Telefonnummer:

0611/345-5600, ein Bürgertelefon eingerichtet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kabel von Firmengrundstück gestohlen,

Eltville, H.J.-Müller-Straße,

13.11.2022, 09:30 Uhr – 14.11.2022, 05:30 Uhr,

(mas) Zwischen Sonntag- und Montagmorgen stahlen Unbekannte Kabel von einem

Firmengrundstück in der H.J.-Müller-Straße in Eltville. Die noch unbekannten

Täter gelangten über eine Öffnung im Zaun auf das Gelände und konnten dort das

Vorhängeschloss an einem Baucontainer aufbrechen. Im Inneren konnten sie diverse

Kabel in einem Wert von geschätzt 500 EUR entwenden. Die Täter flüchteten

unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer

06123/9090-0 entgegen.

Fahrzeug bei Walluf überschlagen,

Walluf, K639,

14.11.2022, 12:50 Uhr,

(mas) Am Montagnachmittag wurde eine 57-Jährige bei einem Verkehrsunfall bei

Walluf schwer verletzt, als sie sich mit ihrem Fahrzeug überschlug. Die

57-jährige Walluferin befuhr die K639 in Richtung Oberwalluf. Ungefähr 100 m vor

dem Ortseingang kam die Dame aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab. In der dortigen Böschung kippte das Fahrzeug und überschlug sich.

Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Dame in ein Krankenhaus verbracht werden.

Verletzter bei Unfall auf der A3 bei Niedernhausen,

(A3) AS WI-Niedernhausen – AS Idstein

14.11.2022, 22:04 Uhr,

(mas) Am Montagabend gegen 22:00 Uhr ereignete sich kurz nach der

Anschlussstelle Niedernhausen in Fahrtrichtung Köln ein Unfall bei der eine

Person verletzt wurde. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die A3 aus

Frankfurt kommend in Richtung Köln. An seinem Fahrzeug befand sich noch ein

Anhänger, welcher mit einem weiteren PKW beladen war. Aus noch ungeklärter

Ursache geriet das Gespann nach der Anschlussstelle Niedernhausen ins

Schlingern. Hierbei querte es die Autobahn über alle drei Fahrstreifen, von der

äußeren rechten auf die linke Fahrspur, wo es mit der Mittelleitplanke

kollidierte. Hierbei kippte der Mercedes um und das auf dem Anhänger geladene

Fahrzeug rutsche ebenfalls herab. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand

Sachschaden in Höhe von geschätzt 29.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme

und der Bergungsarbeiten, von circa 2,5 Stunden, lief der Verkehr über den

rechten Fahr- sowie den Standstreifen.