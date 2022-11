Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Musikinstrumente gestohlen

Wachenheim (ots) – Am Samstagabend, 12.11.22, kam es bei der Veranstaltung „Wachenheimer Unterwelten“ im Rathauskeller, Weinstraße 16, zum Diebstahl von drei Musikinstrumenten. An dem Abend war eine Band in dem Gewölbekeller aufgetreten. Die Tat dürfte sich zwischen 22.45 und Mitternacht ereignet haben. Bei den Instrumenten handelt es sich um eine Gitarre, eine Ukulele und ein Lautsprecher (The Box Pyrit). Der Wert des Diebesgutes wird auf zirka 1500 Euro beziffert. Täterhinweise liegen keine vor. Es herrschte ein hohes Besucheraufkommen.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Weisenheim am Sand: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Weisenheim am Sand (ots) – Eine verletzte Person und zirka 20.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag, 13.11.2022, gegen 15.25 Uhr am Ortsausgang in Weisenheim am Sand. Ein 68 – jähriger Autofahrer wollte nach Verlassen der Ortschaft im Bereich der Landstraße 522 in Richtung Lambsheim ein Wendemanöver durchführen, als er just in diesem Moment von einem nachfolgenden 61-jährigen Motorradfahrer überholt wurde. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte auf Grund der Kollision zu Boden und musste medizinisch behandelt werden. Er wurde zu einem späteren Zeitpunkt von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Bad Dürkheim sucht noch einen unbekannten Ersthelfer, welcher sich um den Motorradfahrer kümmerte. Zeugenhinweise, insbesondere zu dem Unfallhergang bzw. dem Ersthelfer werden telefonisch unter 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Haßloch: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Haßloch (ots) – Am 13.11.2022 gegen 19:40 Uhr wurde durch eine Anwohnerin der Bahnhofstraße in 67454 Haßloch ein Brandausbruch im Erdgeschoss eines dortigen Einfamilienhauses gemeldet. Das Feuer breitete sich vom Erdgeschoss bis in das Dachgeschoss des Wohnanwesens aus. Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in dem Erdgeschoss aus. Hierbei geriet ein älterer Heizungsradiator aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Den Anwohnern gelang es nicht mehr, diesen rechtzeitig zu löschen, sodass sich diese selbstständig aus dem Objekt begaben. Die Bewohner des Objektes wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Das Brandobjekt ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von circa 300.000 Euro.

Niederkirchen: Diebstahl von Ortschildern

Niederkirchen (ots) – In der Nacht von Samstag (12.11.2022) auf Sonntag (13.11.2022) entwendeten bisher unbekannte Täter das Ortschild der Ortsgemeinde Niederkirchen und versuchten ein weiteres zu entwenden. Zunächst wurde das Ortsschild am Kreisverkehr von Deidesheim kommend in Richtung Niederkirchen komplett entwendet. Weiter wurde durch die unbekannte Täterschaft versucht, das Ortschild in der Forststraße zu entwenden, was jedoch misslang. Hierbei wurden vermutlich der oder die unbekannten Täter gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, welche Angaben zur Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch telefonisch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):