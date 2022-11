Nackter Mann auf der Straße

Darmstadt (ots) – Ein nackter Mann, der sich auf der Straße im Kreuzungsbereich Bleichstraße/Kasinostraße aufhielt und dort laut Zeugen offenbar versuchte Autos anzuhalten, löste am frühen Samstagmorgen 12.11.2022 den Einsatz der Polizei aus. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 03 Uhr die Ordnungshüter verständigt und den vollständig entblößten Mann gemeldet.

Die Beamten trafen den Beschrieben noch vor Ort an und nahmen den außer Rand und Band Geratenen fest. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 34-Jährige mit einem Rettungswagens in eine Fachklinik gebracht.

25-Jähriger beschädigt Streifenwagen

Darmstadt (ots) – Ein 25 Jahre alter Mann aus Darmstadt hat am Freitag (11.11.) einen Streifenwagen in der Bismarckstraße beschädigt. Zuvor hatte der Mann bei der Polizeistation geklingelt und auf aggressive Art und Weise um Einlass gebeten.

Als er gebeten wurde zu warten, trat er unvermittelt an das geparkte Einsatzauto heran und trat beide Außenspiegel ab. Ein hinzueilender Beamter nahm den Darmstädter vorläufig fest und leitete ein Verfahren ein.

Weil der Festgenommene einen stark verwirrten Eindruck machte wurde er anschließend aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht.

Ermittlungsverfahren nach Rollerdiebstahl – Polizei stoppt 14 und 16-Jährigen

Darmstadt (ots) – Zwei 14 und 16-Jährige sind am Samstagabend (12.11.) gegen 22.45 Uhr von Polizeibeamten im Bereich der Taunusstraße/ Ecke Rhönring auf zwei Motorroller fahrend festgestellt und kontrolliert worden. Im Zuge der Überprüfung zeigte sich, dass einer der Motorroller nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Beide Fahrzeuge wiesen zudem Aufbruchspuren im Schlossbereich auf, was den Verdacht des Diebstahls weiter erhärtete.

Die bereits polizeilich bekannten Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und die Roller sichergestellt. Auf der Wache wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Duo nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Beide werden sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen (Rufnummer 06151/9690).

17-Jähriger auf gestohlenem Roller

Darmstadt (ots) – Ein 17 Jahre junger Darmstädter wird sich zukünftig unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen hatten am Sonntagnachmittag (13.11.) gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie den jungen Mann mit seinen Begleitern als Fahrer auf einem Motorroller und mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Lincoln Siedlung beobachten konnten. Die hinzueilenden Streifenbeamten kontrollierten den Beschriebenen samt seinem Gefährt anschließend in der Noackstraße. Im Rahmen seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der Motorroller nach einem Diebstahl am vergangenen Montag (7.11.) in der Frankfurter Straße zur Fahndung ausgeschrieben war, der Darmstädter keinen Führerschein hatte und zudem unter dem Einfluss berauschende Mittel stand.

Der Roller wurde sichergestellt und der junge Tatverdächtige mit zur Wache genommen. Auf der Wache musste der 17-Jährige eine Blutprobenentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

Baumaschinen und Werkzeuge entwendet

Darmstadt (ots) – Auf mehrere Werkzeuge und Baumaschine hatten es Kriminelle zwischen Samstag (12.11.) und Montagmorgen (14.11.) in der Noackstraße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen einer Baustelle und entwendeten dort die Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall des besonders schweren Diebstahls betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Kriminellen oder dem Verbleib der Beute. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittelnden zu erreichen.

Fehlende Einsicht bei Beleuchtungskontrollen

Darmstadt (ots) – Als albern, völlig übertrieben, nicht verhältnismäßig und sogar als schikanös, bezeichneten einige der insgesamt 84 kontrollierten Pedelec-, Rad- sowie E-Scooter-Fahrer die Kontrollen von Beamten den Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Laufe der vergangenen Woche (7.-11.11.) in den dunklen Abendstunden in der Darmstädter Innenstadt.

Bei 44 gestoppten Radfahrern waren überhaupt keine lichttechnischen Einrichtungen vorhanden. Bei weiteren 32 Radfahrern waren die lichttechnischen Einrichtungen teilweise oder insgesamt ohne Funktion. 8 Radfahrer hatten vergessen, die Beleuchtung einzuschalten.

Insgesamt wurden gegen 76 Pedelec- und Radfahrer Bußgelder wegen nicht vorhandener, defekter oder unzureichender Beleuchtung ausgesprochen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich die Verstöße über alle Altersklassen, vom Kindes- bis hin zum Seniorenalter, erstreckten. Die Weiterfahrt ohne Licht wurde allen untersagt. Sie mussten ihre Fahrräder anschließend schieben.

Hinzu kamen drei Anzeigen wegen unzulässiger Handynutzung auf dem Fahrrad und ein Rotlichtverstoß durch den Fahrer eines E-Scooters. Ein junger Mann musste seine Fahrt vorzeitig beenden, weil kein gültiger Haftpflichtversicherungsvertrag für seinen E-Scooter vorlag.

Als durchaus erfreulich registrierten die Ordnungshüter, dass drei Fahrradfahrer wieder an die Kontrollstelle zurückkehrten und den Beamten ihre umgehend neu erworbene Fahrradbeleuchtung zeigten.

Automat aufgebrochen und Münzgeld erbeutet

Darmstadt (ots) – Auf das Münzgeld eines Staubsaugerautomaten hatte es ein Krimineller am frühen Sonntagmorgen (13.11.) gegen 3.30 Uhr abgesehen. Mit Gewalt brach der Täter das Reinigungsgerät auf dem Tankstellengelände in der Reuterallee auf und machte sich mit dem erbeuteten Münzgeld auf und davon.

Der verursachte Gesamtschaden ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 42 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise entgegen.

Jugendliche fordern Wertgegenstände

Darmstadt (ots) – Drei noch unbekannte Jugendliche haben am Samstagabend (12.11.) ihr Unwesen im Ludwig-Engel-Weg getrieben. Eine 28 Jahre alte Darmstädterin und ihre Begleitung waren gegen 20.30 Uhr von dem Trio unvermittelt angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert worden. Als die Angesprochenen auf die Forderung nicht regierten, suchte das Trio das Weite.

Zu den Beschreibungen der Flüchtenden ist bekannt, dass sie auf ein Alter zwischen 14 und 20 Jahren und einer Körpergröße von circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter geschätzt wurden. Sie waren dunkel gekleidet und entfernten sich auf zwei Motorrollern.

Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und sucht Augenzeugen der Tat. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher flüchten mit Reisekoffer und Elektrogeräten

Pfungstadt (ots) – Am Sonntag (13.11.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle zwischen 15 und 23.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Seeheimer Straße. Hierzu hebelten sie ein Kellerfenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Mit mehreren Elektrogeräten, einem Reisekoffer und Bargeld flüchteten sie anschließend unerkannt durch die Terrassentür des Hauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Diebe und Vandalen in Schulgebäude

Weiterstadt (ots) – Vandalen und Diebe haben zwischen Freitag (11.11.), 16.30 Uhr und Samstag (12.11.), 10.45 Uhr das Mensagebäude einer Schule im Klein-Gerauer-Weg heimgesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter unberechtigt Zugang zu dem Gebäude und beschädigten dort unter anderem die sanitären Einrichtungen, das Mobiliar und Veranstaltungstechnik. Zudem ließen sie einen hochwertigen Beamer, eine Musikbox und eine Kabeltrommel mitgehen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 sind die Ermittelnden zu erreichen.

Unbekannter bereichert sich an offenen Autos

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Samstag (12.11.) hat ein bislang unbekannter Mann gegen 5 Uhr mehrere Gegenstände aus zwei Autos in der Straße “Alte Gartenstraße” entwendet. Die beiden Autos waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht korrekt verschlossen, beziehungsweise die Fenster nicht vollständig geschlossen. Daher konnte der Täter die Fahrzeuge öffnen und durchsuchen. Mit einer Brieftasche samt Karten und einem Ladekabel flüchtete der Dieb anschließend.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug zur Tatzeit einen 3-Tage-Bart und soll ein spitzes Kinn haben. Bekleidet war er mit einer hellen Jogginghose, einem hellen T-Shirt mit Aufdruck und einer dunklen Kapuzenjacke. Zudem hatte er dunkle Schuhe an und eine Umhängetasche.

Hinweise zu dem Täter werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Aufgrund dieses Vorfalls appelliert die Polizei an die Achtsamkeit aller Autobesitzer. Achten sie darauf, dass ihr Auto verschlossen ist und alle Fenster komplett geschlossen sind. Lassen Sie keinesfalls Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, auch wenn sie das Auto nur kurz verlassen. Diebe nutzen diese unachtsamen Momente häufig, um sich an Ihren Dingen zu bereichern.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Münster (ots) – Einbrecher hebelten am Samstag (12.11.) zwischen 12 und 21 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Eduard-Mörike-Straße auf und gelangten so in das Gebäude. Beim Durchsuchen der Räume fanden die Täter Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie unbemerkt mit ihrer Beute. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Einbrecher im Reihenhaus

Griesheim (ots) – Nachdem Kriminelle am Sonntag (13.11.) zwischen 16.45 und 20 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße “Im Dürren Kopf” einbrachen, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räume des Hauses. Hierbei fanden sie unter anderem Bargeld und verschiedene Elektrogeräte. Mit der Beute flüchteten die ungebetenen Gäste unbemerkt.

Nach momentanem Ermittlungsstand entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Einbrecher erbeuten Kasse – Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots) – Ein Firmengebäude in der Paul-Hessemer-Straße geriet zwischen Samstagnachmittag (12.11.) und Montagmorgen (14.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in das Gebäude und ließen anschließend aus einem Büro eine Kasse samt Bargeld mitgehen.

Die Kriminellen entkamen unerkannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Nach mehreren Diebstählen aus Autos – Verdächtiger in Haft

Groß-Gerau (ots) – Insgesamt neun Diebstähle, davon vier Versuche, aus in der Bahnhofstraße, im Storchenweg, im Rotkelchenweg, in der Hölderlinstraße und der Alten Darmstädter Straße geparkten Fahrzeugen, ereigneten sich in der Nacht zum Samstag (12.11.) im Dornheimer Neubaugebiet. Abgesehen hatten es die Täter hierbei auf in den Innenräumen abgelegte Gegenstände, wie beispielsweise Geldbörsen.

In diesem Zusammenhang konnte am Samstagvormittag von zwei Zeugen ein junger Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den nach derzeitigem Ermittlungsstand 18 Jahre alten Heranwachsenden ergaben sich anschließend Hinweise, die auf seine Beteiligung an den Taten hinwiesen. Er wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann Haftbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zu möglicherweise weitere an den Taten beteiligten Verdächtigen dauern derweil an.

Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (11.11.) und Samstagmittag (12.11.) in eine Schule am Potsdamer Weg ein. Nachdem sich die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, hielten sie in mehreren Räumen Ausschau nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie Geld aus mehreren Geldkassetten und vermutlich auch einen Generalschlüssel. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss unerkannt.

Insgesamt könnte der Schaden mehrere tausend Euro betragen, falls die Schließanlage der Schule ausgetauscht werden muss. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Kelsterbach nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu erreichen.

Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Ermittler

Mörfelden-Walldorf (ots) – Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (12.11.) zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 15.00 und 0.15 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses in der Heidelberger Straße auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie anschließend zahlreiche Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Durch die Terrassentür drangen Einbrecher zudem in der Zeit zwischen 17.00 und 23.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Jourdanallee ein. Im Gebäudeinnern suchten sie nach Wertsachen. Den ungebetenen Besuchern fielen Bekleidungsgegenstände und ein Staubsauger-Roboter in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Rund 300 Heuballen in Brand – Polizei ermittelt

Lampertheim (ots) – Rund 300 Heuballen, die auf einem Feld vor einem Reiterhof “Am Küblinger Damm” gelagert wurden, gerieten am Samstagabend (12.11.), gegen 20.30 Uhr, in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten anschließend die ganze Nacht umfangreiche Löscharbeiten durch. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht aus. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Hoher Schaden nach Kircheneinbruch

Heppenheim (ots) – Das Pfarrhaus und die Kirche St. Peter in der Kirchengasse gerieten in der Nacht zum Samstag (12.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Pfarrhaus ein und ließen dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Münzgeld aus einer Blechdose mitgehen. Im Anschluss verschafften sich die Unbekannten mit einem aus dem Pfarrbüro entwendeten Schlüssel Zugang zur Kirche.

Im Gotteshaus entwendeten die Einbrecher anschließend mehrere vergoldete Leuchter sowie zwei Kirchenampeln. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Zwischen Freitagnachmittag (11.11.) und Sonntagnachmittag (13.11.) suchten sich Einbrecher zudem ein Wohnhaus “Im Falteracker” im Stadtteil Erbach für ihr kriminelles Tun aus. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen fielen den Unbekannten in den Räumlichkeiten diverse Schmuckstücke in die Hände.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen

Autofahrerin fährt über Standfuß von Warnbake

Hirschhorn (ots) – Eine 51 Jahre alte Autofahrerin fuhr am Freitagabend (11.11.), gegen 20.25 Uhr, auf der Jahnstraße über einen von Unbekannten mitten auf der Fahrbahn platzierten Standfuß einer Warnbake. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Insgesamt wurden zwei Standfüße auf die Straße gestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Statt Milch Geld gezogen/Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Eine sogenannte Milchtankstelle ist in der Nacht zum Montag (14.11.) am Seehof von Unbekannten ausgeräumt worden. Ziel der Ganoven war jedoch nicht das Produkt Milch, sondern das einliegende Geld. Der Automat wurde aufgebrochen und die Geldeinlage wurde anstelle der Milch gezogen.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Bensheim haben die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06251/8468-0 zu melden.

Lebensmittelgroßhandel und Wohnhaus im Visier Krimineller

Bensheim (ots) – Ein Lebensmittelgroßhandel im “Neuwiesenfeld” geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (11.11.) und der Nacht zum Montag (14.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Firmengebäude ein und brachen dort anschließend einen Tresor auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Goldmünzen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zudem wurde zwischen Donnerstagabend (10.11.) und Sonntagnachmittag (13.11.) in ein Einfamilienhaus in der Auerbacher Mierendorffstraße eingebrochen. Die Täter drangen über die Terrasse in das Haus ein und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Hierbei fielen ihnen Geld und Schmuck inn die Hände.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Lorsch (ots) – Ein Wohnhaus in der Kankorstraße geriet zwischen Freitag (11.11.), 15.30 Uhr und der Nacht zum Samstag (12.11.), 1.00 Uhr, in das Visier Krimineller.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher das Haus nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Schmuck und Uhren in die Hände. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Odenwaldkreis

Einbruch in Bauhof

Bad König (ots) – Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (11.11.-14.11.) in die Räumlichkeiten des Bauhofes in der Schwimmbadstraße eingebrochen. Sie verschafften sich zunächst durch den Hintereingang Zutritt in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Kaffeebohnen, eine Kaffeemaschine sowie einen Laptop mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Radfahrer angefahren und von Unfallstelle geflohen – Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – Am Sonntag 13.11.2022 gegen 14:10 Uhr, kam es im Bereich Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Bad König die Berliner Straße in Richtung Fürstengrund. Ersten Ermittlungen zufolge überholte ein in gleicher Richtung fahrender Pkw den Radfahrer.

Es kam zu einer Berührung, worauf der Radfahrer zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Am Fahrrad des 16-Jährigen entstand durch den Sturz ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR.

Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Nach Angaben des Radfahrers waren unmittelbar nach dem Unfall zwei Ersthelfer vor Ort. Diese werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeistation in Erbach zu melden. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

