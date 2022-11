Körperverletzung und Fahrt unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 13.11.2022 geriet ein Pärchen auf dem Weg nach Hause in der Rheinallee in Streit. Der 28-jährige Mann schlug hierbei seine Lebensgefährtin. Diese wurde leicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt.

Da der 28-Jährige zuvor mit dem Auto von Mannheim nach Ludwigshafen gefahren ist, wurde diesem ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Der Test ergab einen Wert von 1,37 Promille, weshalb dem Mann im Nachgang eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei.

Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter Tel: 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Sonntag 13.11.2022 wurde in der Ludwigshafener Gartenstadt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte brachen die Hauseingangstür auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume während die Hauseigentümer nicht zuhause waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Es entstand Sachschaden an der Hauseingangstür in Höhe von 100 EUR. Wer am Sonntag 13.11.2022 zwischen 16:30-22 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Schlehengang/Raschigstraße gemacht hat, wird gebeten diese der Polizei mitzuteilen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Montag 14.11.2022 wurde ein 27-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol, rauschwirkender Bestandteil der Cannabis-Pflanze) Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde bei dem 27-Jährigen eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sicher gestellt.

In der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Trunkenheitsfahrt.

Ergebnis der Fahrradkontrollwoche

Ludwigshafen (ots) – Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte in der Zeit vom 07.11. bis 11.11.2022 eine Fahrradkontrollwoche im Stadtgebiet Ludwigshafen durch. Zum Beginn der dunklen Jahreszeit lag das Hauptaugenmerk auf den beleuchtungs technischen Einrichtungen der Fahrräder.

Darüber hinaus wurden Kontrollen an Unfallhäufungsstellen mit der Beteiligung von Radfahrenden durchgeführt. Von Montag bis Freitag wurden insgesamt 149 Radfahrende kontrolliert. Die Polizei stellte 39 Verstöße fest. 24 Verstöße waren auf Ausstattungsmängel, u.a. Beleuchtungsmängel, zurückzuführen. 15 Verstöße wurden aufgrund des Fehlverhaltens der Radfahrenden (u.a. verbotswidriges Befahren einer Fußgängerzone, falsche Radwegbenutzung) registriert.

Erfreulicherweise hat die Zahl der Helmtragenden unter den Radfahrenden im Vergleich zur letzten Kontrollwoche wieder zugenommen. Bei ca. 42 Prozent der Radfahrenden konnte ein Helm festgestellt werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass durch das Tragen eines Helms schlimme Kopfverletzungen gemildert oder gar verhindert werden können.

Positiv fiel ebenfalls auf, dass, insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr, die Radfahrenden gut sichtbar, oftmals ausgestattet mit Warnweste und guter Beleuchtung am Straßenverkehr teilnahmen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wird auch zukünftig Kontrollen von Radfahrenden durchführen.

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 erstreckt sich auf einen großen Teil der Stadt Ludwigshafen mit den Stadtteilen Mitte, Süd, Mundenheim, Maudach, Rheingönheim und Gartenstadt.