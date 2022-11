Bilanz der Verkehrskontrollwoche

Wörth (ots) – Am vergangenen Freitag 11.11.2022, um 14 Uhr, stand das Ergebnis der Kontrollwoche der Polizeiinspektion Wörth fest. Etwa 40 Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wörth führten im Dienstbezirk eine Woche lang in wechselnder Besetzung, an verschiedenen Örtlichkeiten, Verkehrskontrollen durch.

Insgesamt wurden fast 300 Verkehrsverstöße festgestellt und zumeist geahndet. Die Kontrollörtlichkeiten waren hauptsächlich Schulbereiche in Wörth, Kandel, Rheinzabern. Hatzenbühl sowie gefährliche Einmündungen in Rheinzabern, Kandel und Hagenbach. In der Kontrollwoche wurden zudem Örtlichkeiten von Bürgerbeschwerden mit aufgenommen.

Die Maßnahmen der Polizei gliedern sich wie folgt: 10 Handyverstöße, 20 Gurtverstöße, 100 Mängelberichte, 27 sonstige Fehlverhalten sowie 31 Mal mangelnde Beleuchtung, 5 Überholverstöße und 3 Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr.

Eine Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss konnte vor Fahrtantritt noch verhindert werden. Bei etwa 20 unterschiedlichen Kontrollörtlichkeiten wurden bei etwa 700 gemessen Fahrzeuge insgesamt 122 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Die hohe Anzahl der festgestellten Verkehrsverstöße macht deutlich, dass es zur Bekämpfung der Unfallursachen weiterhin erforderlich ist Verkehrskontrollen mit hoher Intensität durchzuführen.

Durchfahrtskontrolle

Bellheim (ots) – Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurden am Freitagvormittag im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr Durchfahrtskontrollen im Bereich der Oberwiesenstraße sowie der Obermühlstraße in Bellheim zur Überwachung des dortigen Durchfahrtsverbots durchgeführt. Hierbei konnten 12 Fahrzeuge kontrolliert werden, von welchen 4 Fahrzeugführer die Oberwiesenstraße unberechtigt befuhren.

Seit der Anpassung des Bußgeldkatalogs im Jahre 2021 erwartet Autofahrer bei einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot eine Verwarnung in Höhe von 50 EUR.