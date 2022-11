Einbruch in Gartenhaus

Speyer (ots) – Bislang unbekannter Täter drangen in der Zeit vom 08.11.2022, 15:00 Uhr bis 13.11.2022, 12:00 Uhr in ein verschlossenes Gartenhaus in der Kardinal-Wendel-Straße ein. Aus dem Haus entwendeten sie 4 Fahrräder.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Zugedröhnt

Edesheim/A65 (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle auf der Raststätte “Pfälzer Weinstraße West” wurde am Sonntagabend (13.11.2022, 21 Uhr) ein 22 Jahre alter Autofahrer kontrolliert, der während der Kontrolle sehr ausgeprägte Ausfallerscheinungen in Form von zitternden Händen, Lidflattern und Nervosität zeigte.

In seinem Fahrzeug wurden Marihuana, Hasch-Brownies sowie eine geringe Menge Shit aufgefunden. Ein bei dem Fahrer durchgeführten Schnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Frontalzusammenstoß mit 3 schwer verletzten Personen

Völkersweiler/L494 (ots) – Am Sonntag 13.11.2022 um 16:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Opel-Fahrer aus Rinnthal die L494 aus Richtung B48 kommend in Richtung Gossersweiler. Ein 55-jähriger Nissan-Fahrer aus Landau befuhr die L494 in entgegengesetzter Richtung. Aus Sicht des Opel-Fahrers verläuft die Straße kurz vor Völkersweiler an der Unfallstelle in einer Rechtskurve mit Gefälle.

Dort stießen beide Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Beide Fahrer und die 53-jährige Beifahrerin des Nissan-Fahrers mussten durch die Feuerwehr befreit werden und waren schwer verletzt. Sie wurden teilweise mittels Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Fahrzeug des Opel-Fahrers befand sich noch ein Schäferhund, welcher durch die Tierrettung in Obhut genommen wurde. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden sichergestellt. Die L494 musste für die Unfallaufnahme in der Zeit von 17-21:45 Uhr voll gesperrt werden.