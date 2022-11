Taschendiebstahl auf dem Wochenmarkt

Worms (ots) – Den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkte eine 66-jährige Wormserin nach dem Besuch des Wochenmarktes am Samstag 12.11.2022 in Worms. Die Geldbörse hatte sich zuvor in ihrer Jackentasche befunden. Die 66-Jährige kann nur eine vage Beschreibung einer Frau geben, welche sie zuvor anrempelte.

Diese soll mittleren Alters und etwa 1,50 m groß gewesen sein, außerdem soll sie eine Kopfbedeckung sowie einen bunten Rock getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Frontscheibe eines Pkw beschädigt

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 13.11.2022 kam es zur Beschädigung eines Pkw im Bereich der Siegfriedstraße in Worms. Ein 64-jähriger Wormser stellte sein Fahrzeug am frühen Samstagabend auf einem Parkplatz ab und fand am folgenden Mittag die Frontscheibe beschädigt vor. Es ist zu vermuten, dass eine Person einen unbekannten Gegenstand auf die Scheibe warf oder diesen auf die Scheibe schlug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

2x Einbruch in Einfamilienhaus

Spiesheim (ots) – Unbekannte Täter haben im Laufe des Samstags zwischen 13:45 Uhr und 20.45 Uhr in einem Einfamilienhaus in Spiesheim in der Straße Hinter dem Rathaus eingebrochen. Die oder der Einbrecher haben sich über ein Kellerfenster Zutritt zu dem Haus verschafft und nahezu alle Räume durchsucht. Es werden lediglich 3 Flaschen Rotwein und ein Weinflaschenständer entwendet. Das Anwesen wird unbemerkt wieder durch das Kellerfenster verlassen.

Gau-Odernheim (ots) – Im Zeitraum von Samstag 15:30 Uhr bis Sonntag 04.30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Donnersbergstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen. Sämtliche Räume wurden betreten und durchsucht, aber augenscheinlich nichts entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.