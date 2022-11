Frankfurt-Eckenheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (fue) Durch einen „Schockanruf“ wurde ein Ehepaar aus

Eckenheim am Sonntag (13. November 2022) um eine Armbanduhr und Schmuck im Wert

von ca. 5.000 EUR betrogen.

Gegen 17:00 Uhr erhielten sie einen Anruf, wonach ihr Sohn einen Unfall

verursacht habe und ihm nun Haft drohen würde. Durch die Gestellung einer

Kaution könne man diese jedoch abwenden. Man einigte sich dann auf die Übergabe

des Schmucks. Wie vereinbart erschien dann eine weibliche Person als Abholerin,

die wie folgt beschrieben wird:

20-30 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Dunkle Hautfarbe, schwarze, schulterlange

Haare. Trug einen dunklen Mantel und eine dunkle Hose sowie eine

Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Frankfurter Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass

sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bittet und auch nicht mit der

Telefonnummer „110“ anruft. Lassen Sie sich am Telefon auf keine Diskussionen

ein, sondern beenden Sie einfach das Gespräch. Übergeben Sie kein Geld oder

Wertgegenstände an Unbekannte, sondern verständigen Sie im Verdachtsfall immer

die echte Polizei unter der Rufnummer 110.

Frankfurt – Niederrad: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntagnachmittag (13. November 2022) wurden zwei

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 14:15 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der

Haardtwaldstraße beim Gang in den Wäschekeller zwei unbekannte Personen, die mit

Taschenlampen hantierten, statt das Licht im Keller einzuschalten. Da dem Zeugen

dies verdächtig vorkam, verschloss er kurzer Hand die Tür und setzte die beiden

Männer im Wäschekeller fest. Diese wurden dann durch die hinzugerufene Polizei

widerstandslos festgenommen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden 26-

und 37-jährigen wohnsitzlosen Männer drei Kellerparzellen aufgebrochen hatten.

Entsprechendes Tatwerkzeug führten sie noch bei sich. Sie wurden zwecks

richterlicher Vorführung in das Polizeigewahrsam im Polizeipräsidiums

eingeliefert.

Betrunkener im Darmstädter Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen

Darmstadt (ots) – Im Hauptbahnhof Darmstadt haben Beamte der Bundespolizei am

Samstagabend einen erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden 45-jährigen

wohnsitzlosen Mann in Gewahrsam genommen. Ein Reisender hatte gegen 20 Uhr der

Bundespolizei gemeldet, dass am Bahnsteig Gleis 7 ein Mann Züge mit Steinen

bewerfen würde. Als eine Streife an Bahnsteig eintraf, konnten die Beamten den

Mann gerade noch daran hindern einen schweren Bakenfuß von einer dort

befindlichen Baustelle in die Gleise zu werfen. Der Mann wurde letztlich in

Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Dort konnte bei ihm eine

Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille festgestellt werden. Nach Feststellung

seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des

versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde er später wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Rollerdieb am Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Am Frankfurter Hauptbahnhof konnte am Sonntagabend ein

26-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen werden, der kurz zuvor einen am

Bahnhofsvorplatz abgestellten Motorroller im Wert von etwa 3000 Euro entwendet

hatte. Der 33-jährige Eigentümer des Rollers hatte sein Fahrzeug gegen 15 Uhr am

Hauptbahnhof abgestellt. Als er zurückkam war der Roller verschwunden, worauf er

den Diebstahl bei der Bundespolizei meldete. Bei der wenig später eingeleiteten

Fahndung konnte gegen 18 Uhr eine Streife der Hessischen Landespolizei den

26-jährigen Mann mit dem gestohlenen Motorroller im Bahnhofsviertel antreffen

und kurz darauf einer Streife der Bundespolizei übergeben. Der Roller wurde

sichergestellt und später dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Der Rollerdieb,

gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, wird

heute dem Haftrichter vorgeführt.

Streit eskalierte am Bahnhof Langen

Langen/Hessen (ots) – Der Streit zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen und

einem unbekannten Reisenden endete am Samstag mit dem Einsatz von Pfefferspray.

Reisende hatten gegen 23 Uhr der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

gemeldet, dass es am Bahnhof Langen in einer S-Bahn der Linie 3 zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männer kam und Pfefferspray eingesetzt wurde.

Als Beamte der Bundespolizei eintrafen, konnten sie feststellen, dass der

Jugendliche beim Halt in Langen aus bisher unbekannten Gründen einen Reisenden

mit Pfefferspray besprüht hatte. Der Reisende hatte beim Eintreffen der Beamten

bereits den Bahnhof verlassen und konnte auch im Nahbereich nicht mehr

festgestellt werden. Mitreisende wurden beim Einsatz des Pfeffersprays

glücklicherweise nicht verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung

zwischen dem Jugendlichen und dem Reisesenden konnten nicht mehr geklärt werden.

Der Jugendliche wurde nach Feststellung seiner Personalien seinen Eltern

übergeben.