Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Reichelsheim: Umhängetasche verhindert offenbar Schlimmeres – Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

Derzeit weitestgehend unklar sind die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitagabend (11.11.2022) auf dem Parkplatz einer Schule in der Willy-Nohl-Straße in Reichelsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich dort gegen 19.10 Uhr ein 17-jähriger Bad Nauheimer mit zwei anderen jungen Männern getroffen und war mit diesen dann in Streit geraten, welcher in einer Schlägerei gipfelte. Einer der beiden namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen soll ein Messer herausgeholt und mit diesem in Richtung des Geschädigten gestochen haben. Offenbar verhinderte die Umhängetasche des 17-Jährigen, dass dieser durch die eingesetzte Klinge verletzt wurde. Als eine weitere Person dem Geschädigten zur Hilfe eilte, sollen die beiden Tatverdächtigen dann in Richtung Wald geflüchtet sein. Schließlich stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse sowie seiner Armbanduhr fest.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts des schweren Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Hatten weitere Personen das Geschehen am Freitagabend beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden namentlich bislang nicht bekannten Tatverdächtigen machen?

Niddatal: Einbrecher zugange

Einbrecher waren im Verlaufe des gestrigen Sonntags in Assenheim unterwegs. Zwischen 8.30 Uhr und 17.45 Uhr hebelten sie in der Theodor-Fontane-Straße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich; offenbar, ohne etwas zu entwenden. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können? Wem sind der oder die Täter bei ihrer anschließenden Flucht begegnet?

Nidda: Glätteunfall – Suzuki überschlägt sich

Auf der Landstraße (L3185) zwischen Nidda und Michelnau verunfallte am frühen Montagmorgen die Fahrerin eines grünen Suzuki. Gegen 6.10 Uhr war die aus dem Wetteraukreis stammende 32-Jährige aufgrund Glätte in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich der PKW überschlug. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.

Wölfersheim: Einbrecher steigen in Landhandel und Bürocontainer

Aus den Räumlichkeiten eines Landhandels im Ortsteil Wohnbach stahlen Einbrecher am vergangenen Wochenende mehrere Hundert Euro Münzgeld. Zwischen Samstagnachmittag (17.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (15.15 Uhr) zertrümmerten die Täter eine Glasscheibe und hebelten eine Tür auf. Aus einem verschlossenen Schrank im in der Straße Auf dem Hals gelegenen Gebäude entnahmen sie dann die genannten Münzen.

„Auf dem Hals“ brachen Straftäter zwischen Samstagnachmittag (16.30 Uhr) und Sonntagvormittag (11:40 Uhr) außerdem zwei Bürocontainer auf, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten und eine Zugangstür aufhebelten. Aus den Containern entwendeten die Unbekannten dann einen Tresor sowie mehrere Bargeldkassetten, gefüllt mit etwa 2.000 Euro.

Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: In Reihenhaus eingestiegen

Einbrecher stiegen zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagvormittag (11 Uhr) in ein Reihenhaus in im Dienheimer Pfad in Friedberg, indem sie eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür aufhebelten. Sämtliche Räume wurden mitsamt Schränken nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachtet? Wem sind die Täter bei ihrer anschließenden Flucht begegnet?

Butzbach: E-Scooter gestohlen

Aus dem Flur eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Weiseler Straße stahl ein Dieb am vergangenen Donnerstag zwischen 12 Uhr und 22 Uhr einen vor einer Wohnungstür abgestellten E-Scooter von (Modell: Mi eletric Scooter 1S), an welchem das Versicherungskennzeichen „568 UXY“ angebracht gewesen war. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Butzbach: Meterweise Buchenholz entwendet

Mehrere Meter an einem Feldweg östlich des Ortseinganges von Bodenrod (aus Richtung Münster kommend an der L3270) gelagerten Buchenholzes verschwanden zwischen Freitagnachmittag, 13 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr. Diebe hatten dieses offenbar auf ein mitgebrachtes Fahrzeug geladen und abtransportiert, wie vor Ort festgestellte Reifenspuren vermuten lassen. Die Polizei in Butzbach ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430.