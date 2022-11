Breidenstein: Nach rücksichtslosen Drifts – Polizei sucht weitere Geschädigte

Am Sonntag, 13.11.2022 gegen 16.30 Uhr nutzte ein Quad-Fahrer den Spazierweg um den Perfstausee Breidenstein, um dort mit seinem Gefährt in driftender Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit seine Runden zu drehen. Hierbei störte es ihn offenbar wenig, dass zu diesem Zeitpunkt noch viele Fußgänger, auch mit kleinen Kindern, unterwegs waren. Zudem war das Gefährt mit drei Personen, darunter ein Kind, besetzt.

Auf seiner Fahrt wurde er auch von dem Betriebsleiter auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Der Fahrer gab sich wenig einsichtig, umfuhr die geschlossenen Schranken über die Grünflächen und entfernte sich.

Die Polizei Biedenkopf bittet Zeugen, die durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden, sich bei der Polizeistation Biedenkopf (06461 929531) zu melden.

Reisetasche gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Eine 31-jährige Frau aus Polen wurde Freitagnachmittag

(11.11./16:30 Uhr) in der HLB 24413 auf der Fahrt von Kirchhain nach Gießen

Opfer eines Diebstahls. Den Verlust ihrer grauen Reisetasche bemerkte die Frau

bei Halt im Bahnhof Marburg. Eine Absuche im Zug verlief ohne Erfolg.

Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Biedenkopf: 20-Jährige rassistisch beleidigt

Rassistisch beleidigt wurde am Samstagnachmittag eine 20-jährige Frau von zwei momentan noch unbekannten Männern. Gegen 16 Uhr hielt sich die Geschädigte mit ihrer Familie in einem Schuhgeschäft in der Georg-Kammer-Straße auf, als sie von zwei Männern angepöbelt und beschuldigt wurden, einem der beiden das Portmonee gestohlen zu haben. Kundinnen wurden auf das Treiben aufmerksam und verständigten die Polizei, woraufhin die Männer das Geschäft in Richtung Industriestraße / Innenstadt verließen. Die Polizei konnte diese nicht mehr antreffen. Zeugenangaben zufolge handelt es sich bei dem Wortführer um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen Haare. Dieser sei auffallend groß (190 – 195 cm) und war bekleidet mit einer schwarzen Daunen- oder Bomberjacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Die zweite Person trug ein graues Sweatshirt. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt nun, unter anderem wegen verhetzender Beleidigung und bittet neben Hinweisen auf die beiden beschriebenen Männer auch weitere Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06461/92950 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rauschenberg: Kleinwagen streift Fußgänger / Unfallbeteiligter bitte melden!

Auf der Landstraße (L3077) zwischen Rauschenberg und Schwabendorf streifte der Fahrer eines weißen Hyundai am Sonntagnachmittag gegen bei dem Versuch, diesem auszuweichen, einen Fußgänger. Dabei riss der Außenspiegel des Kleinwagens ab. Der Unfallbeteiligte sei daraufhin, offenbar unbeeindruckt, weiter in Richtung Rauschenberg gelaufen. Der Autofahrer verständigte daraufhin gegen 14.10 Uhr die Polizei, die den Unfallbeteiligten jedoch nicht mehr aufspüren konnte. Nun bitten die Ermittler den Fußgänger, sich unter Tel. 06428/93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden. Gleiches gilt für mögliche Zeugen des Geschehens sowie anderweitige sachdienliche Hinweise.

Marburg: Unfallflucht am Parkdeck

Auf Deck 3 des Parkplatzes am Uniklinikum (Baldinger Straße 1) kam es am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einigen Schaden an einem roten E-Klasse-Mercedes verursachte. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, war der Verursacher dann offenbar davongefahren. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/4060.

Stadtallendorf: Touran touchiert

An einem in der Theodor-Heuss-Straße geparkten, schwarzen VW Touran verursachte ein anderer Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) mehrere Hundert Euro Sachschaden. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich weiter um den demolierten Heckstoßfänger zu kümmern. Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter Tel. 06428/93050.

Kirchhain: Handtaschen aus Autos gestohlen

Straftäter schlugen am vergangenen Freitag die Seitenscheiben von zwei auf dem Schotterparkplatz am Friedhof in der Röthestraße abgestellten PKW ein und entwendeten aus deren Innenräumen zurückgelassene Handtaschen samt Inhalt. Zwischen 7.50 Uhr ging das Glas an einem schwarzen VW Golf zu Bruch, an einem grauen B-Klasse-Mercedes zwischen 10.20 Uhr und 10.50 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Marburg unter Tel. 06421/4060.

Marburg: 16-Jährigen zusammengeschlagen

Am Freitagabend ist in der Wilhelm-Röpke-Straße ein 16-Jähriger von vier Jugendlichen zusammengeschlagen worden. Gegen 18.25 Uhr war der Geschädigte, zusammen mit seiner Begleiterin, zu Fuß in der Wilhelm-Cohen-Straße unterwegs durch die Unterführung der B3 in Richtung Schülerpark. In der Unterführung soll es dann zunächst zu verbalen Streitigkeiten mit zwei anderen Jugendlichen gekommen sein. In der Wilhelm-Röpke-Straße waren den Angaben zufolge dann zwei weitere junge Männer dazu gestoßen, woraufhin die vier den 16-Jährigen schließlich verprügelten. Anschließend flüchtete das Quartett dann zurück in Richtung Wilhelm-Cohen-Straße.

Die Schläger sollen etwa 15 bis 16 Jahre alt sein. Einer trug eine dunkle Mütze und eine blaue Jacke. Ein anderer hatte kurze, blonde Haare, trug eine rote Jacke und hielt ein Butterfly-Messer in der Hand, welches aber nicht eingesetzt wurde.

Die Polizei in Marburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06421/4060.

Cölbe-Bürgeln: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher waren am Freitagabend in der Baumgartenstraße im Ortsteil Bürgeln zugange. Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr schlugen sie die Glasscheibe einer Hintertür ein, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die bisher Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Baumgartenstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Kripo in Marburg zu melden.

Steffenberg: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Freitagabend (19.15 Uhr) und dem frühen Samstagmorgen sind Straftäter in eine Bäckereifiliale in der Schelde-Lahn-Straße (OT Niedereisenhausen) eingebrochen, indem sie die Eingangstür gewaltsam aufdrückten. Anschließend stahlen sie eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Wechselgeld. Mögliche Zeugen, denen am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Baumgartenstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Kripo in Marburg zu melden.

Biedenkopf: Reifen zerstochen

Einige Hundert Euro Schaden verursachten Straftäter auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Auf der Breitenwiese in Biedenkopf, indem sie zwischen Freitag und Samstag die Reifen mehrerer PKW zerstachen. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel. 06461(92950.

Marburg: Werbeplakat angezündet

Unbekannte beschädigten am Samstagabend gegen 20.15 Uhr in der Marburger Frauenbergstraße ein 3×2 Meter großes Kunststoffplakat eines Geldinstitutes, welches dort an einem Metallzaun befestigt gewesen war, indem sie dieses anzündeten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06421/4060.

Einbrüche, Brandstiftung u.a. – Haftbefehl gegen 28-Jährige

In der Nacht zum Dienstag, 08. November, nahm die Polizei eine 28 Jahre Frau fest, nachdem sie vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war (siehe Presseinformation vom 08. November).

Im Zuge der sich an die vorläufige Festnahme anschließenden Ermittlungen ergaben sich weitere Verdachtsmomente gegen die Beschuldigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht die 28-Jährige im Verdacht der Beteiligung an zwei vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Brandstiftung. Die Einbrüche ereigneten sich im Oktober in einem Sportgeschäft in Marburg und Anfang November in drei Fällen am Tannenberg. Nach dem letzten Einbruch in ein Gebäude in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße kam es dann zur Brandlegung (siehe Presseinformation vom 08. November).

Wegen der Verfolgungsfahrt vom 08.11.2022 muss sich die Frau zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und weitern Verkehrsdelikten verantworten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg am Donnerstag, 10. November, den beantragten Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Die Beschuldigte befindet sich seitdem in der Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu etwaigen weiteren Tatvorwürfen, Mittätern und den Tatmodalitäten dauern an.