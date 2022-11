Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Um 21:50 Uhr wurde am gestrigen Sonntagabend ein 22-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw in der Max-Woelm-Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto führte, was ein durchgeführter Test bestätigte. Dieser verlief positiv auf Amphetamine; worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 14:30 Uhr wurde am vergangenen Samstagnachmittag einer 65-Jährigen aus Geismar die Geldbörse im Einkaufsmarkt „Kaufland“ in der Thüringer Straße in Eschwege entwendet. Das Portmonee wurde aus einer nicht verschlossenen Handtasche entnommen. Die Handtasche war während des Einkaufs in den Einkaufswagen abgestellt worden. Neben Bargeld befanden sich noch diverse Ausweisdokumente in der blauen Geldbörse. Schaden: ca. 120 EUR. Hinweise: 05651/9250,

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Abend, um 18:50 Uhr, ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel, der auf der B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen unterwegs war. Das Tier lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Erneuter Einbruch

Zwischen dem 12.11.22, 16:30 Uhr und dem 13.11.22, 12:15 Uhr wurde erneut in das Gebäude der „Arche e.V.“ in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau eingebrochen. Nachdem eine Tür gewaltsam aufgetreten wurde, wurde im Gebäude eine weitere Tür aufgehebelt. Einige Sachen wurden durchwühlt, nach erster Einschätzung aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Rehen ausgewichen

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall in der Gemarkung von Neu-Eichenberg. Um 10:35 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die B 27 in Richtung Göttingen, als zwei Rehe auf die Bundesstraße liefen. Der Fahrer versuchte den Tieren auszuweichen, geriet dabei aber mit dem Auto ins Schleudern und in der Folge nach rechts in den Straßengraben. Ein Zusammenstoß mit den Tieren fand nicht statt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; der Fahrer blieb unverletzt.