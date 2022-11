Morschen-Neumorschen: Cube-Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen

Morschen-Neumorschen

Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 12.11.2022 bis 13.11.2022 In der Zeit von Samstag bis Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte ein und stahlen ein Mountainbike im Wert von 1.250- Euro. Die Täter begaben sich zu der Gartenhütte „Am Wichtebach“ und brachen das angebrachte Vorhängeschloss auf. Aus der nunmehr zugänglichen Gartenhütte stahlen sie das Mountainbike der Marke „Cube“, Modell Reaction TM Pro in den Farben grau und orange. Der angerichtete Sachschaden beträgt 15,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Borken: Mobile Solarstromanlage aus Vorgarten gestohlen

Borken

Diebstahl von Solarkollektoren Tatzeit: 11.11.2022, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr Zwei mobile Solarmudule und einen Akku stahlen unbekannte Täter am Freitagnachmittag aus einem Vorgarten in der Krausgasse. Die Täter betraten das eingezäunte Grundstück und entwendeten aus dem dortigen Vorgarten zwei mobile Solarmodule und einen mobilen Akku. Die Geräte waren mit einem Stahlseil gesichert, welches die Täter durchtrennten. Der Wert der gestohlenen Geräte beträgt 1.900,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Bad Zwesten: 350 Liter Dieselkraftstoff aus Lkw gestohlen

Bad Zwesten

Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 10.11.2022, 16:00 Uhr bis 11.11.2022, 04:40 Uhr 350 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen aus einem abgestellten Lkw. Die Täter begaben sich zu dem Sattelzug, welcher in der Kasseler Straße geparkt war und brachen den verschlossenen Tankdeckel auf. Anschließend zapften sie aus dem Tank den Dieselkraftstoff im Wert von 700,- Euro ab. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660