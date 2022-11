Mehrere nächtliche Containerbrände in der Südstadt: Polizei erbittet Hinweise

Kassel-Süd:

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kasseler Südstadt mehrere Papiercontainer in Brand gesetzt. Zu insgesamt vier verschiedenen Örtlichkeiten mussten Feuerwehr und Polizei gegen Mitternacht ausrücken, wobei in einem Fall auch der geparkte Citroen C4 eines Anwohners durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zur Aufklärung der Brandserie bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ging die Meldung über den ersten Brand in der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße, um 23:50 Uhr ein. Im Minutentakt folgten brennende Mülltonnen in der Rembrandtstraße, der Heckerstraße und in der Milchlingstraße, wo auch die Beifahrerseite des geparkten Autos beschädigt wurde. Zur Fahndung nach den bis dato unbekannten Tätern waren mehrere Streifen der Kasseler Polizeireviere im Einsatz. Ein Anwohner hatte am Tatort in der Heckerstraße, nahe der Johannesstraße, drei verdächtige Männer gesehen, die mit den Bränden im Zusammenhang stehen könnten. Sie stiegen in einen dunklen Pkw Kombi, vermutlich vom Hersteller KIA, und fuhren in Richtung Frankfurter Straße davon.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Bundespolizei ermittelt gegen Steinewerfer

Obervellmar (Landkreis Kassel) (ots) – Bislang Unbekannte sollen am vergangenen

Samstagnachmittag (12.11.) im Bahnhof Obervellmar einen Nahverkehrszug durch

Steinwürfe beschädigt haben. Personen wurden nicht verletzt. An dem Zug,

Fahrstrecke Korbach-Kassel, entstanden vereinzelt Lackschäden.

Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Laut Bahnmitarbeitern soll es sich bei den Steinewerfern um zwei männliche

Minderjährige gehandelt haben. Die Verdächtigen sollen sich nach Angaben der

Lokführerin auf einem Trampelpfad, unmittelbar an den Gleisen, aufgehalten

haben.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte vor Ort keine Steinewerfer mehr

antreffen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mithilfe von Gartenstuhl über gekipptes Fenster eingebrochen: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Bantzerstraße gesucht

Kassel-Wehlheiden: Einen Gartenstuhl zu Hilfe nahm sich am vergangenen Freitagnachmittag ein Einbrecher in der Bantzerstraße im Kasseler Stadtteil Wehlheiden. Der unbekannte Täter nutzte den Stuhl als Aufstiegshilfe und gelangte so an das gekippt stehende Fenster der Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses. Da gekippte Fenster für Einbrecher wie offene Fenster sind, hatte der Unbekannte leichtes Spiel. Durch Umlegen des innen liegenden Fenstergriffes war er innerhalb weniger Augenblicke in die Wohnung eingebrochen. Dort suchte der Täter in mehreren Zimmern nach Wertsachen und erbeutete Schmuck und Parfüm. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich auf den kurzen Zeitraum der Abwesenheit der Bewohner zwischen 17 und 18 Uhr eingrenzen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an. Zeugen, die am Freitagnachmittag in der Bantzerstraße oder in angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Täter mit Bommelmütze raubt Frau das Handy: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Handyraubes, der sich am gestrigen Sonntagabend in der Lutherstraße in Kassel ereignete, suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Opfer des Überfalls wurde eine 27-jährige Frau aus Rostock, die sich gegen 21 Uhr zu Fuß auf dem Weg vom Hauptbahnhof in ein Hotel befand. Da sie nicht ortskundig war, hielt sie ihr Handy mit eingeschalteter Navigation in der Hand und lief in Richtung Stern. In Höhe der Lutherkirche näherte sich dann ein unbekannter Mann von hinten an und versuchte, der 27-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Das Opfer setzte sich zwar zur Wehr und rief laut um Hilfe, allerdings gelang es dem Täter nach einem Handgemenge, das Apple iPhone SE 2 mit erheblichem Kraftaufwand an sich zu nehmen und damit zu flüchten. Die unter Schock stehende Frau sprach kurz nach der Tat einen Passanten an, der für sie die Polizei alarmierte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem in Richtung Mauerstraße geflüchteten Täter verlief ohne Erfolg. Er wird folgendermaßen beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank,

mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug eine Wintermütze mit

Bommeln, einen hellen Pullover, eine Jogginghose und Sneaker

Zeugen, die am gestrigen Abend Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.