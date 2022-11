Brand von Vereinsheim

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (12.11.), gegen 4.10 Uhr, kam es auf einem Gelände in der Albert-Schweizer-Straße zum Brand eines Vereinsheims.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die hinzugezogene Feuerwehr hatte das Feuer aber zeitnah unter Kontrolle, konnte die Flammen ablöschen und ein Übergreifen auf nahestehende Bauten verhindern.

Aufgrund der damit einhergehenden, starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner im Bereich des Brandortes durch Lautsprecherdurchsagen und persönlich an den Haustüren darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Darüber hinaus konnte in den Morgenstunden festgestellt werden, dass vier umliegende Gartenhütten aufgebrochen worden waren. Bislang konnte hierbei lediglich das Fehlen einer Schubkarre festgestellt werden. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand Gesamtsachschaden in Höhe eines hohen fünf- bis niedrigen sechsstelligen Betrags.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Aufbruch der Gartenhütten mit dem Brand in Verbindung steht, als auch die Ursache, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Momentan kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder möglicherweise in den Tagen und Stunden zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Freitagabend (11.11.), zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen AA2595 XE eines roten Toyota Auris. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchten die Langfinger auch das vordere Nummernschild zu entwendeten, was jedoch aus noch unklaren Gründen misslang. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Samstag (12.11.) brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Kellerraums in einem Mehrfamilienhaus in der „Untere Frauenstraße“ auf. Anschließend durchsuchten die Täter den Raum und flüchteten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Das Kennzeichen HEF-MA 107 eines braunen Pkw-Anhängers des Herstellers BAOS stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (13.11.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Hinterhof in der Kasseler Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gegen Baum – Fahrerin schwer verletzt

Kalbach. Am Montag (14.11.), gegen 4.30 Uhr, kam es auf der K 69 zwischen Mittelkalbach und Büchenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde. Eine 35-jährige Frau aus Motten war nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit ihrem Pkw auf der Strecke aus Richtung Mittelkalbach in Richtung Büchenberg unterwegs. Dabei kam die Frau mit ihrem Pkw ausgangs einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand außerdem Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bad Hersfeld. Am Sonntag (13.11.), gegen 16:30 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Mann aus Alheim mit einem VW Golf und ein 51-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit einem Mitsubishi Kombi die Bundesstraße 62 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Der Mann aus Alheim befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den rechten der beiden Fahrstreifen. In unbekanntem Abstand befuhr der Mann aus Schenklengsfeld zeitgleich die linke Fahrspur. Im Bereich einer Steigung – nach Ende der baulichen Trennung der beiden Fahrtrichtungen mit jeweils zwei Fahrspuren – versuchte der 32-jährige Mann mit seinem Golf nach aktuellem Kenntnisstand vermutlich von der rechten Fahrspur nach links auf die entgegengesetzten beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Bad Hersfeld zu wenden. Hierbei kollidierte er mit dem auf dem linken Fahrstreifen hinter ihm fahrenden Kombi des 51-jährigen Mannes aus Schenklengsfeld. Beide Fahrzeugführer und die drei weiteren Insassen des VW Golf, eine 31-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden vollgesperrt.

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.11.), gegen 9:20 Uhr, befuhren ein 79-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Peugeot 206 und ein 39-jähriger Mann aus Kassel mit einem Lkw die Bundesstraße 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Asbach. Im Kurvenbereich überholte der Peugeot-Fahrer nach vorliegenden Erkenntnissen den vor ihm fahrenden Lkw. Zeitgleich kam dem 79-Jährigen ein weiterer Lkw entgegen, woraufhin er, um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden, wieder auf seinen regulären Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei touchierte er jedoch den Lkw, den er zunächst überholen wollte und sein Fahrzeug wurde in der Folge gedreht, berührte die Schutzplanke und wurde dann durch den Lkw des 39-jährigen Mannes aus Kassel mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Der 79-jährige Mann aus Niederaula wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Unfall mit Schwerverletztem

Neuenstein. Am Freitag (11.11.), gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Schwalmstadt mit einem Mercedes Sprinter die Landstraße 3155 aus Saasen kommend in Richtung Raboldshausen. Hierbei kam der Mann in einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen, der neben der Fahrbahn stand. Der Fahrer wurde dabei verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der Sprinter wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Rotenburg. Am Sonntag (13.11.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Rotenburger mit seinem Pedelec den Seitenstreifen rechts neben der B 83 aus Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Rotenburg. Der 28-jährige Fahrer eines Toyota aus Wadem befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 83 in gleicher Richtung. Beim Vorbeifahren stieß der Pkw-Fahrer aus noch nicht bekannter Ursache gegen den Radfahrer. Der Zweiradfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer. Es entstand außerdem Gesamtschaden von etwa 1.200 Euro.

Abbiegeunfall

Alheim-Niederellenbach. Am Sonntag (13.11.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine Skoda-Fahrerin aus Alheim die Straße Ebenfeld in Richtung Heinebacher Straße. Ein Seat-Fahrer aus Bebra befuhr zeitgleich die Heinebacher Straße aus Richtung Alheim-Heinebach kommend und bog nach rechts in die Straße Ebenfeld ein. Bei diesem Abbiegevorgang kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit der Skoda-Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Fahrzeug beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten zwischen Montagnachmittag (07.11.) und Freitagnachmittag (11.11.) einen weißen Renault Twingo im Bereich der Fahrertür. Das Auto parkte in einer Hofeinfahrt. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. In der Straße „Am alten Schlachthof“ schlugen Unbekannte in der Nacht auf Freitag (11.11.) das Beifahrerfenster eines parkenden Seat Leon ein und stahlen einen Sportbeutel aus dem Innenraum. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch auf Firmengelände

Hünfeld. Auf einem Firmengelände in der Straße „In der Dall“ brachen Unbekannte in der Nacht auf Freitag (11.11.) in Büroräume ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Eichenzell. Unbekannte brachen am Freitag (11.11.), zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr, in der Straße „Am Stollrasen“ in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten unerkannt. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

In der Straße „Am Honigbaum“ brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (11.11.) und Samstagmorgen (12.11.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld, ein Tablet, Schmuck und Werkzeug im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Es entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. In der Kreuzbergstraße im Ortsteil Dirlos brachen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (09.11.) und Samstagmittag (12.11.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. In der Richard-Wagner-Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter am Sonntagmorgen (13.11.), gegen 5 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Er durchsuchte mehrere Räume und stahl Bargeld und Schmuck im Wert von circa 500 Euro. Als der Täter von einem Bewohner bemerkt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschreibt den Dieb folgendermaßen: männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlanke Statur, braune, kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße wurde in der Nacht zu Sonntag (13.11.), zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten eine Terrassentür aufzubrechen und verursachten dabei circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Petersberg. In der Trageserstraße im Ortsteil Marbach brachen Unbekannte zwischen dem 5. November und dem 13. November in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und stahlen Schmuck im Wert von circa 200 Euro. Es entstand rund 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigungen

Mücke. Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Freitag (11.11.) einen roten Seat Leon in der Burgstraße. Auch an einem in der Straße abgestellten, schwarzen Mercedes E220 konnten Beschädigungen festgestellt werden. Der Gesamtsachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Lauterbach. Einen Schaden von rund 4.000 Euro verursachten Unbekannte am Freitag (11.11.), zwischen 6.30 Uhr und 13 Uhr, an einem orangefarbenen Seat Ateca. Die Täter zerkratzten das Fahrzeug an Heckklappe, Stoßstange, Spiegel, Beleuchtung sowie mehreren Scheiben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Züge mit Farbe besprüht

Alsfeld (Vogelsbergkreis) / Bad Wildungen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Bislang

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in den Bahnhöfen Bad Wildungen und

Alsfeld abgestellte Züge mit Farbe besprüht.

Beide Taten ereigneten sich in der Nacht vom 10. auf den 11. November 2022. In

Bad Wildungen verunreinigten die Schmierfinken eine Kurhessenbahn auf einer

Fläche von rund 26 Quadratmetern. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000

Euro geschätzt.

Im Bahnhof Alsfeld beschmierten die Unbekannten einen Zug der Hessischen

Landesbahn auf einer Fläche von rund 15 Quadratmetern. Hier beträgt die

Schadenshöhe circa 1200 Euro.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu den beiden Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.