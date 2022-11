Wiesbaden: Die Polizei-News

Tankstelle überfallen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 11.11.2022, 01.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag hat ein Mann eine Tankstelle in der Dotzheimer

Straße überfallen. Der maskierte Räuber betrat gegen 01.30 Uhr das

Tankstellengebäude und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Der

Aufforderung, die Kasse zu öffnen, kam der Tankstellenmitarbeiter nach,

woraufhin sich der Täter das Bargeld aus der Kasse nahm und damit zu Fuß

flüchtete. Der Räuber wurde als ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß mit

schmaler Statur beschrieben. Er habe mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen

und eine schwarze Maskierung, eine schwarze Lederjacke mit Kapuze, eine schwarze

Hose mit weißen Applikationen an den unteren Hosenbeinen sowie schwarze Schuhe

getragen. Mitgeführt habe er neben dem Messer eine dunkle Stofftasche. Hinweise

zur Tat und zum Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Nach Körperverletzung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Michelsberg,

12.11.2022, 23.45 Uhr,

(pl)Ein 41-jähriger Mann war am Samstagabend in einer Bar in der Straße

„Michelsberg“ in eine Auseinandersetzung verwickelt und hat sich anschließend

auch noch den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Gegen 23.45 Uhr wurde die

Polizei wegen einer wechselseitigen Körperverletzung in die Bar gerufen. Dort

habe sich dann der an der Auseinandersetzung beteiligte 41-Jährige den

Polizeibeamten gegenüber sehr aggressiv verhalten und nicht auf die

polizeilichen Anweisungen reagiert. Er sprach Beleidigungen aus und setzte sich

zur Wehr, so dass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Bei dem Widerstand wurde ein Polizeibeamter durch einen Tritt leicht verletzt.

Der leicht verletzte Festgenommene wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in

Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen des Widerstandes sowie der

vorangegangenen Körperverletzung in entsprechenden Ermittlungsverfahren

verantworten. Darüber hinaus wurde gegen seine beiden 28 und 24 Jahre alten

Kontrahenten ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

eingeleitet.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 13.11.2022, 02.30 Uhr,

(pl)In der Schiersteiner Straße wurde in der Nacht zum Sonntag ein 41-jähriger

Mann von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Nach Angaben des

Geschädigten sei er sich gegen 02.30 Uhr auf dem Gehweg völlig unvermittelt von

dem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert worden. Der Angreifer soll etwa

15-20 Jahre alt, schlank, ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine Kappe

getragen haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende

Personen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Verkaufslager von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Delkenheim, Hauptwache,

12.11.2022, 12.00 Uhr bis 13.11.2022, 09.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagmorgen wurde in Delkenheim ein Einbruch in ein Verkaufslager

festgestellt. Unbekannte hatten sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen

Zutritt zum umzäunten Firmengelände in der Straße „Hauptwache“ verschafft und

waren durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das dortige Lagergebäude

eingedrungen. Dort brachen sie anschließend einen Tresor aus der Verankerung und

ergriffen hiermit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Türen halten Aufbruchsversuchen stand – Einbrecher in zwei Fällen

gescheitert, Wiesbaden, Römergasse, Beethovenstraße, 10.11.2022, 18.00 Uhr bis

12.11.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen sind in Wiesbaden Einbrecher in

zwei Fällen gescheitert, da die Türen der angegangenen Objekte den

Einbruchsversuchen standhielten. In der Nacht zum Freitag hatten sich die Täter

erfolglos an der Tür eines Friseurgeschäfts in der Römergasse zu schaffen

gemacht und zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen gelang es ihnen nicht, die

Terrassentür einer Wohnung in der Beethovenstraße gewaltsam zu öffnen. Die

gescheiterten Täter ergriffen in beiden Fällen unverrichteter Dinge die Flucht

und hinterließen einen Gesamtschaden von rund 1.200 Euro. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden, Goerdelerstraße, 06.11.2022,

20.15 Uhr bis 13.11.2022, 10.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es innerhalb der vergangenen Woche in der Goerdelestraße auf

den Katalysator eines dort abgestellten Mazda abgesehen. Die Täter montierten

zwischen Sonntag, dem 06.11.2022, und Sonntag, dem 13.11.2022, den Katalysator

des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die

Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-2540 entgegen.

Kind von Auto erfasst,

Wiesbaden, Bismarckring, 13.11.2022, 18.30 Uhr,

(pl)Ein 5-jähriges Mädchen wurde am frühen Sonntagabend im Bismarckring beim

Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger

Autofahrer mit seinem BMW vom Sedanplatz kommend den Bismarckring entlang, als

die 5-Jährige vom begehbaren Grünstreifen auf die Fahrbahn lief und von dem

Außenspiegel des Pkw am Kopf erfasst wurde. Das verletzte Kind wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kabeldiebstahl auf Baustelle in Idstein,

Idstein, Escher Straße,

11.11.2022, 13:30 Uhr – 12.11.2022, 11:10 Uhr,

(mas) Unbekannte brachen von Freitag auf Samstag in eine Baustelle in der Escher

Straße in Idstein ein und entwendeten Kabel. Die noch Unbekannten begaben sich

im Zeitraum zwischen 11.11.2022, 13:30 Uhr und 12.11.2022, 11:10 Uhr in den

Tiefgaragenbereich des Objekts und hebelten hier mehrere Türen auf. Nachdem die

Täter augenscheinlich zunächst nicht Geeignetes fanden, entwendeten diese ein

Bündel Kabel, welches unmotiviert auf dem Boden der Tiefgarage lag. Hinweise

nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen.

Radfahrer bei Unfall verletzt,

Idstein, Hohe Straße,

13.11.2022, 17:05 Uhr,

(mas) Ein Radfahrer stürzte im Rahmen eines Verkehrsunfalls auf der „Hohe

Straße“ bei Idstein und verletzte sich. Der 63-jährige Fahrradfahrer befuhr am

Sonntag die Hohe Straße aus Richtung Waldems-Esch in Richtung Zissenbach. Ein

widerrechtlich auf dem Feldweg entgegenkommender 50-Jähriger mit seinem PKW

blendete den Radfahrer, welcher in der Folge stürzte. Die Verletzungen des

Radfahrers mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Verletzte bei Unfall im Kreisverkehr,

Niedernhausen, L3028,

12.11.2022, 07:11 Uhr,

(mas) Am Samstagmorgen ereignete sich in einem Kreisverkehr auf der L3028 bei

Niedernhausen ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt

wurden. Ein 46-Jähriger aus Idstein befuhr mit seinem Hyundai und zwei

Begleitern die L3026 aus Richtung Niedernhausen kommend in Richtung Eppstein.

Der 32-jährige Fahrer eines Fiat Kastenwagens befuhr mit einem Begleiter die

L3028 aus Richtung Autobahn A3 kommend in Richtung Niedernhausen. Aus noch

unbekannten Gründen befuhr der 32-Jährige den Kreisverkehrsplatz in

entgegengesetzter Fahrtrichtung und stieß mit dem Fahrzeug des 46-Jährigen

frontal zusammen. Hierbei wurden alle Beteiligten verletzt und mussten in

umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand

Totalschaden.

Fahrradfahrerin in Idstein verletzt,

Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße,

12.11.2022, 10:20 Uhr,

(mas) Am Samstagmorgen wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in der

Fritz-Gontermann-Straße in Niedernhausen verletzt. Die 81-Jährige befuhr mit

ihrem Fahrrad die Fritz-Gontermann-Straße aus Königshofen kommend in Richtung

Bahnhofstraße. An der Einmündung zum Ilfelder Platz übersah ein 49-Jähriger die

Dame und fuhr mit seinem PKW auf die Fritz-Gontermann-Straße ein. Infolge des

Zusammenstoßes wurde die Radfahrerin leicht verletzt.