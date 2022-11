Kreis Kaiserslautern

Angegriffen und geschlagen

Trippstadt (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag 13.11.2022 eine Auseinandersetzung im Nachtbus nach Trippstadt und an der Haltestelle der Kaiserslauterer Straße in Trippstadt beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte ein 45-jähriger Mann im Nachtbus 3 Jugendliche angesprochen und auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Als er mit seiner Familie in der Kaiserslauterer Straße ausstieg, folgten ihm die jungen Männer und griffen ihn mit Schlägen und Tritten an. Anschließend flüchtete das Trio mit einer zusätzlichen weiblichen Person.

Zwei Männer, auf die die Personenbeschreibung passte, konnten durch Beamte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie waren alkoholisiert. Die 18- und 19-Jährigen wurden mit zur Dienststelle genommen, um sie erkennungsdienstlich zu behandeln und ihnen eine Blutprobe zu entnehmen. Zu dem dritten Beteiligten machten sie keine Angaben.

Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Mackenbach (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat der Fahrer eines Quads am Sonntagabend auf der Hauptstraße in Mackenbach einen Unfall gebaut und ist anschließend abgehauen. Ein Zeuge rief die Polizei. Laut Aussage des Zeugen war der 53-jährige Quad-Fahrer in Richtung Friedhofstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor.

Er überschlug sich und stürzte. Dabei zog sich der Fahrer eine Wunde am Kopf zu; zudem wurde der Bordstein beschädigt. Nach dem Sturz stieg der 53-Jährige wieder auf sein Quad und entfernte sich von der Unfallstelle.

Dank des abgelesenen Kennzeichens durch einen weiteren Zeugen konnte die Polizei dem Mann wenig später einen Besuch abstatten. An seinem Quad waren deutliche Unfallspuren zu erkennen. Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde er zum Atemalkoholtest gebeten, Ergebnis: 1,55 Promille.

Der 53-Jährige musste sich deshalb eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

Mehrere Tausend Euro Schaden

Mehlbach (ots) – Betrüger gibt sich als Sohn des Opfers aus und ergaunert einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Ein 71-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern ist einem Enkeltrickbetrüger aufgesessen. Über einen Messenger-Dienst wurde Kontakt zu ihm aufgenommen.

Der Betrüger gab sich als dessen Sohn aus und bat, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, um die Begleichung zweier Rechnungen. Das gutgläubige Opfer wies daraufhin die erbetenen Zahlungen per Online-Banking an. Erst Tage später wurde ihm klar, dass es nicht sein Sohn war, der ihn kontaktiert und um Geld gebeten hatte.|PvD

Einbruch im nördlichen Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch in ein Wohnhaus ist der Polizei aus dem nördlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Unbekannte Täter sind hier in der Straße “Im Engelstal” in ein Gebäude eingedrungen und haben alle Schränke durchsucht. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Gesucht werden Zeugen, denen insbesondere in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0631 369-2620 gerne entgegen. |cri

Laptops und mehr aus Auto gestohlen

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Beute mit insgesamt fünfstelligem Wert haben Autoknacker am Wochenende in Katzweiler gemacht. Am Sonntagnachmittag meldete ein Anwohner der Straße “Winterweg”, dass aus seinen beiden Fahrzeugen, die vor dem Haus standen, mehrere Gegenstände gestohlen wurden – darunter zwei Laptops, mehrere medizinische Testgeräte sowie eine Sonnenbrille.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Der Fahrzeughalter ist sich sicher, beide Autos verschlossen zu haben. An den Wagen wurden allerdings keine Aufbruchspuren gefunden. Wie die Täter sie öffnen konnten, ist derzeit unklar.

In dem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wageninneren zurück, wenn Sie Ihr Auto verlassen! |cri

Kaiserslautern

Schulgebäude mit Graffiti verunstaltet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen in der Martin-Luther-Straße am Werk waren. Am Montagmorgen fielen die Graffiti-Schmierereien an dem Schulgebäude auf und wurden der Polizei gemeldet.

Demnach haben unbekannte Täter an der Fassade der Schule insgesamt zwölf sogenannte “Tags” (Namenskürzel) hinterlassen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

Einbrecher nehmen Tresor mit

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtteil Siegelbach sind Einbrecher am Wochenende in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Anwesen am Ortsrand.

Als das Ehepaar am Sonntag zu seinem Haus zurückkehrte, stellte es ein offenes Fenster, durchwühlte Schränke sowie ein Loch in der Terrassentür fest. Die Eindringlinge hatten sich offenbar jeden einzelnen Raum vorgenommen und nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten sie einen Tresor, in dem sich unter anderem Gold, Bargeld und wertvoller Schmuck sowie Dokumente und Geschäftsunterlagen befanden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Gesamtschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Weil davon auszugehen ist, dass die Täter den Tresor mit einem Fahrzeug abtransportierten, ist die Polizei an Hinweisen auf verdächtige Personen und Fahrzeuge interessiert, die im fraglichen Zeitraum in Siegelbach und Umgebung aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Bei Auffahrunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Auffahrunfall ist am Freitag 11.11.2022 ein 55-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann folgte einem Sprinter auf der Berliner Straße in Richtung Gartenschau, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Der Kradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lastwagen auf.

Hierbei zog sich der Mann eine Fraktur und mehrere Schürfwunden zu und wurde durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte das Krad. An beiden Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zu schnell vor den Augen der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen ist einer Polizeistreife gegen 7:30 Uhr der Fahrer eines schwarzen Audi Avant aufgefallen. Der Mann überholte mit überhöhter Geschwindigkeit die Streife in der Mainzer Straße.

Nachdem die Beamten den Fahrer eine Weile bei konstanten 80 Km/h verfolgt hatten, hielten sie ihn an. Auf den 30-jährigen Fahrer kommt jetzt ein hohes Bußgeld und ein Punkt in der “Verkehrsünderdatei” zu. |elz