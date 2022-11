Rettungseinsatz auf dem Rhein – Suche beendet

Mannheim-Neckarau (ots) – Heute gegen 11:15 Uhr meldete eine Zeugin im Bereich des Strandbades eine Person im Neckar. Sie ging von einer Notsituation aus und wählte den Notruf. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei, der Feuerwehr und der DLRG wurde die Suche gegen 13:00 Uhr mit negativem Ergebnis eingestellt.

Bisher liegen der Polizei keine weiteren Erkenntnisse auf eine vermisste Person vor. Die weiteren Ermittlungen hat die Wasserschutzpolizei Mannheim übernommen.

Erstmeldung (ots) – Nachdem am Montagvormittag gegen 11:15 Uhr mehrere Zeugen auf eine hilferufende Person im Bereich des Strandbads in der Mitte des Rheins aufmerksam wurden, alarmierten diese umgehend die Rettungskräfte.

Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen, in welche neben starken Kräften der Mannheimer Polizeireviere auch die Wasserschutzpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr sowie der DLRG eingebunden sind.

Während mehrere Rettungsboote die Wasserseite des Rheins absuchen, befindet sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Raub in den Quadraten – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstag, den 01.11.2022, kam es gegen 16:30 Uhr in den S-Quadraten vor einer Verkaufsstelle zu einem Raub. Ein 46-jähriger Mann war von einem 16-jährigen Jugendlichen angesprochen und unvermittelt körperlich angegriffen worden. Durch den Schlag ging der 46-Jährige zu Boden. Der 16-Jährige entnahm dann dem am Boden liegenden Bargeld aus seiner Brusttasche. Hiernach flüchtete er Richtung Wasserturm.

Zwei Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und nahmen kurzzeitig die Verfolgung des 16-Jährigen auf.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet vor allem die beiden Zeugen, von denen die Identität bislang noch nicht bekannt ist, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Diebstahl aus PKW

Mannheim-Neckarau (ots) – Eine unbekannte Täterschaft entwendete im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend, dem 13.11.2022, 20:30 Uhr, und Montagmorgen, dem 14.11.2022, 8 Uhr, in der Speyerer Straße eine Tasche mit Eishockeyausrüstung in einem Wert von vierstelliger Höhe aus einer Mercedes B-Klasse.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mannheim (ots) – Am Sonntag, den 13.11.2022, zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr rangierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin, vermutlich eines Pkw, in der Sackgasse der Gutenbergstraße. Hierbei fuhr sie gegen ein Motorrad des Herstellers Harley-Davidson, das daraufhin auf die rechte Seite umkippte. Es entstand ein Schaden von rund 8.000,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bzw. zur Unfallverursacherin liegen den Ermittlern bislang keine vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621 / 3301-0 zu melden

Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Mannheim-Oststadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Augustaanlage. Um kurz nach 01:20 Uhr fuhr der 51-jährige Fahrer eines mit insgesamt 4 Personen besetzten VW an der Einmündung zur Otto-Beck-Straße in die Kreuzung ein, wo er offenbar die Vorfahrt eines 26-jährigen Peugeot-Fahrers missachtete.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden sowohl der Unfallverursacher selbst, zwei seiner Mitfahrenden als auch der 26-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Die beiden, stark beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Samstag 12.11.2022 kam es auf der Neckarauer Straße im Kreuzungsbereich zur Speyerer Straße zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Um kurz nach 16:00 Uhr bog der 27-jährige Fahrer eines BMW offenbar verbotswidrig nach links ab, um seine Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Die nachfolgende, 27-jährige Fahrerin eines VW konnte nur durch eine Vollbremsung ein Auffahren auf den vorher abrupt abbremsenden und abbiegenden BMW verhindern.

Ein hinter der Frau fahrender, 20-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert in Folge dessen mit dem Heck des vor ihm fahrenden VW. Während sowohl der 20-jährige Opel-Fahrer, als auch die 27-jährige VW-Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem BMW anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Den bisherigen Erkenntnissen nach ist das Kennzeichen des 27-Jährigen der Polizei bekannt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Beim nachfolgenden Verkehr kam es hierbei lediglich zu geringfügigen Beeinträchtigungen.

Trickbetrug am Parkautomat – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Täter sprach einen 78-jährigen Mann am Freitagvormittag im Quadrat M1 an. Unter dem Vorwand Kleingeld für einen Parkautomaten wechseln zu wollenentwendete der Verdächtige während des Wechselvorgangs 150 EUR Scheingeld aus dem Geldbeutel des 78-Jährigen, welcher den Diebstahl erst bemerkte, als der Täter bereits geflüchtet war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß und ungefähr 30 Jahre alt. Er hat dunkle, kurze Haare und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.