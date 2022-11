Gefährliche Körperverletzung an Tankstelle – Zeugen gesucht

Laudenbach (ots) – Am Sonntag 13.11.2022 gegen 16:40 Uhr griffen zwei bislang unbekannte Täter einen 41-jährigen Mann in der Hauptstraße an und flüchteten im Anschluss in einem grauen Peugeot. Eine Angestellte hatte die beiden Männer zunächst auf das Rauchverbot auf dem dortigen Tankstellengelände hingewiesen und diese gebeten, das Rauchen zu unterlassen.

Die beiden Männer reagierten daraufhin sofort aggressiv und gingen die Frau verbal an. Als dann ein 41-Jähriger ihr zur Hilfe eilte, entwickelte sich zwischen den Männern ein Streitgespräch, das wiederum in Handgreiflichkeiten mündete. Im Rahmen dessen wurde der 41-Jährige verletzt und seine Brille beschädigt.

Die beiden Täter ergriffen schließlich die Flucht in Richtung B3. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten oder das Fluchtfahrzeug gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Serie zerstochener Autoreifen

Heddesheim (ots) – Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend, den 11.11.2022, bis Sonntagvormittag, den 13.11.2022, in Heddesheim drei Fahrzeuge beschädigt, indem sie Autoreifen zerstachen. Diese Fahrzeuge befanden sich sowohl im öffentlichen Verkehrsraum an der Fohlenweide und im Hohen Weg als auch auf privatem Gelände in der Beindstraße.

Hierbeiwurden Reifen von Fahrzeugen der Marken Toyota, Daimler-Benz und Seat mittels unbekanntem, spitzen Gegenstand eingestochen. Da es sich um insgesamt 3 Fahrzeuge handelt, die in einem örtlich und zeitlich engen Zusammenhang beschädigt wurden, ist davon auszugehen, dass es sich in allen Fällen um ein und dieselbe Täterschaft handelt.

Das Polizeirevier Ladenburg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Verkehrsunfall – Ein Verletzter nach Vorfahrtsverletzung

Sinsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Sonntagabend in der Dührener Straße. Gegen 18:30 Uhr war eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin in Richtung der Sinsheimer Hauptstraße unterwegs und wollte nach links in die Lange Straße abbiegen. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah die 33-Jährige hierbei den entgegenkommenden Audi eines 56-Jährigen, welcher trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern konnte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi-Fahrer am Knie verletzt, musste vor Ort aber nicht medizinisch versorgt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr Pkw war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Falsche Wasserwerker unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Brühl (ots) – Eine 89-Jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Uhlandstraße von falschen Handwerkern aufgesucht. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Wasserwerker aus, welcher die Qualität des Wassers überprüfen müsse. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und gab an Ihre Mithilfe zu benötigen.

In der Zwischenzeit muss sich ein zweiter Täter Zutritt zum Haus verschafft haben, um nach Wertsachen zu suchen. Hierbei entwendete der zweite Täter mehrere Tausend Euro Bargeld sowie diversen Schmuck im Wert von rund sieben Tausend Euro. Anschließend entfernen sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621/833970, zu melden.