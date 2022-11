28-Jähriger ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubes wurde am Samstag 12.11.2022 um 02 Uhr ein 28-jähriger Mann im Nymphengarten in Karlsruhe. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt ein noch unbekannter Mann den Geschädigten fest, drohte ihn zu schlagen und forderte Bargeld.

Nachdem eine offenbar geringe Summe ausgehändigt wurde, floh der Verdächtige in Richtung der Kriegsstraße. Verletzt wurde der 28-Jährige wohl nicht. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat indes die Ermittlungen übernommen.

Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Räuber um einen etwa 175-180 cm großen, ca. 30-jährigen Mann mit einem Drei-Tage-Bart und arabischem Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Jogginghose sowie eine dunkle Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Karlsruhe (ots) – Mitten auf der Bahnhofstraße in Bruchsal stand am Sonntag um 03.20 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bruchsal hinter dem Fahrzeug des Mannes anhielt, beschleunigte diese plötzlich und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße.

Die Beamten folgten dem Wagen des 26-Jährigen und hielten ihn kurze Zeit später an. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm offenbar wegen einer vergleichbaren Tat entzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Auf den jungen Fahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr zu.

Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Eine 24-jährige Frau verursachte am Sonntag gegen 00.50 Uhr in der Kaiserallee kurz nach der Händelstraße offenbar unter Alkoholeinwirkung einen Auffahrunfall. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-West nahmen bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Bei der 24-Jährigen wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 18.000 Euro.

Motorradfahrer wird bei Sturz leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein Motorradfahrer fuhr am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 36 in Fahrtrichtung Mannheim. Im Bereich der Ausfahrt Neureut-Nord verlor er gegen 14:05 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und überschlug sich mehrfach, wobei er sich leicht verletzte.

Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 1 Stunde gesperrt werden.

Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser

Karlsruhe (ots) – Gleich drei Wohnungseinbrüche in Karlsruher Stadtteilen Karlsruhe wurden am vergangenen Wochenende zur Anzeige gebracht.

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Tullaweg in Grötzingen. Zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr gelangten die Einbrecher über eine Leiter an ein Fenster und schlugen dieses gewaltsam ein, um in das Wohnhaus zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumlichkeiten. Hierbei stahlen die Eindringlinge Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro.

Ein weiterer Einbruch verübten Unbekannte im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen im Köblerweg. Auch hier drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in das leerstehende Wohnhaus ein und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 5. bis 12. November zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bulacher Litzenhardtstraße. Dort versuchten Einbrecher die Kellertüre gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber misslang. Danach kletterten sie über die Terrassenüberdachung und hebelten ein Fenster mit brachialer Gewalt auf, um ins Innere zu gelangen. Auch hier durchsuchten die unbekannten Täter sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die dreisten Diebe dabei fündig wurden, lässt sich derzeit noch nicht feststellen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen in Grötzingen stehen, wird gebeten, sich dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise zum Einbruch in Beiertheim-Bulach nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 entgegen.

Autos auf Waldparkplatz aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag zwischen 09:45-10:30 Uhr wurden auf dem Waldparkplatz im Fritschlachweg in Karlsruhe-Daxlanden zwei Autos aufgebrochen. Die Diebe nahmen einen Mercedes und einen Audi ins Visier und schlugen dort jeweils eine Scheibe ein. In der Folge öffneten sie die Autotüren und durchsuchten die Autos nach Wertgegenständen.

In dem Mercedes fanden sie in der Mittelkonsole eine Geldbörse mit Karten und Ausweisdokumenten vor. Zudem wurde eine Sonnenbrille entwendet. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Aus dem Audi wurden keine Gegenstände entwendet. Hier entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Samstag drangen bislang unbekannte Täter über die Hauseingangstüre in ein Wohnhaus in der Rote-Tor-Straße ein. Die Einbrecher durchwühlten im Wohn- und Schlafzimmer mehrere Schränke wie auch Schubladen und fanden Bargeld sowie eine Scheckkarte.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/5046-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt nach Unfall

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein Mann am frühen Sonntagmorgen als Beifahrer an einem Unfall beteiligt war, lief er wohl nach Hause und fuhr mit seinem Auto zum Unfallort zurück, obwohl er alkoholisiert war. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 21-jährige Frau den jungen Mann nach Hause.

Auf der Landstraße 553 in Richtung Eppingen, kurz hinter Landshausen, kam sie mit dem Opel von der Straße ab, überfuhr ein Straßenschild und landete schließlich im Straßengraben. Daraufhin wurde der 25-jährige Mann ihr gegenüber anscheinend handgreiflich und verbot ihr, die Polizei zu rufen. Er holte dann wohl sein Auto, um das Unfallfahrzeug aus dem Graben zu ziehen. Die Beiden packten das beschädigte Straßenschild ein und fuhren mit den zwei Autos davon.

Die 21-Jährige zeigte den Vorgang wenig später bei der Polizei an, welche den jungen Mann an seiner Wohnanschrift aufsuchte. Bei ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,2 Promille ergab. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch die Unfallfahrerin muss mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.