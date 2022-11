Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Smartphones unser Leben entscheidend verändert haben.

Seit etwas über einem Jahrzehnt sind Telefone nicht mehr nur Telefone – sie sind Fitnesstrainer, Video- und Fotokameras, Musikinstrumente, Banken, Radios und viele weitere Dinge mehr. Smartphones haben sich seit ihrer Markteinführung enorm weiterentwickelt und es kommen ständig weitere Funktionen hinzu.

Wir zeigen Ihnen die 6 cleversten Anwendungen für Ihr Smartphone, die Sie garantiert noch nicht kannten.

Was ist mit Smartphone-Hacks gemeint?

Keine Sorge: In diesem Artikel soll es nicht darum gehen, durch das Aufspüren von Schwachstellen in ein Computersystem einzudringen, um Zugang zu persönlichen Informationen oder Geschäftsdaten zu erhalten. Vielmehr möchten wir Ihnen versteckte oder unbekannte Funktionen Ihres Handys näherbringen. Typische Beispiele dafür sind die Möglichkeiten, gelöschte Nachrichten wiederherzustellen oder eine andere Telefonnummer anonym anrufen zu können.

Die 3 besten Android-Tricks

Für Smartphones mit dem Google-Betriebssystem gibt es zahlreiche clevere Hacks. Zu den besten gehören:

Street View mit geteiltem Bildschirm in Google Maps nutzen

Öffnen Sie Google Maps auf Ihrem Android-Gerät und suchen Sie nach einem Ziel. Tippen Sie auf das Menü Ansichtsmodus und wählen Sie die Straßenansicht. Tippen Sie anschließend auf eine beliebige Stelle in der Karte, um in die Straßenansicht zu zoomen. Sie wird im Porträt-Modus im oberen und im Querformat im linken Teil des Bildschirms geöffnet.

Größere Screenshots machen

Nehmen Sie einen Screenshot auf Ihrem Gerät auf und tippen Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Mehr aufnehmen“. Ziehen Sie am eingeblendeten Griff am unteren Bildrand, bis Sie alles aufgenommen haben, was Sie möchten. Speichern Sie nun Ihre Bildschirmaufnahme mittels der Schaltfläche in der oberen linken Ecke.

Tracken Sie Ihr Android-Smartphone

Wenn Sie Ihrem Android-Smartphone ein Google-Konto hinzugefügt haben, sollte die Funktion „Mein Gerät suchen“ standardmäßig aktiviert sein. Wenn Sie Ihr Telefon nicht mehr finden können, gehen Sie auf einem anderen Gerät auf android.com/find. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an und Sie sollten den Standort Ihres Telefons sehen.

Solange es Internetzugang hat, können Sie Ihr Telefon auch aus der Ferne sperren und klingeln lassen, selbst, wenn es sich im Lautlos-Modus befindet.

Die 3 besten Hacks für Ihr iPhone

Auch für die Konkurrenzprodukte von Apple gibt es einige nützliche Tricks zu entdecken:

Die Tastatur als Trackpad verwenden

Dieser Tipp ist ein Klassiker, was ihn aber nicht weniger großartig macht. Wenn die Tastatur zu sehen ist, müssen Sie einfach etwas länger auf die Leertaste drücken und können dann den unteren Bereich des iPhone-Displays als Trackpad verwenden. Dadurch wird das Auswählen von Text und das Bewegen des Cursors erheblich erleichtert.

Bildbeschreibungen zu Fotos und Videos hinzufügen

Um ein Foto oder Video mit einer Bildbeschreibung zu versehen, wischen Sie in der Fotos-App einfach auf einem Bild oder Video nach oben und tippen Sie auf das Feld „Untertitel hinzufügen“. Dort können Sie die gewünschte Bildunterschrift oder ein Stichwort eintragen. Sobald Sie fertig sind, wird die Beschriftung automatisch gespeichert. Sie können die entsprechende Datei später wiederfinden, indem Sie im Suchfenster nach dem passenden Stichwort suchen.

Den Standard-Webbrowser ändern

Wenn auf Ihrem Telefon das neuste iOS-Betriebssystem läuft, können Sie Firefox, Google Chrome, Opera oder jeden anderen Webbrowser anstelle von Safari als Standardbrowser festlegen. Gehen Sie zu den Einstellungen und scrollen Sie nach unten, bis Sie die Browser-App finden. Tippen Sie darauf und im Anschluss auf Standardbrowser. Wählen Sie einen Webbrowser aus, um ihn als Standard festzulegen. Es erscheint ein Häkchen zur Bestätigung, dass alles funktioniert hat.

Fazit – die besten Smartphone-Hacks

Die Zeiten, in denen Handys nur zum Telefonieren und für Textnachrichten genutzt wurden, sind lange vorbei. Da Smartphones mit jedem Betriebssystem-Update neue Funktionen spendiert bekommen, ist es für uns Anwender allerdings nicht einfach, auf dem Laufenden zu bleiben. Mit diesen nützlichen Tricks können Sie das Beste aus Ihrem Android- oder Apple-Smartphone herausholen und vielleicht sogar Ihre Kinder beeindrucken.