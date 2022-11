Frankfurt – Fechenheim: Großeinsatz der Polizei

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Samstagmittag (12.11.2022) gefährdete sich

ein 55-Jähriger selbst mit einem „Cuttermesser“, um die Vollstreckung eines

gegen ihn gerichteten Haftbefehls zu umgehen. Schließlich nahm das

Spezialeinsatzkommando den Mann fest.

Gegen 11:45 Uhr versuchten Polizeibeamte einen gegen den 55-Jährigen

ausgestellten Haftbefehl zu vollstrecken. Nachdem der 55-Jährige sich zunächst

kooperativ zeigte, griff er plötzlich zu einem ihm naheliegenden „Cuttermesser“

und drohte sich selbst das Leben zu nehmen, da er die Haft nicht antreten wolle.

Der Gesamtumstand hatte zur Folge, dass die Polizei den Einsatzraum weiträumig

absperrte und u.a. das Spezialeinsatzkommando hinzuzog. Kommunikativ wurde an

den Bewohner herangetreten. Er wurde aufgefordert, das „Cuttermesser“ wegzulegen

und die Wohnung zu verlassen. Nach geduldigem Einwirken durch die Polizei kam er

schließlich dieser Aufforderung nach. Beamte des Spezialeinsatzkommandos nahmen

ihn daraufhin in gewohnt professioneller Weise fest. Alle Beteiligten blieben

unverletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums zwecks Überstellung in eine umliegende JVA

verbracht.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) – (lo) Ein Drogendeal führte gestern Abend (12. November 2022)

im Bahnhofsviertel zu einer Festnahme. Der Drogenverkäufer wurde festgenommen.

Polizeibeamte beobachteten gegen 17.00 Uhr einen 47-Jährigen dabei, wie er im

Bereich der Moselstraße auf der Straße Drogen verkaufte. Der Mann wurde vor Ort

festgenommen. Die eingesetzten Beamten fanden bei ihm ca. 506 Gramm Amphetamin.

Die Spur führte dann noch in ein naheliegendes Hotel. Hier stellten die Beamten

fest, dass der 47-Jährige noch weitere Drogen und eine Feinwaage in einem

Hotelzimmer gebunkert hatte. Mit den voran sichergestellten Drogen wurden

insgesamt gut 506 Gramm Amphetamin und knapp 76 Gramm Haschisch sichergestellt.

Neben den gefundenen Drogen lag noch ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den

47-Jährigen vor. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 47-Jährigen auf direktem

Wege in eine umliegende JVA zum Haftantritt verbracht.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crack-Handel

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitag (11. November 2022) nahmen Polizeibeamte zwei

Personen nach einem beobachteten Crack-Handel fest.

Gegen 14.00 Uhr beobachteten Polizeibeamte einen Drogendeal zwischen zwei

Männern im Bereich „Am Hauptbahnhof“. Nach der Kontrolle des 35-jährigen

Käufers, der ca. 4 Gramm Crack bei sich führte, folgte die Festnahme des

50-jährigen Verkäufers. Dieser führte nochmals ca. 7 Gramm Crack bei sich.

Hierbei sei nochmal erwähnt, dass die durchschnittliche Menge einer

Konsumeinheit Crack bei 0,01 Gramm liegt.

Sowohl der 50-Jährige als auch der 30-Jährige haben keinen festen Wohnsitz und

wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Sie sind am Folgetag

dem Haftrichter vorgeführt worden.

Frankfurt – Gallus: Angriff mit Fahrradständer

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (11. November 2022) kam es zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 20 und 39 Jahren. In

dessen Folge der 20-jährige Mann mit einem Fahrradständer angegriffen und

verletzt wurde.

Gegen 19.25 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem

20-jährigen und einem 39-jährigen Mann. Hierbei eskalierte die

Auseinandersetzung und der 39-Jährige zog aus seinem mitgeführten Rucksack einen

ca. 25 cm langen schwarzen Gegenstand hervor. Hiermit lief er auf den

Geschädigten zu und verletzte ihn am Unterarm. Anschließend entfernte sich der

Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Nach dem Angriff wurde der 20-Jährige

vor Ort erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Gegen 20.30 Uhr meldete sich der 39-Jährige selbstständig über den Notruf bei

der Polizei und gab an sich stellen zu wollen. Nach erfolgter Festnahme konnte

auch das Tatmittel sichergestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen

abmontierten Fahrradständer.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf

freien Fuß. Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung verantworten.

Frankfurt – Flughafen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstagabend (12. November 2022) kam es am Frankfurter

Flughafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Motorradfahrerin

schwer verletzt wurde.

Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Peugeotfahrer eine Abfahrtsrampe von „The

Squaire“ kommend in Richtung Osten. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete

der 30-Jährige die Vorfahrtsregelung auf dem Hugo-Eckener-Ring und prallte mit

einer 54-jährigen Motorradfahrerin zusammen. Die 54-Jährige kam vom Airportring

und befuhr den Hugo-Eckener-Ring in Richtung Terminal 2. Durch den Zusammenstoß

verletzte sich die 54-Jährige schwer und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen und der genauen Unfallursache dauern an.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf einen mittleren

fünfstelligen Betrag belaufen.

Frankfurt – Altstadt: Versuchtes Tötungsdelikt – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (lo) In der heutigen Nacht wurde ein 59-jähriger Mann in der

Altstadt von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und lebensgefährlich

verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten

Tötungsdeliktes aufgenommen. Nun sucht sie weitere Zeugen.

Gegen 00:50 Uhr fanden Passanten den 59-Jährigen stark blutend im Bereich der

Neuen Kräme. Der daraufhin alarmierte Rettungswagen verbrachte den Geschädigten

in ein umliegendes Krankenhaus. Hier konnten mehrere Einstichstellen im

Oberkörper des Geschädigten festgestellt werden. Mindestens eine Stichverletzung

verursachte die Perforierung der Lunge. Nach Angaben des Geschädigten befand er

sich bis ca. 00.00 Uhr in einer Lokalität am Römerberg. Von hier aus sei er in

Richtung Neue Kräme fußläufig unterwegs gewesen. Danach habe er starke

Erinnerungslücken. Bedingt durch den alkoholisierten Zustand des 59-Jährigen

konnten die Zeitangaben bislang nicht verifiziert werden.

Personenbeschreibung des Geschädigten:

Männlich, 59 Jahre alt, 177 cm groß, kurze graue Haare, kein Bart, keine Brille,

bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzes Sakko, weißes Hemd, grüne

Krawatte und einer Stoffhose.

Aufgrund der schweren Verletzungen ermittelt die Frankfurter Mordkommission nun

wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 5 11 99 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.