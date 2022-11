Überfall in Wohnhaus in Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) – Senior im Schlaf überrascht

Kassel (ots)

In den frühen Morgenstunden am So., 13.11.2022, verschafften sich in Bad Zwesten zwei unbekannte Männer Zutritt zu dem Wohnhaus eines Seniors. Dieser schlief zu dem Zeitpunkt und wurde durch diese geweckt und mit einer vermutlich Schusswaffe bedroht. Die Täter flüchteten mit einer geringen Beute an Bargeld in unbekannte Richtung. Der Senior blieb bei dem Überfall unverletzt. Zu den zwei Tätern liegt nur eine vage Beschreibung vor: sportliche Figur, beide waren mit Tüchern maskiert.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich durch den Zeugenaufruf Hinweise bzw. Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen, die in der Tatnacht, Sonntag, 13.11.2022, insbesondere zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, im Bereich der Schulstraße, dem Grüner Weg und der Straße Am Sportfeld gemacht wurden.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg/Efze, Tel.: 05681-774-0, oder jede andere Polizeidienststelle.