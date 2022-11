Schwerer Verkehrsunfall- Vollsperrung B 62 Höhe Sportplatz „Hohe Luft“

Bad Hersfeld (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Bad Hersfelder Stadtteil „Hohe Luft“ auf der B 62 in Höhe des dortigen Sportplatzes. Nach ersten Erkenntnissen versuchte offenbar ein PKW an benannter Örtlichkeit verbotswidrig zu wenden und wurde in der Folge von einem weiteren PKW gerammt. Über Anzahl der verletzten Personen sowie die Schadenshöhe liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Bereich der Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt; es wird gebeten, den benannten Bereich weiträumig zu umfahren.

Verkehrsunfälle; einmal mit Flucht

Bad Hersfeld und Sorga (ots)

Bad Hersfeld-Sorga. Am 12.11.2022 gg. 14:20 Uhr kam es in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 21 zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Bad Hersfelderin hatte am dortigen Fahrbahnrand ihren Pkw geparkt. Eine 44-jährige Frau aus Philippsthal übersah mit ihrem Pkw den geparkten Pkw und fuhr auf das Heck auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000,- EUR. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am 23.10.2022 zw. 17:30 – 21 Uhr kam es in der Vachaer Str. Höhe Nr. 7 (ggü. der Feuerwehr) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-Jährige aus Bad Salzungen parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen. Im Tatzeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw der 21-Jährigen wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, evtl. beim Ein- oder Ausparken, beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BEBRA. In der Zeit zwischen dem 01. und 08. November kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen Asmushausen und Bebra, in Höhe des Kilometers 0,8, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. An der Schutzplanke wurden zwei Felder beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06623/937-0.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

ROTENBURG. Am Samstag, gg. 10:50 Uhr, wurde in der Badegasse, in Höhe der Hausnummer 5, ein geparkter weißer VW Up von einem vorbeifahrenden, dunklen PKW am linken Außenspiegel beschädigt. Trotz eines lauten Anstoßgeräusches setzte die Person am Steuer die Fahrt in Richtung Weidenberggasse fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstellte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg zu melden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

BEBRA. Am Sonntag, gg. 03:15 Uhr, wurde in der Straße Am Sportplatz ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra von einer Funkstreife der Polizeistation Rotenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Dem jungen Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz i.V.m. dem Fahren unter berauschenden Mitteln eingeleitet. Er musste den Beamten zur Dienststelle folgen und sich einer Blutprobe unterziehen.

Alleinunfall einer 18-jährigen Fahranfängerin

Künzell (ots)

Am Sonntag, dem 13.11.2022, befuhr eine 18-jährige Frau aus der Gemeinde Eichenzell gg. 00:30 Uhr die Straße Lanneshof in Künzell zwischen B458 und der Ortslage. In einem Kurvenbereich kam sie mit ihrem Pkw VW von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Dabei verletzte sich die Fahranfängerin leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Ihre 17-jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Hofbieber blieb unverletzt. Am Pkw VW entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 600,-EUR.

Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Am Freitag, dem 11.11.2022, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Fulda gg. 09:35 Uhr mit seinem Pkw Ford die Birkenallee in Richtung Pappelweg in Fulda. Durch die tiefstehende Sonne geblendet verlor der Fahrer die Kontrolle und kam zu weit links. Hier stieß er mit einem ordnungsgemäß geparkten Toyota und einem VW zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden an allen beteiligten Fzg. von ca. 6500,-EUR.

Unfall beim Spurwechsel mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag, dem 11.11.2022 gg. 15:30 Uhr in Fulda, in der Leipziger Str., Höhe Haus-Nr. 25: Ein 61-jähriger männlicher Fzg.-Führer eines Pkw BMW war stadtauswärts auf dem linken von zwei Richtungsfahrstreifen unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw Hyundai auf dem rechten Fahrstreifen am BMW vorbeifahren. Um ein Auffahren auf den vor einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage wartenden Verkehr zu verhindern, versuchte der Hyundai-Fahrer noch einen Spurwechsel nach links und kollidierte hier mit dem BMW. Ein dritter Pkw, ein Dacia, geführt von einem 37-jährigen Mann aus der Gemeinde Hofbieber, wurde dadurch auch noch involviert. An allen beteiligen Fzg. entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von 6000,-EUR.

Überschreiteunfall

Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger kam es am 11.11.2022, gg. 15:20 Uhr in Fulda im Einmündsbereich König-Konrad-Str. / Geisaer Str. Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin aus Fulda wollte von der König-Konrad-Str. nach links in die Geisaer Str. abbiegen. Hierbei übersah diese eine 24-jährige Fußgängerin, die ihrerseits gerade die Geisaer Str. von links nach rechts überschritt. Die Fußgängerin wurde dadurch von dem Pkw erfasst und zum Glück zur leicht verletzt. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen vorsorglich in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 150,-EUR.

Unfall mit acht Beteiligten auf der BAB 7 bei Neuenstein. Unfallverursacher verliert ein Rad seines PKW-Trailers

BAB 7 Bereich Neuenstein (ots)

Am Samstag, den 12. November 2022 um 23:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 7 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld West und der Anschlussstelle Homberg/Efze, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Klein-Lkw-Anhängergespanns und sieben weiteren Personenkraftwagen.

Der 36 Jahre alte bulgarische Fahrzeugführer des Lkw-Anhängergespanns befuhr den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Bundesautobahn 7 in nördliche Fahrtrichtung. In Höhe des Betriebskilometers 356,00 löste sich ein Rad der Doppelachse des Trailers auf der Beifahrerseite. Dieses blieb sodann auf der Fahrbahn liegen und wurde durch weitere sieben nachfolgende Personenkraftwagen überfahren. Diese wurden zum Teil derart stark beschädigt, dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Das fehlende Rad bemerkte der Fahrzeugführer des Anhängergespanns offensichtlich nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Kassel fort. Hier konnte er kurz vor der Anschlussstelle Malsfeld durch eine Funkstreifenbesatzung angehalten und kontrolliert werden.

Während der gesamten Nacheilphase wurde der Standort durch einen dahinterfahrenden Zeugen telefonisch an hiesige Dienststelle weitergegeben, sodass entsprechende Maßnahmen frühzeitig initiiert werden konnten.

Erst gegen 02:00 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner nennenswerten Staubildung.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 13.000 Euro.

Zeugenaufruf zu gefährlichen Fahrmanövern

Ehrenberg (ots)

Am Samstag, 12.11.2022, gg. 19:20 Uhr, ist ein PKW Audi zwischen Wüstensachsen in Richtung Thaiden, unter anderem durch die Ortschaften Seiferts und Melperts hindurch, unabhängig der dortigen Geschwindigkeitsbeschränkungen, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, rücksichtlos und mit einer Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer gefahren. Der Fahrer versuchte sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen.

Gesucht werden Zeugen, welche von diesem PKW überholt wurden, diesem Fahrzeug im Gegenverkehr begegnet sind oder den geschilderten Sachverhalt beobachtet haben.

Rückmeldungen bitte an die Pst. Hilders Tel.: 06681 / 96120 oder das PP Osthessen unter 0661 / 105-0

Am Freitag (11.11.2022) wurde um 19.41 Uhr einen Verkehrsunfall in der Uffhäuser Straße in Großenlüder gemeldet. Ein Pkw sei dort in eine Gartenmauer gefahren. Vor Ort konnte ein Pkw Skoda Roomster festgestellt werden, der augenscheinlich die Uffhäuser Straße in Richtung Ortsmitte befahren hatte. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen eine Gartenmauer. Die Frage nach dem Fahrzeugführer gestaltete sich dagegen schwieriger. Es konnten zwei Personen angetroffen werden, welche als Fahrer in Frage kamen. Beide standen unter Alkoholeinfluss, so dass Blutentnahmen angeordnet wurden. Die Ermittlungen dauern an. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Am Samstag (12.11.2022) ereignete sich um 02.06 Uhr auf der Bundesstraße 254 in Höhe von Großenlüder ein weiterer Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw VW Polo war in Fahrtrichtung Müs unterwegs. Der 24-jährige Fahrer aus dem Landkreis Fulda verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Die Insassen blieben unverletzt. An dem Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 9.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Ein 94-jähriger Pkw-Fahrer aus Hünfeld befuhr am Freitagvormittag die Bundesstraße 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Ludwigsau. Der Pkw-Fahrer verließ die Bundesstraße 27 und wollte anschließend auf der Friedloser Straße in Richtung Stadtmitte weiterfahren. Nachdem der Pkw-Fahrer die Bundesstraße 27 verlassen hatte, missachte er die Vorfahrt einer 62-jährigen Pkw-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Lkw Alleinunfall am 11.11.2022 in der Ortsumfahrung Homberg Ohm

Am Freitag, den 11.11.2022, gg. 22:00 Uhr, kam ein Lkw-Gespann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit aufgrund der vorliegenden Witterungsverhältnisse im Ostring in Homberg (Ohm) nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam hierbei in dem dortigen abschüssigen Böschungsbereich zum Stillstand. Die Fahrbahn wurde durch den quer stehenden Anhänger vollständig blockiert. Da der Lkw drohte, den Hang weiter hinunter zu rutschen, waren umfangreiche Bergungsarbeiten erforderlich. Hierzu wurde die örtliche Feuerwehr zur Unterstützung angefordert.

Die Straße war für die Dauer der Bergung über mehrere Stunden voll gesperrt.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR

Schwerer Verkehrsunfall