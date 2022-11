Wohnungseinbruch

Tatort: Am Katzenrain, 65520 Bad Camberg-Erbach

Tatzeit: Fr. 11.11.2022, 16:00 – Sa. 12.11.2022, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes ein. Anschließend durchwühlten sie die Schränke. Es entstand ein Sachschaden von 1000,00EUR. Über das Stehlgut ist noch nichts bekannt. Sachbeschädigung durch Feuer

Tatort: Mundipharmastraße, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 12.11.2022, 19:24 Uhr

Am Samstagabend hat, vermutlich durch Fremdeinwirkung, eine Müllpresse auf dem Gelände des Globus Getränkemarktes gebrannt. Die Feuerwehr Limburg konnte den Brand jedoch schnell löschen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Fahren unter Alkoholeinfluss

Tatort: Mainzer Landstraße, 65589 Hadamar

Tatzeit: So., 13.11.2022, 01:58 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen meldete sich ein Zeuge auf der Polizeistation in Limburg und teilte mit, dass er beobachtet habe, wie in der Mainzer Landstraße in Hadamar eine männliche Person 15 Minuten versucht habe, sein Fahrzeug zu starten, hätte es aber ständig abgewürgt. Als er es dann doch noch geschafft habe, sei er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hadamar Stadtmitte davongefahren. Die hinzugerufene Streife konnte das Fahrzeug anhalten und stellte deutlichen Alkoholgeruch beim 32jährigen Fahrer aus Hadamar fest. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Unfall mit schwer verletzter Person

Tatort: K521, zwischen Dehrn und Offheim

Tatzeit: So. 13.11.2022, 03:04 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 24jähriger Fahrer aus Heidenrod die K521 zwischen Dehrn und Offheim. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und blieb im Feld stehen. Durch den Unfall wurde die 24jährige Beifahrerin aus Runkel schwer verletzt und wurde in das Krankenhaus nach Limburg eingeliefert. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt und ein durchgeführter Alcotest ergab, dass der Fahrer nicht mehr hätte fahren dürfen. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verkersunfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Tatort: Elzer Straße, 65556 Staffel

Tatzeit: So., 13.11.2022, 06:09 Uhr

Am Sonntagmorgen wollte eine 21jährige Fahrerin aus Niedernhausen vom Parkplatz der Discothek Empire in Richtung B8 fahren. Dabei geriet sie ins Schleudern und prallte gegen die Mauer der Parkplatzumfriedung. Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. Durch Ermittlungen konnte die Fahrerin ausfindig gemacht werden. Diese wollte sich zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben. Es wurde eine Streife nach dort entsandt, um zu prüfen, ob die Fahrerin Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Alcotest bestätigte diese Vermutung, so dass sich die Fahrerin noch einer Blutentnahme unterziehen musste. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

PSt Weilburg

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatort: Schampe Mühle, 35794 Mengerskirchen-Dillhausen

Tatzeit: 12.11.2022, 08:53 Uhr

Am Samstag den 12.11.2022 gegen 08:53 Uhr wurde in Dillhausen ein grauer Pkw Subaru Legacy mit dem amtlichen Kennzeichen LM-JM 693 im Wert von ca. 1500EUR entwendet. Die Halterin hatte den Schlüssel im unverschlossenen Fahrzeug liegen gelassen. Es liegen keine Täterhinweise vor. Einbruchdiebstahl aus Vereinsheim -Bootshaus Weilburg

Tatort: 35781 Weilburg, Ruderverein

Tatzeit: Fr. 11.11.2022, 19:00 Uhr – Sa. 12.11.2022, 17:45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in das Vereinsheim des Weilburger Rudervereins ein. Wie sie in das Gebäude gelangten, konnte bisher nicht ermittelt werden. Aus dem Vereinsheim wurden mehrere Getränkeflaschen sowie eine Disco-Kugel im Wert von ca.300EUR entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor. Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatort: Hof Waldeck, 35781 Weilburg

Tatzeit: Sa., 12.11.2022, 17:30 Uhr – 20:00 Uhr

Ein weißer Pkw Peugeot, amtl. Kennzeichen LM-PK 139 im Wert von ca. 9000EUR wurde am Samstagnachmittag vom Grundstück des Geschädigten entwendet. Der Pkw stand unverschlossen auf dem Gelände und der Fahrzeugschlüssel lag in der Mittelkonsole des Pkw. Täterhinweise liegen keine vor. Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatort: Im Wiesental, 35792 Löhnberg

Tatzeit: Fr.,11.11.2022, 19:00 Uhr – Sa.,12.11.2022, 10:00 Uhr

Im oben angegebenen Zeitraum wurde in Löhnberg Obershausen, von einem Baustellengelände in der Straße „Im Wiesental“, ein Pkw entwendet. Bei dem Pkw handelt es sich um einen nicht zugelassenen Ford Focus in schwarz. Der Pkw stand unverschlossen auf dem Gelände und der Fahrzeugschlüssel lag im Inneren des Pkw. Der Pkw wurde am 12.11.2022 gegen 16:00 Uhr im Bereich der PI Hachenburg mit den ebenfalls entwendeten Kennzeichen WEL-KD 3 aufgefunden und sichergestellt.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

L3453 Barig – Selbenhausen Richtung Löhnberg Unfallzeit: 11.11.2022, 20:30 Uhr

Ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Waldbrunn war zur Unfallzeit mit seinem Pkw BMW aus Richtung Barig-Selbenhausen kommend, in Richtung Löhnberg unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam der junge Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Böschung. Ersten Ermittlungen zufolge durfte nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn unfallursächlich gewesen sein. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer des 21 jährigen im Alter von 18 und 17 Jahren leicht verletzt, diese konnten das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 EUR geschätzt.

Einbruch in Keller

Egerländer Straße in 65556 Limburg – Staffel 11.11.2022, gg. 20:00 Uhr

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am gestrigen Freitag gegen 20:00 Uhr mehrere Personen mit Taschenlampen, die sich an einem Nachbargebäude zu schaffen machten. Noch vor dem Eintreffen der sofort nach dort entsandten Streifen waren die Personen offensichtlich bereits wieder geflüchtet. Durch die Beamten konnte in der Folge festgestellt werden, dass durch die Täter offenbar eine Tür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht worden waren. Ob auch etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Berliner Straße in 65611 Niederbrechen 11.11.2022, 19:20 Uhr – 12.11.2022 01:15 Uhr

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses wurde offenbar durch Einbrecher ausgenutzt um Beute zu machen. Während sich die Bewohner eines Hauses in der Berliner Straße in Niederbrechen außer Haus befanden, nutzten offenbar bislang unbekannte Täter die Gelegenheit und schlugen die Scheibe einer rückwärtigen Balkontür ein. In dem Gebäude wurden anschließend mehrere Räume durchsucht und Bargeld entwendet.

Auch hier nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431-91400 Hinweise und Mitteilungen in der Sache entgegen.