Wiesbaden: Die Polizei-News

Bei Einbruch überrascht,

Mainz-Kastel, Ludwig-Wolker-Straße, Samstag, 12.11.2022, 01:30 Uhr

(ds) In der Nacht zum Samstag wurden die schlafenden Anwohner bei einem

Wohnungseinbruch geweckt. Der Einbrecher konnte trotz Verfolgung flüchten. Der

Täter gelangte gegen 01:30 Uhr durch Überklettern eines Gartentores in den

hinteren Garten des Anwesens in der Ludwig-Wolker-Straße. Anschließend

verschaffte er sich über die nicht verschlossene Terrassentür Zugang ins Objekt

und begab sich in das Dachgeschoss des Hauses, wo im Schlafzimmer drei Bewohner

zur Tatzeit schliefen. Hier entwendete der Mann einen Rucksack sowie Bargeld.

Bei der Tatausführung wurde ein Bewohner durch das Tatgeschehen geweckt,

woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Während der Nacheile konnte der

Geschädigte den Täter in der Boelckestraße nochmals kurzzeitig wiederfinden,

anschließend gelang ihm jedoch die Flucht. Bei dem Täter soll es sich um einen

20 bis 30 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und kurzen, schwarzen Haaren

gehandelt haben. Er soll eine schwarze Jacke getragen haben und war ca. 175 –

180cm groß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Versuchter Einbruch,

Mainz-Kostheim, Tilsiter Straße, Freitag, 11.11.2022, 19:15 – 19:45 Uhr

(schü)In den frühen Abendstunden des Freitags versuchten bisher unbekannte Täter

in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Kostheim einzubrechen.

In der ca. 30-miütigen Abwesenheit des Bewohners überstieg der oder die Täter

einen etwa 1 m hohen Gartenzaun und näherten sich dem Haus über den Garten. Dort

wurde im Anschluss die Terrassentür der betroffenen Wohnung aufgehebelt.

Möglicherweise wurden der oder die Täter durch den zurückkehrenden

Wohnungsinhaber gestört, denn zu einem Betreten der Wohnung kam es nach den

derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

der Tat, sich unter (0611)345-0 zu melden.

PKW mit Glasflasche beworfen,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Freitag, 11.11.2022, 22:00 Uhr

(schü)Um kurz nach 22:00 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung einer

aufmerksamen Mitbürgerin, dass ein Mann geparkte Fahrzeuge beschädigen würde.

Durch umgehend entsandte Einsatzkräfte der Polizei konnte der Täter leider nicht

mehr angetroffen werden. Er hatte sich nach Zeugenangaben zu Fuß vom Tatort in

der Wiesbadener Straße in Richtung Rheinufer entfernt. Die Polizeibeamten

konnten ein beschädigtes Fahrzeug ausmachen. Der Unbekannte hatte eine

Glasflasche auf die Frontscheibe des geparkten PKWs geworfen, diese ist durch

den Aufprall gesprungen. Es entstand hierdurch ein Sachschaden von mehreren

hundert Euro.

Die Zeugin konnte den Täter als männlich, bekleidet mit einer schwarzen Jacke,

einer Jogginghose und weißen Sneakers beschreiben.

Das 2. Polizeirevier ermittelt und bittet Zeugen, sich unter (0611)345-2240 zu

melden.

28-Jähriger durch Schläge verletzt,

Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 12.11.2022, 01:40 Uhr

(schü)Unvermittelt wurde ein 28-Jähriger aus Wiesbaden vor einem Kiosk in der

Bleichstraße von einem bisher unbekannten Täter angegriffen und geschlagen.

Den ersten Ermittlungen zufolge stand der Geschädigte vor dem Kiosk, als eine

Gruppe von 3 – 4 jungen Männern zu ihm trat. Aus dieser Gruppe heraus

attackierte einer der Männer den 28-Jährigen mit mehreren Schlägen ins Gesicht,

so dass dieser zu Boden ging. Hier wollte der Aggressor weiter auf seinen

Kontrahenten einschlagen, wurde aber von den übrigen Gruppenmitgliedern davon

abgehalten. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Der Schläger wird als männlich, bekleidet mit roter Jacke mit blau-weißen

Emblemen, grauer Jeans und schwarzen Vans mit weißen Schnürsenkeln beschrieben.

Der durch die Schläge Verletzte musste zur weiteren Behandlung mit einem

Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik verbracht werden.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter (0611)345-2140 beim 1.

Polizeirevier zu melden.

Reizstoff auf Karnevalsveranstaltung versprüht, Wiesbaden-Delkenheim,

Sportplatz Wilhelm-Dietz-Straße, Freitag, 11.11.2022, 23:25 Uhr

(ds) Am Freitagabend wurde durch unbekannte Täter bei einer

Karnevalsveranstaltung auf dem Sportplatz in Wiesbaden-Delkenheim Reizstoff

versprüht. Vier Personen klagten über leichte Beschwerden.

Gegen 23:25 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst durch Besucher der Karneval

Party alarmiert. Nach Angaben der Zeugen soll im Veranstaltungszelt Pfefferspray

versprüht worden sein. Eine Vielzahl der 150 bis 200 Gäste habe sich daraufhin

ins Freie begeben. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte keine

Auseinandersetzung festgestellt werden. Auch gaben die anwesenden Gäste

übereinstimmend an, dass es zu keinen Streitigkeiten kam und auch sonst keine

Beobachtungen in diesem Zusammenhang getroffen wurden. Vier Personen im Alter

von 21 bis 28 Jahren klagten über leichte Reizungen der Atemwege und der Augen.

Eine weitere Behandlung vor Ort war aber nicht notwendig.

Zeugen und Hinweisgeber, die weitergehende Angaben zu diesem Sachverhalt machen

können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer

0611 / 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Eswe-Bus und mehreren Verletzten Wiesbaden, Schwalbacher Straße

Samstag, 12.11.2022, 18:16 Uhr

(mw) Am frühen Samstagabend musste ein Busfahrer wegen eines anderen

Verkehrsteilnehmers eine Vollbremsung einleiten und mehrere Fahrgäste wurden

dadurch leicht verletzt. Ein 20-Jahre alter Mann aus dem Rheingau fuhr mit

seinem VW Polo die Schwalbacher Straße in Richtung Platz der Deutschen Einheit

und wollte nach rechts in ein Parkhaus einfahren. Dabei übersah er einen

Linienbus auf der Busspur, welcher eine Vollbremsung einleiteten musste, um

einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwei Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren sowie

eine 58-jährige Frau stürzten aufgrund der Bremsung und verletzten sich leicht.

Sie konnten nach kurzer medizinischer Versorgung durch einen Rettungswagen aber

vor Ort verbleiben.

Reifen zerstochen,

Mainz-Kostheim, Hallgarter Straße, Mittwoch, 09.11.2022 bis Freitag 11.11.2022

(ds) Im Zeitraum von Mittwoch, 09.11.2022, bis zum Freitagnachmittag,

11.11.2022, beschädigten unbekannte Täter die Reifen an zwei abgestellten

Fahrzeugen und zwei Anhängern. Die Fahrzeuge und Anhänger -ein Pkw Audi und ein

Transporter, sowie ein Wohnwagen und ein Faltanhänger- standen unterhalb der

August-Lutz-Brücke. Der Sachschaden an den beschädigten Reifen wird auf 700,-

Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier

unter 0611 / 345-2240 zu melden.

Handy gestohlen,

Wiesbaden, Rheinstraße / Luisenplatz Samstag, 12.11.2022, 00:45 Uhr

(ds) In der Nacht zum Samstag nahm ein unbekannter Täter dem Geschädigten das

Handy aus der Hand und flüchtete unerkannt. Der 21-jährige Mann hielt sich gegen

00:45 Uhr am Luisenplatz auf. Hier traf er auf einen Unbekannten und kam mit ihm

ins Gespräch. Während der Unterhaltung nahm der Täter dem Geschädigten das

Handy, ein Iphone 12 Pro Max in pazifikblau, aus der Hand und rannte unerkannt

in das Luisenparkhaus davon. Der Täter soll nach Angaben des Geschädigten ca. 25

Jahre alt, 167cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkelbraune,

mittellange Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten,

sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

E-Bike gestohlen,

Wiesbaden, Adolfsallee, Freitag, 11.11.2022, 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(ds)Am Freitagnachmittag wurde ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der

Adolfsallee entwendet. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad in der Tiefgarage

abgestellt und mit einem Schloss gegen Wegnahme gesichert. Im Zeitraum zwischen

13:30 Uhr und 16:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Fahrrad aus der offenen

Tiefgarage und ließen nur das beschädigte Schloss am Tatort zurück. Bei dem

Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Hibike, SDURO

Trekking 7.0, im Neuwert von über 3.000,- Euro. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2440

in Verbindung zu setzen.

In Keller eingebrochen – hoher Schaden Wiesbaden, Palmstraße Freitag,

11.11.2022, 22:00 Uhr bis Samstag, 12.11.2022, 10:50 Uhr

(ds) Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde im Keller eines

Mehrfamilienhauses in der Palmstraße eingebrochen. Unbekannte Täter begaben sich

über eine Außentreppe in das Untergeschoss des Anwesens und brachen gewaltsam

die Kellertür auf. Hier gelangten sie in einen Kellerraum, der auch als Büro-

und Hobbyraum genutzt wird. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und

Schubladen und entwendeten schließlich ein Wertgelass, in dem sich Münzen, Uhren

und weitere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro Wert befanden. Weitere

Kellerräume wurden von den Tätern offensichtlich nicht aufgesucht. Diese konnten

anschließend unerkannt flüchten. Das 4. Polizeirevier führt die Ermittlungen und

bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Nummer 0611 / 345-2440 zu melden.

Person erfolgreich reanimiert

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring Samstag, 12.11.2022, 20:30 Uhr

(mw)Am Samstagabend kam es zu einem medizinischen Notfall, wobei ein Mann von

seinem Fahrrad fiel und in Folge dessen reanimiert werden musste. Der 63-jährige

Wiesbadener fuhr mit seinem Fahrrad den Gustav-Stresemann-Ring auf Höhe des

Hauptbahnhofs in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, als er plötzlich ohne

Fremdeinwirkung zu Boden fiel und leblos auf der Fahrbahn liegen blieb. Eine

Streife der Wiesbadener Polizei war zufällig dort unterwegs und begann sofort

mit den Reanimationsmaßnahmen. Zusammen mit dem eingetroffenen Notarzt konnte

der Mann erfolgreich reanimiert werden und kam anschließend in ein Wiesbadener

Krankenhaus. Wegen der Hilfsmaßnahmen kam es kurzzeitig zur Beeinträchtigung des

Straßenverkehrs und der Verkehr musste umgeleitet werden.

Kontrollmaßnahmen „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Stadtgebiet,

07.10.2022 und 08.10.2022

(cp)Am Wochenende führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“

durch. Die Einsatzkräfte waren am Freitag- und am Samstagabend jeweils zwischen

19.00 Uhr und 04.00 Uhr unterwegs und die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich

der Innenstadt, der Parkanlage „Warmer Damm“, am Schlachthof, der Reisinger

Anlage aber beispielsweise auch im Schelmengraben beim ehemaligen

Einkaufszentrum gelegt. Im Ergebnis wurden an den beiden Abenden bei insgesamt

19 Kontrollen 107 Personen kontrolliert. Bei acht der Kontrollen wurden zusammen

13 Mal geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt und entsprechende

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alleine viermal wurden die Beamten dabei im

Bereich des Schlachthofs fündig, wo zudem eine Person kontrolliert wurde, gegen

die ein Haftbefehl bestand. Erfreulicherweise wurden bei den Kontrollen

innerhalb der Waffenverbotszone keine Waffen oder gefährliche Gegenstände

festgestellt. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden

Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet

präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vier Einbrüche in Taunusstein

Taunusstein, Baumgartenstraße

11.11.2022, 13:00 – 20:00 Uhr In der Baumgartenstraße brachen Unbekannte am

Freitag in ein Einfamilienhaus ein. Sie gelangten auf unbekanntem Weg in den

Garten und hebelten hier ein Fenster auf. Im Haus entwendeten sie Schmuck und

Designerjacken im Wert von etwa 30.000 EUR.

Taunusstein, Feldbergstraße

11.11.2022, 18:30 – 21:45 Uhr In der Feldbergstraße kam es am Freitag, den

11.11.2022 zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Täter gelangten durch

den Garten auf die Terrasse. Hier hebelten sie die Balkontür der

Erdgeschosswohnung auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld in

Höhe von etwa 2500 EUR.

Taunusstein, Vogtlandstraße

Zwischen dem 09.11. und 13.11.2022, 11:30 Uhr Unbekannte Täter brachen in der

Vogtlandstraße in ein Einfamilienhaus ein. Sie drangen durch Aufhebeln der

Kellertür ins Haus ein und durchwühlten Schubläden und Schränke. Ob etwas

entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

Taunusstein, Bachstraße

12.11.2022, zwischen 19:35 und 20:00 Uhr In der Bachstraße hebelten Unbekannte

Täter am Samstag die rückwärtig gelegene Terrassentür des Einfamilienhauses auf.

Im Haus durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Nach einem ersten Überblick wurde

nichts entwendet.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die

Polizei unter der Telefonnummer 06124 – 70780 entgegen.

Frau bei Unfall leicht verletzt

Taunusstein, Theodor-Heuss-Straße/Ludwig-Gerhardt-Straße 11.11.2022, 20:10 Uhr

Am Freitag, den 11.11.2022 um 20:10 Uhr befuhr ein 20 jähriger Taunussteiner mit

seinem Chevrolet die Ludwig-Gerhardt-Straße in Taunusstein-Bleidenstadt. An der

Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 55 jährigen

Taunussteinerin, die diese mit ihrem Opel Corsa befuhr. An beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7000 EUR. Die Fahrerin des

Corsa wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Einbruch in Niedernhausen

Niedernhausen, Panoramastraße

11.11.2022, 18:00 Uhr Am Freitag, den 11.11.2022 kletterte ein unbekannter Täter

gegen 18 Uhr über den Balkon eines Einfamilienhauses in der Panoramastraße in

Niedernhausen. Dort hebelte er ein Fenster auf und gelangte in das Innere des

Hauses. Im Objekt traf er auf den im Haus befindlichen Bewohner und flüchtete

daraufhin ohne Beute von der Örtlichkeit.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer 06126 – 93940 entgegen

+++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Bad Schwalbach (ots) – Bad Schwalbach, B 275, 12.11.2022, 09:45 Uhr

(sim) Am Samstagvormittag kam es auf der B 275, zwischen Bad Schwalbach und dem

Kreisel Roter Stein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer

verletzt wurde. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Schwalbach befuhr die

Bundesstraße aus Bad Schwalbach kommend, in Richtung Kreisel Roter Stein und

überholte trotz Gegenverkehr zwei hintereinander, auf seiner Fahrspur fahrenden

Fahrradfahrer. Bei dem Überholmanöver berührte er zunächst den hinten fahrenden

55-jährigen Radfahrer aus Hude, welcher jedoch einen Sturz verhindern konnte. Im

weiteren Verlauf touchierte der Pkw-Fahrer mit der rechten Fahrzeugseite die

vorne fahrende 49-jährige Radfahrerin aus Hude. Diese kam durch den Zusammenstoß

mit dem Pkw zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur weiteren

Behandlung wurde die Frau in ein Krankenhaus transportiert.