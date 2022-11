Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Unfallflucht

Haßloch (ots) – Am Freitag, 11.11.2022, kam es in der Zeit von ca. 16:00 bis 19:00 Uhr in Haßloch, Moltkestraße zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde an einem geparkten PKW (VW Golf, grau) der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen PKW (Mazda) gehandelt haben, da an der Unfallstelle ein entsprechendes Fahrzeugteil aufgefunden und sichergestellt werden konnten. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch!

Hettenleidelheim: Fahren unter Betäubungsmitteleinwirkung und ohne Fahrerlaubnis; Marihuana sichergestellt

Hettenleidelheim (ots) – Am Sonntag, 13.11.2022 gegen 14:30 Uhr wurde ein 23-Jähriger aus dem Raum Frankenthal mit seinem Pkw in Hettenleidelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein anschließender Drogenvortest verlief positiv auf THC. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem richten sich weitere Ermittlungen gegen den Fahrzeughalter wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung eines 22-jährigen Beifahrers konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Auch hier wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):